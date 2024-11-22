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Friday Planner：記憶休眠

【明報專訊】「我希望……香港落雪。」話說前幾日上飛鵝山頂賞夜景，在微涼的夜風中，突然想起電影《過春天》的對白。今日已是「小雪」節氣，許多北方的城市與國家或許正在迎接初雪，自然界萬物亦進入休眠期，在睡夢中將能量積蓄，等待春天降臨。

香港大概不會落雪，但人們的記憶卻會休眠。早前ifva短片比賽宣布暫時停辦，引起藝文圈熱議；幾個月過去，熱度似已逐漸平息。由ifva舉辦、關注本地少數族裔的「影像無國界」電影節悄然降臨，現已可以在ifva官網免費登記。放映作品，有在康城影展獲獎的《再見了！茱莉亞》，一宗謀殺案將蘇丹面貌向世

界呈現；有美國短片Choices，聚焦少數族裔青年如何面對「母親的選擇」；還有伊朗電影Our Uniform，舊校服的褶皺間或可窺見伊朗女性的成長記憶。同場加映本地少數族裔青年創作的一系列短片，Cultural Mosaic: Echoes of Tomorrow中，3名巴基斯坦及尼泊爾血統的青年通過對話描繪無限未來；Boundary則從離開巴基斯坦到香港追逐夢想的男孩的視角，凝望香港社會的複雜與挑戰。

歲月匆匆過，幸好還有攝影凝住光影，記憶尚不至於「落了片白茫茫大地真乾淨」。「前線焦點2023」新聞攝影作品展將於明日（23日）開展。攝影記者的鏡頭下，有颱風蘇拉過境時吹倒的樹；有火光中的尖沙嘴海員之家大廈；還有二代輕鐵列車與市民的揮別。樹會新生、火會熄滅，揮別的人與事，卻再難相見。展覽中還有許多舊人面貌。與相中舊人對望之時，或許可將休眠的記憶喚醒。

守住記憶，或許太累。利志達在愛麗絲劇場實驗室的漫畫展《完美世界》正在展出，不如潛入魔幻怪誕的超現實中，尋找完美世界。若能搭上時間列車，能否將記憶追返？改編自同名港漫的舞台劇《時間列車》尚未完場，這個周末還可以走入賽馬會黑盒劇場，搭上時間列車，發一場小說家夢，忘一段現實煩憂。

#影像無國界 #再見了_茱莉亞

#Choices #OurUniform

#CulturalMosaic_EchoesofTomorrow

#前線焦點2023 #新聞攝影

#時間列車 #賽馬會黑盒劇場

[開眼 藝述速遞]

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