元洲仔前新界政務司官邸 英式古宅沉浸鄉村風情

屬法定古蹟的元洲仔自然環境保護研究中心，1906年落成，距今已有118年歷史。它昔日是新界政務司官邸，曾有15名新界政務司入住。隨着1985年最後一任住客鍾逸傑遷出後，大宅交由世界自然基金會管理，保育古蹟的同時，亦是一間「戶外學校」，推廣可持續發展教育。

前新界政務司官邸採鄉村式風格設計，共有3棟建築，包括馬廄、僕人房子和主樓。樓高兩層的主樓結合中西建築特色，屋頂為雙筒雙瓦設計，有助排水、隔熱；建築物由遊廊環繞，牆身設有裝飾扶壁，更設有燈塔，為出海船隻導航。對比舊照，主樓外牆曾是米白色，牆身飾有淡綠色方格，遊廊圓拱頂髹有油漆，但原來並非建築物的真面目。2019年復修團隊考察後，回復主樓最原先的白色牆身、黑色方框，並剷走部分油漆和批盪，讓紅磚圓拱頂重見天日，復修後的主樓更具英倫鄉村風味。

百葉窗如相框 定格海天一色美景

整幢主樓從內到外都很IG-able，主樓外圍的遊廊不單實用，還是必影的打卡位。遊廊可遮風擋雨，亦讓室內外牆不受陽光直射，即使在炎熱夏天，室內仍保持涼快。地下與1樓遊廊各有特色，地下遊廊的紅磚圓拱頂鮮明、醒目，在此處拍照，可借庭園為背景，捕捉一整列的紅磚圓拱頂；又或在鄰近僕人房子的遊廊取景，將紅色的英式郵箱擺設一併攝下。沿着主樓內古色古香的木樓梯到達1樓遊廊，一整排白色百葉窗引入陽光，兩端盡頭的大窗有如相框一樣，分別將海天一色的吐露港與枝葉茂盛的大樹定格，是絕美的取景位。

庭園逾140種植物 化身最佳背景

主樓前的英式庭園生機勃勃，種有逾140種植物，如高達20米的白蘭，本港原生樹種紅皮糙果茶，受保護植物福建蓮座蕨，鍾逸傑種下的黃花風鈴木等，每棵樹都有其美態。坐在白蘭前的石櫈，可將庭園一隅與主樓立面一併攝下，除了可從視平線（eye level）取景，貼近真實所見的視角，亦可將相機放近草地，以草地作為前景，令畫面更有層次（主圖）。參觀庭園時應愛惜花草，也要記得做足防蚊措施。

如想參觀元洲仔自然環境保護研究中心，需在網上預約逢周五、六及日舉辦的公眾導賞團（收費$150起），在導賞員帶領下遊覽古蹟和英式庭園，還可參與苔玉或海玻璃工作坊，完成後帶回家。另外，下周（11月30日）起一連3個周六日，中心將舉辦「元洲仔冬日嘉年華」，屆時不單可免費入場參觀古蹟和英式庭園，還有綠色市集、升級再造工作坊，利用天然材料製作聖誕裝飾，準備過一個綠色聖誕。

元洲仔自然環境保護研究中心

地址：大埔元洲仔里

網址：www.wwf.org.hk/cities/island-house

文：張淑媚

模特兒：Sam Sam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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