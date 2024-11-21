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BAG the BEST：梯形設計 輪廓優雅 伊莉莎伯泰萊與比利時手袋結緣

【明報專訊】已故荷李活女星伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）憑《埃及妖后》風靡全球，除了在影壇擁有卓越成就，她對珠寶和時尚精品的獨特品味，也讓她成為fashion icon。近日比利時皮具世家Delvaux在伊莉莎伯泰萊拍賣目錄中，發現她曾珍藏品牌的Caprice手袋，令這獨特的系列增添了濃厚的歷史韻味。

1958年，伊莉莎伯泰萊為參觀布魯塞爾世博會而踏足比利時。這場博覽會融合了藝術、創意與文化，其間她欣賞了不同的建築和富創意的展品，被當中充滿靈感的氣氛吸引，因此對比利時的美學留下深刻印象，而這一趟旅程，亦成為她與Delvaux相遇的契機。

與Caprice手袋邂逅

回到荷李活後，她偶然在一間精品店的櫥窗中看到Delvaux的Caprice手袋，擁有敏銳品味的她，隨即被袋款大膽幾何的造型和雕塑般的線條吸引，急不及待將它買下。自此她經常攜帶這款手袋出席不同場合，讓Caprice手袋成為她展現迷人風采的一部分。

祖母綠色設計 燙印E.T.字樣

伊莉莎伯泰萊的珠寶收藏以至精品選擇，無不體現她的個人風格。Caprice手袋與她的氣質和個性相輔相成，無論是其富有建築感的外形，還是創意十足的設計理念，都與她的美學觀點契合。手袋採用梯形設計，輪廓優雅而堅固，配以頂部的拋光黃銅手柄，展現極簡而華麗的建築美學。當初受到她青睞的Caprice手袋，採用祖母綠色設計，翻蓋燙印着代表她姓名首字母的E.T.字樣，成為她的品味見證。

伊莉莎伯泰萊與Delvaux Caprice手袋的緣分，無疑是她美麗人生的一部分。這款手袋不僅是她的時尚宣言，更表達出她對藝術與美學的熱愛。透過這段歷史，大眾不僅見證了她的風采，也感受到Delvaux代表的卓越工藝和永恆魅力。●

editor's pick：工匠手工繪製 琺瑯花圖案袋款

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，並由此開創手工皮革製造工藝。品牌早前於2024秋冬巴黎時裝周期間，於當地舉行一場特別展覽，將其Arsenal工坊的精湛技藝帶到巴黎。

展覽除了展出品牌的經典袋款，還有15款限量版Caprice手袋，當中採用陶瓷製作的Caprice Toy Le Ceramiste手袋（圖C左），靈感源自古老茶具，袋款與成立於18世紀的法國陶瓷廠La Manufacture des Emaux de Longwy合作研發，其工藝已成為法國文化遺產的重要部分。袋身和翻蓋均採用天然黏土鑄造，當中的琺瑯花圖案由La Manufacture的工匠手工繪製。跟皮革版本的Caprice手袋一樣，襯裏選用天然小牛皮製造，配以黑色金屬手柄和扣件，精緻懷舊又優雅。另外亦有木紋圖案袋身（圖C中），或飾有皮草點綴的款式（圖C右），展示Caprice手袋的無限可塑。●

查詢：Delvaux 3583 1223（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕手袋 Cafuné Elizabeth Taylor

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