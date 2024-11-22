【巴黎】法國革命展：一場腥風血雨的前世今生

1789年法國大革命爆發後，法國進入一段漫長的立國與意識形態大辯論時期，其間不乏黨爭。1792年，第一共和成立；1793年，路易十六被斬頭，象徵王權告一段落，但這一切卻未為法國共和的發展帶來安穩。由於歐洲各國害怕革命思想擴散，不少國家先後有意攻打共和政府，而路易十六的死成為最後一根稻草，釀成及後列強圍攻法國的「第一次反法同盟戰爭」。戰爭爆發促成共和政府中親貴族的右派政客「吉倫特派」（Girondins）迅速倒台，隨着其對手「山嶽派」（Montagnards）得勢，原本游走於兩派的極端勢力「雅各賓派」（Jacobins）嶄露頭角。雅各賓派中大多政客源於山嶽派的極端分子，主張以肅清、不斷革命，以及武力手段達至平等和均富，因而被視為極左派勢力的緣起。雅各賓派中最著名的人物有尚-保羅‧馬拉（Jean-Paul Marat），以及因「斷頭台政治」而著名的馬克西米連‧羅伯斯庇爾（Maximilien Robespierre），而雅各賓派所執政的1793至1794年間則常常被後世稱之為「恐怖時期」（La Terreur）。

然而，歷史學家有不少爭論，認為1793到1794年間並不只有肅清和內鬥，當中也有不少性別平權運動、工人運動的誕生，以及黑奴解放的成就，將這一年籠統稱作「恐怖時期」未免有欠公允，因此展覽沿用「共和曆第二年」（An II）來命名這段時期。由於共和政府反對教會，議會因此立法通過廢除教會年曆，並建立及使用「共和曆」，曆法起點則為陽曆的9月份，也是王權倒台的月份。

展覽從1792年立國時的憲法和人權宣言談起，並介紹雅各賓派於An II如何得勢：包括吉倫特派對女權和民主的貢獻，以及其弊政，也提到馬拉被吉倫特派支持者行刺之重大事件。展覽不止對馬拉展示「同情」，也同時展示了其民粹政客的一面，如何籠絡草根階層民心，為派系奪取政權。同時，展覽嘗試展示草根階層雖有自我覺醒的一面，但也會因民粹主義而陷入混沌狀態，希望更立體地展現這段政治壓迫時期背後的多重面貌，以及羅伯斯庇爾如何因肅清文化而走向滅亡……

不過，筆者認為較惋惜的是，策展人雖有意中性地展示An II時期的種種面貌，但卻未能讓一般大眾清楚了解到各派系間千絲萬縷的關係。展覽雖以英、法雙語介紹展品，但要明白An II面貌的門檻卻不低；若讀者有意參觀，筆者建議需惡補一點法國共和早期的歷史才好進場！

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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