喃嘸與火共舞 捨巨星取意境 電影海報留白 「讓觀眾走進來」

「閱讀有很多種方式，但能夠讓你留下時間去閱讀，它（電影海報）就必須產生一種空白、留白的關係。因為你留了他（觀眾）的位置，他才願意走進來。」台灣平面設計師方序中說，這支「度脫之舞」正正由他編排。

方序中熱愛電影，年輕時曾考慮投身電影業。他在台灣眷村成長，周遭長滿熱帶植物，椰子樹、雞蛋花、香蕉樹，房舍帶日式風格，「其實很有『故事起頭』的感覺」。小時候，又跟着當演員的舅舅金士傑到處看表演，舞台劇、相聲皆不放過，「所以長大之後蠻希望可以也當一個說故事的人」。20多歲服完兵役後，舅舅就介紹他認識台灣資深電影剪接師，前輩聽過方序中的想法後，反而建議他到廣告和設計領域磨練，「他說『總有一天你再碰到電影的時候，那時你能表達的跟別人不太一樣』」。於是他找了一份廣告公司的工作，28歲時成立第一間設計工作室。從音樂專輯設計開始，到品牌設計、空間設計，30多歲時終於設計了第一份電影海報（《龍飛鳳舞》），第54（2017）、55（2018）屆金馬獎主視覺由他操刀，電影《老狐狸》的海報設計更在今年台北電影節獲獎。方序中還是那個想說故事的人，只是變成用設計來說故事。

「最後一舞」抽象掀好奇

方序中收到《破．地獄》的任務是國際版海報，主要用於參加國際影展。通常他會先跟導演溝通，並看試片，才設計海報，然而今趟合作單位分隔台港兩地，未能先看試片，遂從收到的劇照和劇本琢磨。另邊廂，破地獄的殯儀儀式在台灣並不盛行，不過方序中的父親既是軍人也在殯葬禮儀社工作，他從小就在父親的辦公室接觸到許多紙紮和殯儀道具。他當兵前曾替父親打工，拿着一部Sony V8攝影機，拍下步入喪禮的賓客，中途又將攝影機設於逝者身旁，拍下瞻仰遺容的人，也拍家屬送客，剪接後做成光碟送給親屬。他做出來《破．地獄》海報的第一個版本，就像「用我對這個作品的第一畫面來做自我介紹」。

第一個版本，方序中想表達得比較輕鬆。許冠文坐在中間，左右兩側對稱擺放紙紮公仔，如金童玉女，前前後後則有其他角色穿梭經過，整個畫面都從殯儀館的門口看進去，畫面色調偏粉紅，就像韋斯安德遜（Wes Anderson）的電影美術風格，「我的期待是不要這麼沉重來看待喪事或家人離去」。後來方序中跟導演陳茂賢有更多深入交流的機會，電影團隊也將剪下重點的片花帶到台北給他看，認識到導演想傳遞什麼故事，以及他如何想像海報畫面。整個磋商過程達4個月，「對於彼此的畫面構成，還有在過程裏面蹦出來的火花，可能一般電影海報比較少有機會」。

最後一個版本，也是第五個版本，方序中想起英文片名The Last Dance，殯儀儀式就像跟親人跳最後一支舞，於是他從劇照找適用的照片時，「開始在畫面裏去透露更多我對這支舞的想像」。他說，挑出來的劇照並不是最引人注目的那一張，然而海報畫面大面積「見紅」，讓重點放於正在「跳舞」的喃嘸師傅身上。喃嘸師傅身執桃木劍，劍刺在火上，星火飛散，刻意做出更多星火，以表現火焰的姿態和張力，火跟隨風的線條和舞的律動而變化，如同在平面上起舞。方序中表示，畫面平衡「跳舞」和「儀式」，傳遞優雅而有力量的感覺；而設計背後還有一點實際考慮：「在國際影展上面要曝光的話，我認為來自東方民俗的神秘色彩、跳舞跟儀式連接、畫面的張力，有一點抽象讓我產生好奇，比露出演員的臉更重要。」《破．地獄》其中一個賣點是兩名喜劇天王許冠文和黃子華，來演出議題嚴肅的電影，這幅電影海報反而沒露出演員的臉，方序中解釋：「如果它（電影海報）能夠讓觀眾覺得這是跟他有關，其實畫面裏面的人，也許不一定要是主要演員。他可以是主要演員，但他也可以是你，或者是你曾經遇過的人，或者是你生命中很重要的人。」

提供線索增觀影層次

演員的臉，甚至明星的臉，很多時是電影海報的重點，也有所謂「大堆頭」形式的電影海報。「我覺得每一個電影海報，就像你在書店裏面看到一本書，這本書你願不願意拿起來翻，它會跟每一個人的喜好，還有書封面的表現方式有關。」方序中認為電影海報是否奏效，透過視覺來吸引觀眾，視乎作品和作者的期待，以及觀眾的喜好。青菜蘿蔔各有所好，海報讓大眾喜歡的演員聚在一起，熱熱鬧鬧，資訊一目了然、迅速獲得，也是吸引觀眾的門徑。然而就方序中的個人喜好，他比較喜歡海報視覺只提供線索，不講完電影的精彩，觀眾才有機會看到更多層次、意想不到的劇情。

今年荷李活電影《飛月情海》（港譯：《全謊位登月》，Fly Me to the Moon）由史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）和卓寧達譚（Channing Tatum）主演，電影講述1960年代太空競賽和阿波羅登月計劃陰謀論，亦還原那個年代的美術設計。方序中負責設計台灣特別版海報，畫面並沒有呈現兩名荷李活巨星祖安遜和達譚的臉孔，反而帶着舊海報的質感，畫面上的月亮除了是符號，也是火箭發射的軌迹、汽車的路徑，男女主角位於構圖中央，整體氣氛浪漫。「大家還不熟悉故事之前，就要先看到抽象，或者看不到演員，這樣能不能夠被接受？」後來海報設計大獲好評，他便從這事得知，現在觀眾對電影海報的想像力和接受程度愈來愈高。

水中做手語現距離感

尚未公映的港產片《看我今天怎麼說》也由方序中操刀，本文截稿時只公布了前導版海報，由於觀眾在目前階段能夠接觸到的電影資訊不多，他的策略是讓觀眾放入自己，連接這個故事。游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演電影中的聾人青年，他們的生活很多時就是否使用人工耳蝸而拉扯，於是方序中從電影故事裏丟出線索，海報同樣看不到3名主要演員的臉，「有時候因為你看不到，所以你更容易把他想像跟自己有關」。

在海邊，背對畫面的孩子做手語，原來他在跟遠方另一個孩子溝通。方序中說︰「當我們透過手語來溝通時，這種溝通方式其實很像我們在水裏面講話，它（溝通）透過空氣媒介、水的媒介，進行一種很特殊的連接。所以當這兩個小朋友在水裏的時候，藉由畫面看得出距離感。」即使聾人裝置人工耳蝸，接收到的聲音是朦朧、不完整，溝通亦需表情和肢體語言，水的意象更與游學修飾演的角色有關。海報上的字亦像被水暈開，產生沉在水裏，或被水潑到的效果，「就像有時我們聽別人講話，站得遠的時候稍微有點模糊，近的時候稍微清楚一點，所以它藉由水的暈染，來表達距離、資訊的傳遞」。溝通之難，人皆有之，「當你願意丟出線索，留下空位的時候，他們（觀眾）才願意進來跟你產生關係，所以愈抽象愈親密」。

重映作品另有切入點

設計《看我今天怎麼說》海報時，方序中有將近一兩個月跟導演黃修平磋商，倘若某些案子真的太趕，只能短時間內腦力激盪，「把自己放在一個很壓縮的狀態裏面去找那個表現的可能」。基本上他都會看過作品才設計海報，海報像由另一個創作者轉譯作品，重新以另一個角度看待。譬如他曾創作宮崎駿動畫重映的電影海報，由於觀眾已熟知故事內容，角度不再是丟出線索，而是從「我們現在怎樣看待這些作品」切入。然而並非每次都遇上好作品，他不會「超過」作品的質素，避免變成「包裝比內容好看的作品」，但嘗試找出其可愛之處，「我會在裏面找到我想幫他說話的部分，擔任一個說故事的人」。

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]