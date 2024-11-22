文物藝作探索海上絲路 保利美高梅博物館首展連接古今

融入嶄新技術 「用科技說好文物故事」

作為新建立的博物館，美高梅文化藝術高級副總裁郭蕙心表示，這次策展時特意融入不同嶄新技術，冀「用科技說好文物故事」。甫入館所見，便是序廳中放映海上絲綢之路故事動畫的巨型屏幕，右側亦有透過人工智能將參觀者化身媽祖的藝術裝置。由序廳走進場內4個單元展區，似乎也在透過一條由古到今的動線，引導參觀者共走一段接通古今的海上絲綢之路。

展廳內的第一單元「季風」透過日晷儀及福船、廣船模型展示航海技術的發展歷程，引領參觀者踏上航程，探索海上絲綢之路的起源。第二單元「文脈」的展品有別於常見展出的出土文物，選擇展出水底考古所挖掘的「出水文物」。如來自中國（海南）南海博物館的「宋青釉貼塑枕」，以及「元青花鳳穿花卉紋玉壺春瓶」等展品上亦不難看出被海水侵蝕的痕迹，更可見有珊瑚纏繞其上。而為了令來者更貼近文物真貌，館方採用透明OLED屏互動文物展櫃，容許觀賞者透過放大文物的立體模型觀其內外細節，也呈現文物背後的故事。

《鏡海歸帆圖》尋澳門印記 四獸首銅像再展

展覽雖蒐羅來自中國各地的展品，作為立足點的澳門卻似乎黯然缺席。而在以商品、開拓使者、移民觀照東西交流的第三單元「交織」中，則可在芸芸展品尋到一點澳門印記——介紹鄭和等使節的展板上，展出當代澳門畫家描繪利瑪竇、徐光啟兩位西學東漸重要人物論學時刻的畫作《鏡海歸帆圖》第五卷。而利瑪竇這位泰西儒士的抵華之地，正是澳門。同一展區中央，則放置了千帆歷盡後再度於中國展出的圓明園海晏堂四獸首銅像，而郭蕙心更提到，銅像真品會展出至2月中旬，其後也會放置複製品供遊人欣賞。

回望沉積海底的歷史碎片後，展覽第四單元「聯結」將視角聚焦現在與未來。除展示當代藝術創作，「一帶一路」資料與國際海洋保護相關影視文學海報亦並列在側。郭蕙心指，這部分是澳門保利美高梅博物館擔當澳門文化事業機構「做好『一中心、一平台、一基地』的定位」、「說好中國故事」的展示。背對獸首，一尊銅鎏金鄭和立像遙望遠方漂流瓶，似是慨嘆：「旅途，未完。」而海上絲綢之路放在21世紀又將通往何方？答案或未可知，但此立足澳門匯集海洋貿易史文物的展覽，或許正在揭示：若以海洋為中心重新觀照，澳門與香港不再只是陸地疆域邊陲，而是隨着海流接通各方文化重要節點。這兩處小海港，應有許多故事尚待鈎沉。

「藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍」

日期：即日至2025年9月

時間：上午11:00至晚上7:00（周一至四）

上午11:00 至晚上9:00（周五）

上午10:00至晚上8:00（周六、日及公眾假期）

地點：澳門外港新填海區 孫逸仙大馬路 美高梅 2樓

詳情：bit.ly/3Zbd5LH

文：鍾卓言

[開眼 藝述速遞]