【香港】我們夠觀眾嗎？

假如你身邊有從事演藝事業的朋友，不管是大小團體、主流非主流，這一兩年你大概都聽過他們慨嘆說「票房很慘」。本來我以為這只是跟我遇到委託創作主辦方常說「我們預算不多」一樣，是個行業內的口頭禪。直到開始接觸多了藝團的經營者，最近甚至參與經營，才知道那不單純是無病呻吟，而且這不止是發生在中小藝團身上，即使從事流行音樂工作的朋友們都面對着同樣的局面。

觀眾購票習慣明顯改變

購票進場的觀眾人數實際少了多少我不太清楚，因為作為經營者我只是個新手，沒有數據可作對比。但購票習慣的改變是蠻明顯的現象：等到開演前幾天，甚至有人看了有口碑才購票，連我自己的購票習慣也慢慢變成這樣。這導致藝術行政人員在開售一刻到開演之前都一直在擔心票房，也因此在往後的製作管理上偏向保守，包括會減成本、表演場數等，免得一不小心賠太多就難以經營下去。即使有相關的資助，也不等於沒有票房壓力，尤其在製作成本水漲船高的今天。

參與表演藝術的工作人員涵蓋創意工業中多個工種，由平面、服裝及舞台設計到幕後製作等，動輒十幾二十人以上。於是節目增加，受惠的不止表演藝術行業本身，也覆蓋多個產業。看起來創意產業的從業員似乎不愁沒工開。我到教資會、大學聯招和各院校的網頁稍為統計相關學科的學生人數，全港修讀藝術和設計相關科目的總學生人數約為15,000，推算每年約有3700人畢業，假如當中有六成畢業生進入社會工作，那麼市場就需要有約2200個職位空缺來消化這個年度的畢業生。同時相關學科一直在增長。即使這個推算極其粗糙，但可以思考的是：累積下來，我們的產業結構和學科比例是否成正比？以往在教學時常常對學生說不用擔心工作機會，因為很多行業都需要創意工作者，但每次說完自己都不好意思。直到最近作為前線工作者參與經營有票房壓力的節目，感受更深：不是幾乎，是沒有一個節目能收支平衡。感覺就像親手送學生進火坑一樣。

於是每當看到不同範疇的藝文活動受到重視和支持，先不管結果怎樣，都會為自己為同業尤其是新鮮人而感到高興，感恩幕後有人默默當藝文推手。但面對現况，我們必須要提問：香港是否有足夠觀眾撐起如此繁多的節目？支持本地更多製作的第一步先行了，下一步究竟是什麼？是本地觀眾拓展、海外巡迴還是尋覓其他出路？

文：林欣傑

（媒體藝術家，Dimension Plus藝術總監。）

IG@keithlyk

[開眼 大都會文藝誌]