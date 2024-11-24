料理分子：東光吟釀炮製佐酒小食 清酒燕餃

自駕遊東光酒廠

日本文化財的意思是具有考古價值或民族學價值的物品、動物或植物、文化歷史、景觀或某種學術等等。文化財包含不同範疇：有形文化財如雕刻或古代文件；無形文化財如音樂或工藝技術；民俗文化財如服飾或節慶；而稱為紀念物的有史蹟或名勝等；文化景觀及傳統建築物群等也是日本重要財之一，它們有過百年，甚至上千年歷史，經歷地震、戰爭等天災人禍依然能夠屹立不倒地聳立在我們的眼前，令人非常讚歎。

這次特地去參觀的酒廠名為酒造資料館·東光の酒蔵，位於日本山形縣米澤市其中一條街道旁，位置偏離公共交通工具JR火車站，因此比較適合列入自駕遊行程。我們的車免費停泊在米澤城蹟旁的停車場，先參觀上杉神社和城蹟，再移步到酒廠，步行距離大約12至15分鐘。途中經過一間日本帆布商店，被掛在櫥窗上設計獨特的帆布手袋吸引，小錢包、大錢包、背包、側背包、電腦手提包等等，價格不低但設計質素非常高，帆布色彩的配搭和線條的設計，每個看起來都獨一無二，價格配以這個產品也是非常合理的，由小錢包約3600日圓（179港幣)至側背包24000日圓（1194港幣）。最後父親買了一個錢包給妹妹作手信。我沒有購買任何產品，因爲通貨膨脹的影響，物價上升工資則像靜止狀態一樣絲毫沒有上升空間似的。早幾天前已買了數個布料手提包，理智控制着我不要再買，只好趕快離開店舖，繼續上路。

體驗明治時代造酒場景

東光酒廠是東北最大規模的酒造資料館。資料館於1984年將大型舊酒廠復原而成，館內設置彷彿穿越時空回到明治時代的造酒場景，內部展示着昔日釀酒廠的風貌與釀酒用的各種道具。佔地面積140坪的寬廣土窖，主棟部分以完全不使用鋼釘的傳統工法所建， 是現代技術難以重現的歷史性建築。

入口處是石地板拼砌的大廳，內部設有帳房與鋪着榻榻米的房間，呈現往昔商家住屋的風貌。往前走，便到達釀酒作業區內部，兩旁豎立着二、三十個3米高的木造釀酒桶，這裏是培養酵母、製造酒母，加入麴與蒸好的米準備做出發酵液的地方。發酵液的發酵期為25至30天。某高級品牌世界版廣告曾在此拍攝，以釀酒師嫩滑的手作為研發新護膚品的主題。

酒桶的旁邊存放着三輪明神御分社，此為奈良縣櫻井市三輪山的大和一之宮三輪明神（酒之神）神社的分社，此大神神社依古書記載為日本最古老的神社。展館內還展出代代相傳擁有250年以上歷史的女兒節人偶。「東光」其中一個厲害之處是總店創立於1597年，江戶時期米是相當珍貴的食材，每當有饑荒發生時會頒布「禁酒令」，而它們是少數被允許並能持續地釀造的米澤市御用酒舖，至今已有400多年歷史，經歷23代依然持續着，氣勢非常。難怪皇太子殿下及皇太子妃殿下都曾親臨酒廠參觀及品嘗這歷史悠久的吟釀和梅酒。

世界第一純米大吟釀

天時、地利、人和的配合非常重要，米澤市為群山環繞的盆地，擁有豐富水源與優質的稻米，所以非常適合釀酒。酒廠利用被稱為「寒造」的技術釀造出香氣十足的米酒，意思是在刺骨的寒冬裏長期低溫發酵「醪糟」。長期保持低溫促進了酵母有效發揮作用，難怪東光的吟釀在2024國際葡萄酒暨烈酒競賽的純米大吟釀部門獲得最高榮耀的金獎，成為世界第一。

我和家人在現場試喝了這款世界第一的吟釀，米香撲鼻，嘴唇和舌頭同時碰到吟釀，甜味衝擊着舌尖，順着舌頭流過喉嚨進入體內，非常順滑，沒有絲毫辣刺刺的感覺，「嘩，不得了」，腦袋頓時彈出這句說話。家人買了一瓶名為純米打吟釀袋吊十八的世界第一吟釀回民宿品嘗。東光的另一瓶名為御用酒舖的獻上酒，只有在本館才能購買到，它是最受歡迎的純米大吟釀。還有吟釀梅酒，它於日本國內3項梅酒大會上獲得大滿貫，是三冠梅酒。

創新福州名菜

這次我利用東光的吟釀炮製清酒料理，以清酒為主，烹調出一種能以不同形式享用的佐酒小吃——燕餃，來個日台交流，祝友誼永固。

燕餃是各式火鍋的必配食材。超市冷凍雪櫃排滿各大品牌的燕餃，初時我並不理解燕餃的來歷和不同，因為口感吃起來跟魚皮餃一樣。但原來真正的燕餃是福州名菜，它是模仿製作魚漿的方式，用木槌將豬肉磨成了肉泥，加入番薯粉擀製成皮，再包入豬肉餡而成。外皮薄而微微透明，媲美飛燕，便取名為「燕皮」，漸漸地，所有用豬肉皮包着的「餃子」都被稱作「燕餃」。

這次把燕餃的內餡添加新意，清酒醃製肉餡，加入雲耳增加口感，拌入冬菇增加香氣，釀入剝皮辣椒碎增加風味，燕餃煎炸，伴秘製黃梅醬和清湯食用。喝一口吟釀、吞一粒燕餃、摸一下花貓，不亦樂乎。

燕餃肉餡

【材料】

．豬肉碎……200克

．炸蒜蓉……1茶匙

．薑蓉……1茶匙

．吟釀……2湯匙

．雲耳碎……5朵

．冬菇碎……1朵

．剝皮辣椒碎……20克

．鹽……1/2茶匙

．糖……1茶匙

．胡椒粉……1/3茶匙

．香油……1/2茶匙

【做法】

所有材料混合攪拌均勻，放雪櫃備用。

秘製黃梅醬

【材料】

．乾葱碎……2粒

．吟釀……60毫升

．黃梅醬……45克

．蘋果醋……1/2湯匙

．新鮮蜜糖……1湯匙

．鹽……1/3茶匙

【做法】

1.用少許油炒香乾葱碎至焦糖色，然後加入吟釀，調細火慢煮至清酒蒸發。

2.加入黃梅醬以細火慢煮至濃稠，關火後加入蘋果醋、蜜糖和鹽調味，完成備用。

【廚房筆記】

此醬汁非常適合配以炸物或脆口的鹹點小食享用，只需要密封好後存放雪櫃便可長期擺放2-3星期也沒有問題。

豬肉清湯

【材料】

．瘦肉粒……1斤

．薑絲……少許（裝飾）

．蔥花……少許（裝飾）

【做法】

1.瘦肉切粒，洗淨後瀝乾水備用。準備一鍋熱滾水，在大陶瓷碗內放一個倒轉的小陶瓷碗，再把瘦肉粒圍着小碗放置。用大火滾5分鐘，再轉小火蒸燉1小時55分鐘。

2.熄火後取出大碗，再把熟透的瘦肉粒取出。

3.小心地打開小碗，豬肉湯便完成。食用時與燕餃配以薑絲和葱花享用。

【廚房筆記】

此濃郁清甜的豬肉湯乃瘦肉的精華，完全不用調味兼營養豐富，建議烹調前把瘦肉洗淨，瀝乾水分後才使用。

餃皮

【材料】

．豬肉碎……300克

．清水……4湯匙

．番薯粉……100克

【做法】

1.清水分4次加入豬肉碎內，用手揸壓肉碎，若家中有電動攪拌器來攪拌會更方便。

2.肉碎呈泥漿狀後，底和面加入大量番薯粉後壓至扁薄狀；又把肉漿搓成一大團，再次壓平至扁薄狀，動作重複3次。

3.第4次壓成扁薄狀後，剪裁至四方形或圓形，包入已預先準備的肉餡。

4.餃皮邊塗一點水，對接再壓實封好。

5.煎熟或油炸至金黃色享用。分別以秘製黃梅醬和豬肉湯伴食。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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