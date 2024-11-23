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趁「熱」食

午市限時3小時 晚市2小時 親手撈海鮮打邊爐 $258起任食蝦蟹鮑魚

【明報專訊】天文台預測下周中期天氣顯著轉涼，下周四（28日）跌至最低14℃，又是香港人最愛的打邊爐好日子。論到近日最熱話食店，必定是「即撈海鮮」的火鍋放題，不但日日排長龍，人氣爆棚，甚至逆市突圍，在1個月內連開2店。如你是食肉獸，則有另一間壽喜燒放題店，以高質素A5和牛及星級大廚秘製醬汁作招徠，任飲任食大滿足！

近年本地餐廳門庭若市、顧客大排長龍的景象已非常罕見，但近期在荃灣廣場一家新開火鍋店，幾乎每天門前都出現「打蛇餅」盛况。火鍋店名叫千海水產海鮮火鍋放題（下稱千海水產），由主打日式放題的大喜屋集團經營，將日式放題經驗與海鮮火鍋模式結合。首間店舖設於九龍灣淘大商場，開業不足1個月，旋即在荃灣開設分店。

千海水產荃灣店店長Man Lee指，這種在深圳大熱的即撈即煮、任食海鮮自助餐，能滿足對海鮮狂熱的香港人。餐廳既有即撈新鮮活海鮮的樂趣，也有日式放題的熟食、甜點等選擇。在荃灣店開業首星期，平日正午12時營業前已排滿長長人龍，記者目測至少有數十人在等候入座。據說午市及晚市放題網上預約已火速爆滿，但餐廳每日仍預留部分walk-in名額。

大頭蝦彈牙 三點蟹鮮甜 鮑魚脆嫩

踏入餐廳，第一時間被眼前的海鮮魚缸吸引。約長達8米的即撈海鮮區包羅萬有，從花蟹、三點蟹、大頭蝦，到鮑魚、白蜆、沙白等10多款鮮活海鮮每日供應。Man透露，各款海鮮由內地進口，由3至4間供應商在每日不同時段送到，確保貨源充足，且有專人驗收把關，若不符合標準便會退回。根據記者當日觀察，每當海鮮缸清空至一半左右，店員便會立即補貨，確保海鮮量充足。

入座後，每枱客人獲發一個小桶，撈起心水海鮮後可轉交店員清洗，等待10分鐘左右，可憑店員派發的號碼牌取回自撈的海鮮回座「大滾特滾」！大頭蝦碩大，剛撈出來時還會生猛地郁動，煠煮後肉質爽口彈牙，還帶少許蝦膏，鮮甜甘香；三點蟹肉不多，帶少許蟹膏，鮮味且帶甘香；原隻鮑魚口感脆嫩，富彈性；各種貝類海鮮雖偶爾藏沙，但總體來說很新鮮，沒有異味或變質。此外，店內亦有美國牛肩胛片、澳洲M5和牛等肉類提供。

配龍蝦頭湯底 鮮味double up

至於火鍋湯底共有10款，當中較獨特要數龍蝦頭湯底，只見湯頭中藏有大大個龍蝦頭，內藏小量蝦膏，湯頭濃郁鮮甜，配上海鮮，鮮味double up！

不僅如此，這裏的火鍋配料豐富得令人花多眼亂，田雞腿、海參、花膠、鵝腸、雞子等火鍋材料不缺，還有其他中式點心、前菜、熟食等自助或自點美食，總共過百款選擇。另外，也不要錯過即點即製特色小食，如鵝肝多士、燒香草羊鞍、川味燒鮮蠔等，質素不俗。甜點區則有多種自家製甜點如意式芝士蛋糕、提拉米蘇大福、Häagen-Dazs雪糕等。餐廳現推出新張優惠，午市放題成人每位收費$258起、晚市放題$278起，另加一，十分抵食！

千海水產海鮮火鍋放題（荃灣店）

優惠價：

午市周一至五每位$258、周六日及公眾假期$278；任食3小時

晚市周一至四每位$278起、周五至日和公眾假期及其前夕$298起；任食2小時

小童一律$198

地址︰荃灣大壩街4至30號荃灣廣場B1樓B126號舖

查詢︰3622 2223、3622 2226

註︰另加一

●有片睇

即撈海鮮火鍋放題：link.mingpao.com/83335.htm

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

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