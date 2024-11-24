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編者話：哀悼樹 感念人

【明報專訊】《破‧地獄》仍然是熱話。有人看完感念寡言的亡父，有人議論故事情節對宗教描寫失實，電影亦挑起了記者姚超雯的好奇心，於是相約研究道教科儀30年、因緣際遇下轉信道教的黎志添教授做訪問，讓看戲後對有關殯葬儀式感興趣的讀者，可以增補認識。

電影以道教殯儀作故事骨幹，有天主教堂卻搞電影放映會，外人看不同宗教之間應是水火不容，羅國輝神父則教人察看真相，記者梁景鴻聽他一席話的同時，留意到近年教會在吸納新的年輕信徒上其實面臨危機。

今期「小不點學堂」正好是一堂生死教育課。粉嶺南圍有大榕樹遇蟲害3年終失救，朱紅毛斑蛾的禍害之前本刊都有追蹤，氣候暖化懷疑導致蛾患比前嚴重，被啃光樹葉的大樹景象叫人心酸，發展局總籲不用擔心，被吃掉的樹葉將會自然再生，但大自然界的往復循環有時十分無情，粉嶺南圍大榕樹的生前死後卻也是一堂生死教育課。

周前著名日本詩人谷川俊太郎離世，今期幾個專欄都寫到他的詩，還有中文譯者田原的文章，林康琪文章本來寫一項關於人類無法分辨著名詩人與人工智能（AI）生成的詩歌的研究，寫到尾援引谷川，說他寫詩是為了通過語言文字盡力去貼近世界、跟世界作連結。

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文˙黎佩芬

編輯˙林曉慧

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