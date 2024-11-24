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無名周記：當ChatGPT成為詩人

【明報專訊】11月14日，期刊Scientific Reports刊登了一篇研究，指出一般人無法區分著名詩人的作品和人工智能（AI）生成的詩歌，而且更偏愛AI生成的詩歌，甚至認為AI詩「比人類更像人類」。AI生成畫作、AI寫散文早已不出奇，但詩歌所表達的情感及意境較抽象，難以具體表達，向來被認為最難模仿，難道連詩人也要被AI搶飯碗？這個研究很搶眼球，自然廣為傳媒報道，引起議論。《華盛頓郵報》甚至在標題宣布：「ChatGPT是詩人」。

AI靠吃下海量數據迅速生成文字，曹植「七步成詩」也要拜下風。ChatGPT面世之初，不少人玩得不亦樂乎，其中一個玩法是叫ChatGPT模仿著名作家寫詩寫文章。據說，ChatGPT的模仿力提升了很多，現時網上也有不少詩歌生成器，大家毋須強探力索也可以輕易「寫」一首詩傳情達意。

研究：非專業讀者難辨AI或人寫

最近引起討論的研究名為AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and is rated more favorably，作者是匹茲堡大學的Brian Porter及Edouard Machery。他們挑選了10個橫跨不同時代的英語詩人，上至14世紀的喬叟（Geoffrey Chaucer）下至當代詩人Dorothea Lasky，每個詩人各挑選5首詩歌。他們再叫ChatGPT 3.5依據10個詩人的風格生成5首詩。研究沒有提及他們挑選人類詩人作品的準則，至於AI詩歌則純粹把ChatGPT生成的首5個結果作樣本，沒特別揀選或調整。

第一個實驗找來1634名非專業詩歌讀者參與，每名參加者隨機分配一個特定詩人，閱讀10首詩，當中一半是人寫，一半是AI模仿詩人生成。參加者要猜測作者是人類還是AI，並可寫下理由。這個實驗發現這些參加者無法分辨出著名詩人的作品與AI生成的詩歌。研究人員原先估計參加者只會隨機猜測，但猜中的成功率只是46.6%，低於隨機猜測的50%成功率，這意味着他們不是亂猜，而是基於一些錯誤的前設。

第二個實驗找來696人，隨機指派人類或AI詩歌，要求參與者根據諸如美感、意象、啟發性、感動、韻律等14個項目作1至7級評分。評分前，部分參加者會被告知詩的作者是AI或是人類。結果發現AI詩歌在情感、結構、氣氛、創意所得的評分都高於人類詩歌。不過，研究發現如果參加者事先得知詩歌是AI所作，評分便會較低。這顯示他們其實預期自己更喜歡人類的詩歌，但實驗卻顯示他們更喜歡AI生成的詩歌，而且會反過來認為那些合心水的AI詩是由人類創作。

實驗顯示如果一首詩愈被認為能夠傳達主題、情感或意象，就愈可能被認為是人類創作。研究者解釋，因為AI生成的詩歌普遍比人類創作的詩歌更容易理解，實驗所用的AI詩歌主題簡單明確，很少使用複雜的隱喻，但著名詩人的詩歌卻複雜得多。他們發現，參加者解釋他們對詩歌的評價時，使用「費解」（doesn't make sense）來描述人類所寫的詩歌多達144次，形容AI所寫的詩歌「費解」卻只有29次。調查所使用的人類詩歌及AI詩歌都可在網上下載，大家可自行鑑賞（https://osf.io/by4cg/files/osfstorage）。

看到這裏，很多人都會質疑找不懂詩的普通人來評價詩歌是否合理，因為欣賞詩歌的能力需要長時間培養。不過，研究目的並非要抬高AI詩人，研究者也強調，複雜性和晦澀正是詩歌的魅力，要深入鑽研才能領略箇中趣味。研究只是想說明，人們仍相信AI不會生成模仿人類經驗的作品，但事實上卻難以辨識AI生成的文字，顯示提高AI系統使用透明度的必要。

學者不滿「比人類更人類」說法

但外界對這項研究的重點卻放在AI詩人跟人類詩人的高下。一些文學教師在社交網絡嘲諷，研究正好反映人們的文學鑑賞力愈來愈差。紐約大學的計算機科學教授Ernest Davis質疑研究方法，尤其不滿「比人類更人類」這說法。他仔細閱讀該研究所使用的AI詩歌，將之跟人類詩人的作品比較，認為AI詩根本是平庸的。AI無論模仿誰，所生產的詩歌風格彼此之間非常相似，要分辨還是有迹可尋。

大家熱烈捍衛人類詩人，但人類詩人一笑置之，也不介意有AI同行。《華盛頓郵報》訪問了實驗所用到的唯一在世詩人Dorothea Lasky。她稱暫時不擔心被AI搶飯碗，又說如果人們喜歡AI詩歌並沒有什麼不可，「他們對於一首詩有很好的體驗，我不在乎是誰寫的。我覺得所有詩人都有自己的空間，甚至是機器人詩人」。另一名詩人Joelle Taylor對《衛報》笑言：「『機器正在寫詩』是我今年讀到最有詩意的句子之一。」她指出，問題不在於AI是否能寫出更好的詩歌，而是在於人們認為詩歌是什麼。

不時懷疑文字的谷川俊太郎

這裏不妨先把目光轉移到日本。這星期叫我最深刻的新聞是關於詩人。日本國民詩人谷川俊太郎上周傳出已於11月13日逝世，終年92歲。谷川1952年出版處女作《二十億光年之孤獨》（二十億光年の孤独）後一直享譽日本詩壇，詩作被翻譯成多國文字。他又為《小飛俠阿童木》及《哈爾移動城堡》等卡通主題曲填詞，創作過兒童繪本，可謂十分入世。谷川說自己把詩當成工藝品，而他寫詩只是因為不懂做別的事謀生，不少詩都是受委託而寫。晚年谷川受訪的內容發人深省。雖然是詩人，但他不時懷疑文字。他年初接受《朝日新聞》訪問時便說，之所以仍然寫詩，是因為對詩和對文字仍然懷疑。他認為文字有很大局限，不能描述切身感受，也不能讓人了解世界。他曾說：「太依賴文字很可能失去對現實的認知。」

谷川這樣想跟其戰時經驗也有關係。二戰期間那些戰意高揚的宣傳語言，令人沉迷其中失去對現實的認知，令他非常警惕；目睹戰爭所導致的苦難，亦令他意識到語言遠遠不能呈現人的感受。語言文字雖然有局限，但人類還是不得不通過語言文字盡力去貼近世界、跟世界作連結，這是谷川繼續寫詩的理由之一。惟他總是在詩作中提醒，要感受世界，沉默是必要的。

跟上文提到的詩人一樣，谷川對ChatGPT態度也很開放，2023年更曾參加「日本科學未來館」與ChatGPT對話的活動。谷川年初接受《朝日新聞》訪問時也說，不感到ChatGPT的威脅，笑言：「 我不介意受到威脅，ChatGPT，辛苦了。」

詩是什麼？我作為極不專業的讀者，尤其珍惜詩歌開啟另一種看世界方式，提醒我們在日常生活中所忽略的。人類詩人深明文字的限制，懂得沉默；AI卻只是在現成的文字中反反覆覆、喋喋不休。明乎此，則大概不用擔心AI詩人會取代人類詩人，如果AI詩人真的有一天能夠以前無古人的方法訴說人類經驗，不見得不值得歡迎。但在這願景出現前，當前我唯一憂慮是生成式AI會否令世界愈來愈吵，並令我們的世界愈來愈偏狹。這個時候我們更需要詩歌。

文˙林康琪

編輯˙林曉慧

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