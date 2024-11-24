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2024年11月24日星期日
星期日生活
星期日生活
教堂播《破‧地獄》 神父不拒異教「接地氣」
編者話：哀悼樹 感念人
周日話題：從外賣騎手研究看中國社會現狀——讀《過渡勞動：平台經濟下的外賣騎手》
無名周記：當ChatGPT成為詩人
老少女之麻糬周記！
開門讀書：我們一起活着
同場加映：A組讀書會──potluck
誰人日記：我handle唔到
圖文城市：日出/日落
風山誌：破死忌
Short D：（二十五）：在一拳聽《尤利西斯》
五音筆傳：史上最難聽的K-pop歌曲？
#055 金魚囝
減肥周記：（五）：失控……是為了回來
放心寫作：#112 心在哪兒呢
讀者來信：我只是失去雙眼
阿貓阿狗：#252 價值
對號入座：拒絕沉默的影像──金馬影展奈派克獎評審後記
同場加映：關於《破．地獄》我想說的二三事
家明雜感：年度佳作 《阿諾拉》
影片簡評
單元連載：香港書123
星期日文學‧完成自我的詩人——緬懷谷川俊太郎
{道教文化達人}黎志添 超度亡魂 破地獄不是給生人的表演
料理分子：東光吟釀炮製佐酒小食 清酒燕餃
小不點學堂：手作治癒喪親痛 悠悠哀思「童」你講
通識導賞：從內心幽暗探尋恐怖之源 再思愛倫．坡時代意義
ways of seeing：漫步巷里 瞥見深水埗綠蔭 都市人出書寫樹 重拾自然觸覺
未來城市：蟲禍3年管理不得法 粉嶺老榕失救
影片簡評
【明報專訊】《寄了一整個春天》 IIB
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教堂播《破‧地獄》 神父不拒異教「接地氣」
編者話：哀悼樹 感念人
周日話題：從外賣騎手研究看中國社會現狀——讀《過渡勞動：平台經濟下的外賣騎手》
無名周記：當ChatGPT成為詩人
老少女之麻糬周記！
開門讀書：我們一起活着
同場加映：A組讀書會──potluck
誰人日記：我handle唔到
圖文城市：日出/日落
風山誌：破死忌
Short D：（二十五）：在一拳聽《尤利西斯》
五音筆傳：史上最難聽的K-pop歌曲？
#055 金魚囝
減肥周記：（五）：失控……是為了回來
放心寫作：#112 心在哪兒呢
讀者來信：我只是失去雙眼
阿貓阿狗：#252 價值
對號入座：拒絕沉默的影像──金馬影展奈派克獎評審後記
同場加映：關於《破．地獄》我想說的二三事
家明雜感：年度佳作 《阿諾拉》
影片簡評
單元連載：香港書123
星期日文學‧完成自我的詩人——緬懷谷川俊太郎
{道教文化達人}黎志添 超度亡魂 破地獄不是給生人的表演
料理分子：東光吟釀炮製佐酒小食 清酒燕餃
小不點學堂：手作治癒喪親痛 悠悠哀思「童」你講
通識導賞：從內心幽暗探尋恐怖之源 再思愛倫．坡時代意義
ways of seeing：漫步巷里 瞥見深水埗綠蔭 都市人出書寫樹 重拾自然觸覺
未來城市：蟲禍3年管理不得法 粉嶺老榕失救
教堂播《破‧地獄》 神父不拒異教「接地氣」
編者話：哀悼樹 感念人
周日話題：從外賣騎手研究看中國社會現狀——讀《過渡勞動：平台經濟下的外賣騎手》
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同場加映：A組讀書會──potluck
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通識導賞：從內心幽暗探尋恐怖之源 再思愛倫．坡時代意義
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未來城市：蟲禍3年管理不得法 粉嶺老榕失救
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