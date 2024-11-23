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手機拍出富士菲林味

【明報專訊】在百年大宅內留影，照片帶點復古色調就更有韻味。除了菲林相機，現在有不少手機Apps都有復古濾鏡，毋須太多設定，省卻複雜的後製過程，一鍵就能拍出媲美菲林相機的照片。

DAZZ CAM是近年流行的復古相機App，集照片及影片的濾鏡於一身，單是照片濾鏡已有近30款，不單可重現菲林相機、即影即有、CCD相機等照片質感，也可套用魚眼、星芒等特別效果；連菲林相機的雙重曝光、漏光效果都可模擬，難怪用家中不乏專業攝影師和菲林相機愛好者。其中最受歡迎的是今年新增的FXN R濾鏡，毋須付費使用，有用家形容為「手機版富士相機」，可模擬富士菲林的獨有色調與質感，呈現出柔和、輕透的影像，適合捕捉日常生活時刻。可惜的是，FXN R無法後期導入照片套上濾鏡，只支援拍攝後直出。

今次記者分別在大宅前的庭園和遊廊取景，細膩的顆粒感、低飽和度、適量的過曝，為古色古香的大宅更添韻味。這款濾鏡適合在陽光充足的環境下使用，若光線不足或在室內拍攝，建議調整曝光度或使用閃光燈。拍攝時可善用不同焦段，如35mm至50mm或更長焦段，減省畫面不必要的事物，突出主體。構圖時可透過捕捉光影，為畫面增添層次。

還原復古咔嚓聲 拍出儀式感

DAZZ CAM暫時只支援iOS系統，Android用家可考慮同樣復古味濃的OldRoll，有逾40款濾鏡選擇，最大特點是整個拍攝體驗貼近菲林相機，不單界面模仿真實菲林相機，連拍照時的咔嚓聲、拍照後等待成像的時間都盡量還原，充滿儀式感。

DAZZ CAM

iOS：bit.ly/4fnbic1

OldRoll

iOS：apple.co/4fK8EwP

Android：bit.ly/4hPyUb9

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