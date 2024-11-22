明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

頂尖收藏家葉承耀醫生 鑑賞明式家具如斷症

【明報專訊】今年90歲，身兼收藏家團體「敏求精舍」3任主席、攻玉山房主人的葉承耀，是全球最重要的明式家具藏家之一。在本月底舉行的香港邦瀚斯拍賣會，他將展示15件、總估價逾5000萬港元的明式家具系列。身兼醫生和藏家的他，今次跟《開眼》讀者分享36年來收藏明式家具的心路歷程。「醫生需用眼光、按步驟斷症，看文物亦一樣。開始時會先看外觀，之後分析。我就是這樣鑑賞明式家具。」

精力充沛的葉承耀，拿着一個載滿圖錄的公事包來拍賣行，跟記者分享收藏心得。當他打開圖錄、訴說藏品故事時喜上眉梢，笑個不停。他今年的舊曆生日落在新曆11月26日，「燕几衎榻」拍賣會在27日舉行時他便是「90+1」歲，這場拍賣對他來說意義重大。

「我爸爸亦是醫生，但對收藏沒太大興趣，只買些裝飾品。」引領他成為藏家的是五叔和七叔。五叔葉海谷去世後，葉承耀繼承他的古玉收藏，以及清代書法家伊秉綬所題的「攻玉山房」匾額，「攻玉山房」自此成為葉承耀的齋號。

收藏路上結善緣

向有研究佛學的葉承耀，在收藏路上結下不少善緣。「1969年我開始收藏中國藝術品，包括書畫、瓷器和玉器等。後來經廣東銀行老闆霍寶才，介紹我認識創辦『敏求精舍』的名藏家胡惠春，便跟他學瓷器，但我發現瓷器很貴，慢慢沒心機學。之後改收書畫，又發現太多假東西，難以分辨。」他也不執著、隨緣而行，隨着大時代變化而開拓新方向。

「1980年代中國開放，有大批古董家具出口，主要地點是港澳。」1987年他認識了被譽為「黃花梨皇后」的嘉木堂主人伍嘉恩，與她亦師亦友。「收明式家具的難處是理解其榫卯結構，一般是工匠才掌握。她對此甚有研究，受倫敦西洋家具訓練後自學明式家具。她非常可靠，是我一個好好的老師！」他憶述當時收藏市場的人普遍未有慧眼。「當時的明式家具不算貴，甚至有商人覺得無用，想盡快出售。我便開始入手，開始成狂！」

1991年，他在香港中文大學首次舉辦明式家具展覽和出版圖錄。其間，伍嘉恩介紹他認識北京的「明式家具之父」王世襄。王世襄形容是次展覽是世上首次私人舉行的大型明式家具展、世界第一本明式家具圖錄。「之後我在新加坡、台北、美國等地舉行展覽，現在回想，也不明白為何自己會如此有毅力。」葉承耀跟伍嘉恩非常合拍，對方協助安排空運藏品，其中一次的英國展覽還獲得保險公司贊助。

好眼光助頓悟 資料蒐集如漸修

葉承耀認為，眼光對於收藏最為重要，也是他作為藏家的修行重點。明式家具經常和人體皮膚接觸，作為皮膚及性病科專科醫生的他，在觀看和觸摸家具時有什麼獨特的看法和感覺？「醫生需用眼光、按步驟斷症，看文物亦一樣。開始時會先看外觀，之後分析。我就是這樣鑑賞明式家具。」他表示資料蒐集非常重要，若好眼光能幫助藏家頓悟，一眼能看出珍品的價值；整理資料工作便是漸修，以漫長時間探索。「當年我曾往在台灣1個月，為的是每天逛故宮博物院。」

他在收藏初期由最精的東西入手，之後慢慢擴闊領域。「早年明式家具價格不算高，我荷包仍負擔得起；加上家具分類又不算多，只有坐具、牀、枱案、櫃、桌、屏風和筆筒等，可按部就班慢慢儲齊。很快就由幾十件入手至過百件了。」不過他的要求很高，「我有幾個選品法則：首先必須是真材實料，其次是要有70分以上」。原來他會為每件珍品評分，他解釋家具有不同等級的「病情」。「經歷300多年歲月，表面小花痕在所難免，屬小病；有些枱椅會因受潮損壞而被削短，但假如整隻枱腳是後來更換，便屬於大毛病，不能接受！」

他說木材的皮殼最難看明白，「木紋300多年和空氣接觸後會有轉變，有些工匠又會使用打蠟技術把其突顯出來」。但他一直記掛伍嘉恩傳授的要訣：用自己眼光。「她說專家可一眼看出家具年代，例如我一睇就知你年約40歲，憑打扮又能得悉你屬哪個年代的潮流。」看人、看皮膚和看木材，都有異曲同工之妙。

最愛黃花梨 盼傳承珍品

芸芸木材中，葉承耀最愛黃花梨。「色澤金黃、紋理靚，夠多元化。當一個衣櫃前後左右4塊木板表面的紋理都接近，可估計是在同一棵樹裁出來的。」他指木材曾有生命，上面記錄了生長痕迹。「為何明式家具發展發達？因為明末開始有大量木材從東南亞入口。晚明的黃花梨木紋跟現代不同，可能是水溫土質不同吧！」他從公事包取出一份清單，定義了何為明式家具，叮嚀拍賣行專家要向參觀展覽的有緣人發布。「明式家具要選用黃花梨、紫檀等硬木，並且屬晚明到早清期間的出品」；另外亦要符合那段期間的設計款式，「清代後來發展出較精巧的新款，但規格已遠離明式家具的主流，便不算是範圍之內」。

他的心頭愛有很多，有些直言不捨得賣。「我最愛的款式是酒桌、香几、衣架，夠大方好睇。」他猛揭圖錄，向記者展示一張全球不足20張的摺椅，一個雕花極精美的衣架，一款與北京故宮博物院藏品成對的御用嵌紫檀木百寶炕案，以及一款表面蓋子可揭起的四足活面獅龍紋香几，愈說愈興奮。「1988年起收藏明式家具，不經不覺已36年了，我也變了老人。」他說自己擁有的明式家具有百多至二百件，要用3個貨倉擺放，後來萌生分享和承傳的想法。「我人老了，如何處理它們？擔心它們成為家人的負擔，因為不易打理！我考慮後覺得應和人分享，為何一定要自己霸着……我曾擺放過百件明式家具在家，太太很有意見。因那些椅子不能坐，幾十萬元一件，會造成損害啊！」葉承耀憶述時還很肉緊。他笑說家具原本是生活品，但放在自己家中卻不能使用。「我相信其他藏家用真金白銀買入，必定會好好保存它們！」

葉承耀說就算是乾隆皇帝，也沒法好好保留自己的珍品，多年後散發到全球各地。「最好是開間博物館吧！」他說把它們帶到拍賣會的好處是可認識更多藏家。「到此人生階段，我很高興能與全球明式家具藏家分享這些珍貴藏品。如果有人向我說，曾在其他地方看過某些同款家具，我會很興奮，馬上會去搵它出來！」對於藏家來說，收藏界的塵世誘惑無盡，美麗的東西實在太多。

他認為收藏的最高境界是背後的哲學精神。「為何這件東西靚，好多時也說不出，可能是上天賜予的inspiration吧？要慢慢領悟，不能單單用科學解釋。」他說可能有點接近中醫思維，需要用人文精神去領悟，而非單靠數據分析。雖然他說眼光重要，但收藏也着重感受：「開心滿足是最緊要啦，哈哈！」

燕几衎榻：攻玉山房藏中國古典家具

拍賣日期：11月27日

地點：灣仔皇后大道東50號太古廣場6座11樓香港邦瀚斯拍賣中心

香港預展：11月23至26日

網址：bonhams.com

文：呂一心

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞