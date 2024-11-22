【阿布扎比】亂世後的文藝創作

名為「A Shadow of a Shadow」的William Kentridge個展沒有設在Sharjah Art Foundation的White Cube展廳，而是選擇設在鄰近的Bait Al Serkal這傳統阿拉伯的平房。建築格局有點似北京的四合院，四邊由多個房間組成，圍着中間的公共空間。樓底不算高，沿着路走着很有沉浸式的戲劇感。William生於1950年代南非，本來做舞台設計，1980年代才開始涉足當代藝術，在1997年參與卡塞爾文獻展（Documenta）的展出後引來多方關注，躍升成國際知名的當代藝術家。他關心的主題圍繞政治及社會不公的狀態，特別是南非早年的種族隔離政策。這或多或少受到其家庭影響——他父母是幫助弱勢社群的維權律師。他最為人熟知是用炭筆繪製的動畫作品，其黑白構圖表達社會結構中的陰暗面，揭示人們在壓迫或無可奈何的社會狀况下的心理狀態。例如此展中的作品Zeno（2001-2002），用動畫方式呈現Zeno的內心世界。故事講述Zeno聽從精神科醫生建議，每天寫日記作為治療的一部分。他在日記中刻劃自己的內心世界，包括家庭創傷、在一戰亂世中的浮浮沉沉，以及自己一直都戒不了煙等內心掙扎。藝術家在動畫加插19世紀藝術家卡斯巴‧大衛‧弗里德利希（Caspar David Friedrich）的風景畫及手稿，呈現戰爭時的亂况及唏噓。藝術家恍似以動畫展現生於亂世中的一種集體意識，及人們努力在苦澀中求存的意志。The Nose則是一系列諷刺階級霸權的作品，包括有雕塑、紙製模型等。作品講述主角某天醒來發現自己的鼻子丟失了，苦苦追尋後，發現鼻子跑到了某名高級軍官臉上，可是軍官並不願意將鼻子歸還。荒誕的情節引人深思荒謬的階級文化對社會及個人的影響。

走到二樓的展廳傳來一些悅耳的鼓聲，是來自Refuse the Hour聲音裝置作品，屬於The Refusal of Time系列。精細的裝置定時啟動，自動演奏出動人的節拍。此系列理念源於藝術家想將時間物化及呈現的實驗。和一樓的展廳圍繞一個文本而創作的作品不同，此次觀者能以第一身的角度去感受此作，猶如走進藝術家設計好的舞台。展覽的尾聲有一Bait Al Serkal的紙造模型，呈現了整個展覽的結構。我以神的視角細心回顧沿路經過的每個展廳，目光在各個小房間不斷徘徊，深感人生如戲，戲如人生。一個地方的文藝創作最為豐富之時，通常都是發生在亂世之後。亂世不正是一齣悲傷及痛苦的戲嗎？而切膚的掙扎能為創作者開拓深廣的情緒領域。如果藝術是反映真實，那就一定是開心有時，悲苦有時。

文：鄧芷茵

（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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