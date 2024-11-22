文創——將藝術品帶返屋企？

「不是每個人都買得起幾千萬甚至上億的藝術品，但擁有一件與藝術品相關的產品，都會好開心。」今期美藝客廳請得資深傳媒人、本身經營畫廊的總監張寶華推薦藝術文創產品，她從眾多「收藏」中選出草間彌生、村上隆和奈良美智3位藝術家作品的周邊文創產品。

從手袋、頸巾，到公仔、擺件，張寶華發現，當藝術品crossover（跨界）與其他品牌、商品相結合，刻板印象中高貴而遙遠的fine art（藝術）亦都可以變得「好好玩，好有型」，吸引更多人欣賞藝術、了解藝術家。以草間彌生與Louis Vuitton的聯名為例，當高對比度的色彩、大小不一的波點、形態各異的南瓜跳出畫布，躍上LV手袋，吸引的受眾不僅僅是藝術愛好者，還有「鍾意時裝、喜歡潮牌的人」，「涉獵的人更多，粉絲亦更加年輕化」。

從蓮花杯到波點手袋，文創產品的類型五花八門；但回想香港藝術家作品衍生的文創產品，最常見到的仍是tote bag。「對於現在的消費者，可愛的產品要足夠可愛；潮的產品要足夠潮。但香港在這一方面似乎有些老套。」張寶華說，儘管自己也是tote bag愛好者，有「廿幾三十個tote bag」，但她仍認為這類產品「不夠特別，對觀眾缺乏吸引力」。

怎樣的文創產品，方能吸引觀眾購買？張寶華表示，文創產品是否具有吸引力，與藝術家的「通俗化」程度有很大關係。以草間彌生為例，「連小朋友都知道，有好多點點的南瓜，是一個藝術品……於我而言，一定是因為喜歡藝術家，才會購買產品，好難調番轉」。而本土藝術目前的市場「不夠大」，「commercial（商業）價值不夠高，好難發展products（產品）」。除此之外，張寶華還認為藝術品相關文創產品的開發是一個藝術專業範疇，「香港人太鍾意順手做埋，但又唔係自己擅長嘅事，所以就做啲tote bag、小卡片，最容易」，「在香港，其實不止是fine art，就算是很成功的電影，產品化都做得不夠」。

（美藝客廳‧三十二）

「客席策展人」簡介

張寶華，策展人，資深傳媒人，SC Gallery總監。曾舉辦「色繪。女人世界」、「一點點的美好」等個人畫展。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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