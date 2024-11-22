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二次創作《破．地獄》海報 19個藝術家一人一「地獄」

【明報專訊】港產片《破．地獄》繼《九龍城寨之圍城》後，再次掀起入場睇戲的風潮。作為觀眾，除了二刷三刷，難道沒有其他方法深化電影中帶來的信息？最近有出版商與電影商合作，在深水埗大南街一個充滿歷史感的單位內，舉辦一場《破．地獄》海報創作及道具展覽，主辦人不但邀得19個本地跨界別藝術創作者參與其中，更計劃將電影中最貴和最震撼的假屍道具搬來展出。入場人士可能也要多刷展覽，才有機會觀賞所有展品。

《破．地獄》海報創作及道具展覽由香港本土電影和文化相關書本出版商「超等視覺」主辦。超等視覺出版總監黃耀強說，為電影舉辦展覽活動，目的不外乎是透過不同渠道為電影造勢。例如今年初他曾為由MIRROR成員主演的《盜月者》舉辦劇照及道具展，反應非常熱烈，他形容當時的情况是「踩冧地」，「MIRROR的粉絲比較單向一點，來看展覽都是想看到偶像俊俏的樣貌」，所以他們精選一些劇照展出。他說今次為《破．地獄》辦展覽就有點不同：「我在多個月前已睇過試片，當時還不是最後版本，但已認定這套電影很特別，一定會爆出來。」黃耀強說自己看電影有一個標準，就是只會看娛樂度十足的片種。「人生已經夠苦，為什麼還要看苦情戲？」舉例他有看日本動畫的喜好，但也深知《再見螢火蟲》是萬萬不能看的作品，「但今次是為了工作，所以都要睇《破．地獄》」。

問他看後有何感受？他說這套電影的特別之處是雖然會令人流淚，但催淚的並不是哀傷，而是劇中角色的遭遇或想法，某程度上觸動到入場觀眾產生共鳴而落淚。不過，黃耀強說電影沒有刻意賣慘，因為最後徘徊於現世的人都能「破開地獄」，放下心結積極向着光明前行。他認為電影有深度又感人，如觀眾之後來看展覽，應該會想看更深入的東西，例如其他人對電影的感受。他與團隊便想起了去年初為電影《正義迴廊》舉辦的展覽，當時他們留意到有插畫師在社交平台留言讚賞電影，便邀請這些插畫師創作劇照插畫，估計是因為作品中帶有插畫師的一些想法，正好滿足看展覽的觀眾期望，所以展覽亦獲得不錯評價。

先看試片 依觀後感秘密創作

「《破．地獄》亦是一套有深度的作品，但我們不想照辦煮碗，於是我們參考了外國一些同類型展覽的做法，主辦單位會向電影商取得版權，再邀請其他藝術創作者做二次創作，雖然由張叔平等人設計的官方電影海報已非常出色，但我們仍認為這是不錯的做法。」於是他聯絡了自己認識、來自不同界別的本地創作人參與。19名創作人分別有漫畫家、插畫家、設計師、書法家等，有些創作者如馬富強、咳神（Cuson Lo）早已為人熟悉；其他創作者如設計師Man僧、漫畫家鄺志傑亦在其領域獲得同行的高度評價，「所以亦希望借助電影的光環，讓更多參觀展覽的人士認識他們，支持本地創作」。

創作海報需時，而且亦必須讓創作者親身看過電影，所以黃耀強在3、4個月前已分批安排19人看試片。「他們承諾了要保密，其間亦不可在社交平台透露相關信息，並在電影上映前完成作品。」結果19人都能按時間完成創作，收到作品時，黃耀強說非常滿意，「合作時我們只要求對方根據自己的觀後感創作一張電影海報，沒有規定他們選取哪些人物，用什麼形式表達，結果在收到作品時，發現19份作品絕少有重複的地方」，而且作品質素極高，沒有敷衍的成分。「這19個創作者都已在各自的界別成名，平時畫一幅畫等閒收幾萬元，但這次是無償參加，所以我們都很開心和感動。」

避免劇透 道具戲服分批登場

到《破．地獄》上映，籌備多時的展覽亦正式在深水埗「大南天梯」展覽室揭幕，兩層展覽廳分別展出二次創作電影海報，以及電影中曾使用的道具和戲服。黃耀強說他與同事為了蒐集展品，在較早前便趕到電影商的倉庫，他們的目標首先是4名主要角色的戲服，例如郭文玥（衛詩雅飾）穿過的染血救護衣、在破地獄時穿著的道袍等；另外他們亦挑選了電影中一些重要情節使用過的道具，包括魏道生（黃子華飾）交給女同性戀者角色蘇小姐（梁雍婷飾）、盛載着骨灰的頸鏈，以及郭文（許冠文飾）最後留給道生的遺書等。「起初我們擔心『劇透』，所以收起了部分展品，但隨着愈來愈多人看過電影，我們亦會陸續放出來。」黃耀強說其中包括電影最貴的一件道具──道生親手化妝的「女屍」。「其實我們一早已拿了回來，雖然與劇透無關，但因為需要修復一些損壞的部分，所以未能第一時間展出。」（編按：截稿前仍未確定能否趕及展出）

《破．地獄》海報創作展及道具劇照展

展覽日期：即日至12月1日

地點：深水埗大南街173號1至2樓「大南天梯」

門票：免費

網址：http://www.facebook.com/hkupperdeck

文：周群雄

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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