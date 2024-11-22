【東京】願一切萬里無雲

櫻井筆下的生物固然可愛，更多的是肉緊。這次櫻井的個展REJOICE，直譯就係開心。與商業面向的作品不同，這次個展，我更能透過作品窺視到她較個人的內心世界。作為上京女子，櫻井與朋友家人分隔數地，大家向着不同方向前進，過着不同生活；但懷抱着溫暖回憶，間中回想起就像為繁忙勞碌時而陰沉的生活點一盞燈。一幅名為《会合》（意為聚會），20cm×20cm的迷你塑膠彩作品，上面畫了兩朵花、一隻大蟲和一隻住在蘑菇裏的小蟲。其中一朵花和大蟲對着畫框外吐舌頭，另外一朵花和小蟲樣子呆呆的，彷彿四處惡作劇的中學生，一定會有一兩個好可惡但嬲佢唔落的大佬，同兩個傻吓傻吓嘅跟班。她的畫令我回想百無聊賴的中學時光，沒有什麼比跟朋友消磨時間更快樂。

有展覽時櫻井多數會在周末駐場推銷自己作品，就是上次她來我工作地方擺展覽時，我們不着邊際地聊了許多。櫻井的名字發音是Maria，卻出了「万里明」這種氣勢非凡的漢字。她笑說母親年輕時是暴走族，便給她取了暴走族一樣的名字；櫻井高中時也是個不折不扣的辣妹，朋友間說話用的是辣妹語。她現場表演過如何用辣妹tone講嘢，的確非常有趣，以至後來每次她跟自己的作品合照時，都必定擺暴走族pose，成為她的標誌。

櫻井万里明是櫻井家三胞胎中間的孩子，上有哥哥下有弟弟。像我這種來到異國的人，如果不是跟妹妹一起生活，想必會寂寞到受不了。三胞胎現在分散在日本三地，可能一年只能見幾次面，所以我完全理解展覽背後想傳遞的信息：心能感到歡喜的瞬間，可以是想起跟重要的人的日常片段、有誰對自己說了溫柔的話、捧腹大笑的時間。這些零碎的各個瞬間，便照亮了邁向明天的步伐。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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