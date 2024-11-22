明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】願一切萬里無雲

【明報專訊】之前因工作關係，認識了藝術家櫻井万里明。我先是被她筆下奇奇怪怪的生物吸引目光，還有pastel色調，全部都很「潮」。說潮也非貶義，是指她的作品很適合與品牌聯乘做成商品發售，以往她合作過的有BEAMS、NIKE、Netflix等等。品牌與藝術家合作出波鞋比較常見，櫻井較獨特的合作如日本Netflix劇中，美術找來她的幾幅畫放在主角的房間做背景；出演能量飲品的廣告，拍下做作品時的身影，而該飲品竟然是X Japan的Yoshiki做代言，她跟Yoshiki出現在同一個廣告內，勁到嚇死我。

櫻井筆下的生物固然可愛，更多的是肉緊。這次櫻井的個展REJOICE，直譯就係開心。與商業面向的作品不同，這次個展，我更能透過作品窺視到她較個人的內心世界。作為上京女子，櫻井與朋友家人分隔數地，大家向着不同方向前進，過着不同生活；但懷抱着溫暖回憶，間中回想起就像為繁忙勞碌時而陰沉的生活點一盞燈。一幅名為《会合》（意為聚會），20cm×20cm的迷你塑膠彩作品，上面畫了兩朵花、一隻大蟲和一隻住在蘑菇裏的小蟲。其中一朵花和大蟲對着畫框外吐舌頭，另外一朵花和小蟲樣子呆呆的，彷彿四處惡作劇的中學生，一定會有一兩個好可惡但嬲佢唔落的大佬，同兩個傻吓傻吓嘅跟班。她的畫令我回想百無聊賴的中學時光，沒有什麼比跟朋友消磨時間更快樂。

有展覽時櫻井多數會在周末駐場推銷自己作品，就是上次她來我工作地方擺展覽時，我們不着邊際地聊了許多。櫻井的名字發音是Maria，卻出了「万里明」這種氣勢非凡的漢字。她笑說母親年輕時是暴走族，便給她取了暴走族一樣的名字；櫻井高中時也是個不折不扣的辣妹，朋友間說話用的是辣妹語。她現場表演過如何用辣妹tone講嘢，的確非常有趣，以至後來每次她跟自己的作品合照時，都必定擺暴走族pose，成為她的標誌。

櫻井万里明是櫻井家三胞胎中間的孩子，上有哥哥下有弟弟。像我這種來到異國的人，如果不是跟妹妹一起生活，想必會寂寞到受不了。三胞胎現在分散在日本三地，可能一年只能見幾次面，所以我完全理解展覽背後想傳遞的信息：心能感到歡喜的瞬間，可以是想起跟重要的人的日常片段、有誰對自己說了溫柔的話、捧腹大笑的時間。這些零碎的各個瞬間，便照亮了邁向明天的步伐。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕櫻井万里明 東京 Papaya Fung 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞