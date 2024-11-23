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趁「熱」食

銅鑼灣美食：A5和牛壽喜燒放題 星廚秘醬加持

【明報專訊】位於銅鑼灣的和牛壽喜燒放題專門店「肉佐」，有別於一般日式火鍋放題，它融合了壽喜燒與居酒屋的精髓，再有米芝蓮星級懷石料理大廚長本輝彥的醬汁加持，加上任食優質和牛，翻本指數極高。

室內環境以日本居酒屋風格為主，設有榻榻米座位。這裏主打關東風壽喜燒，晚市設有5個等級，最頂級的Level 5供應宮城縣產仙台A5霜降黑毛和牛、日本山形藏王牛，以及各式海鮮壽司和串燒。招牌美食當然是仙台A5霜降黑毛和牛，肉質細膩鮮嫩，脂肪分佈均勻；加上京都星廚長本輝彥秘製的醬汁，簡直是絕配。長本輝彥擁有逾30年懷石料理經驗，2022年創立的Nagamoto長本更連續2年獲得米芝蓮1星榮譽。他為肉佐特別調製的壽喜燒醬汁，以紅酒、味醂、醬油、清酒和黃糖等為基底，味道醇厚甘甜。

要吃好的壽喜燒，先以牛脂在鐵鍋中煎香京葱，再加入秘製醬汁，待其滾燙後，加入和牛煮至理想的熟度，再沾上蛋液，口感更嫩滑。吃得差不多的話，還可轉換口味，加入鰹魚湯，將壽喜燒轉為涮涮鍋。除了經典鰹魚昆布鍋，還有福岡味噌豬肉鍋、辣鍋和芝士番茄鍋等湯底選擇。

Level 5菜單中，還包含近年備受追捧的「肉佐厚切牛舌檸檬」，牛舌外皮焦香，內裏粉嫩，口感爽彈。此外，還有15款即點即製的居酒屋風格串燒，包括大葱燒A5和牛、七味燒油甘魚鮫串、鵝肝串燒等。海鮮則有日本廣島蠔、新鮮海蝦、日本帆立貝等；壽司方面，除了20款常規壽司，更有較高級的藍鰭吞拿魚壽司。凡享用Level 5菜單的客人，會獲贈一份壽司拼盤。近期餐廳推出二人同行送秋刀魚刺身、四人同行送活龍蝦刺身。還有小童一律每位$188的優惠價，想大吃A5和牛不要錯過了！

肉佐 NIKUSA

價錢：晚市Level 5（150分鐘）

成人$688、小童$188

晚市Level 1至4（90至120分鐘）

成人$228起、小童$188

地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期Midtown 8樓

查詢：3996 9844

[趁「熱」食]

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