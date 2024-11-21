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STYLE HUB：推Hello Kitty節日套裝 美容品牌聯乘卡通 俘虜粉絲心

【明報專訊】經濟不景氣，眾多時尚和美容品牌為了催谷消費，不得不採取各種策略。當中「限量聯乘」依然是歷久不衰的王牌，與家傳戶曉的卡通人物或具童趣的美藝聯乘更近乎萬試萬靈，不但有助提高市場競爭力，品牌亦能藉此與消費者建立情感連結，提升產品獨特賣點和收藏價值，吸引熱中收藏的粉絲。

招牌蝴蝶換上粉綠色

許多美容品牌都喜歡與Hello Kitty合作，除了因為她家傳戶曉，還因為其粉絲群主要是女性，與美容品牌的目標客群互相呼應。隨着節日來臨，Clinique首度與Hello Kitty推出Hello! Clinique限定節日聯乘。作為首個由皮膚科醫生創立的護膚品牌，今次特別把Hello Kitty 化身成「Clinique皮膚科醫生」別注版吊飾，兼把其招牌蝴蝶結換上代表品牌的粉綠色。想得到特別版Hello Kitty？顧客需購買任何2套節日套裝，當中包括激光活膚緊緻精華套裝（A，左，$1228）及水嫩補濕啫喱套裝（A，右，$697）等選擇，另外品牌亦推出專為新會員而設的Hello Kitty別注版索袋（B）。

別注版索袋為新會員而設

其他設有Hello Kitty別注版吊飾的套裝，則包括Hello! Clinique美白套裝（C，$535），當中的Laser淡斑去印精華（30ml），採用雙倍專利醫學級淡斑成分CL302，據稱有助去斑及減淡色素痘印；以及保濕套裝（D，$440），包括粉紅爆水珠珠精華（48ml），據稱有助提升肌底水分。●

奢華Kuromi玩味袋款

Anteprima Wirebag經常與Sanrio合作，創造出人氣角色造型袋款，繼與Hello Kitty和My Melody推出聯乘後，近日輪到頭戴黑色頭巾的Kuromi上場。系列共有5款設計，包括迷你斜揹袋、手提袋等，當中的3D Kuromi造型Wirebag（圖E，$6995），如手抱公仔般可愛，腳上更飾有珠寶細節點綴，為玩味設計注入奢華氣息。●

與KAWS攜手創作

2019春夏季，Kim Jones為Dior主理首個系列，當年他將當代藝術家KAWS的作品引入Dior，引發街頭潮流文化與high fashion世界的創新對話。事隔多年，Kim Jones再度與KAWS合作獨家別注系列，為象徵雙方設計的融合，標誌以蛇勾勒出DIOR字樣，帶來字母間起伏有致的設計。標誌點綴於棉質羅緞百慕達短褲、Cannage藤格紋絎縫恤衫、Dior Oblique圖案貼身針織衫、Rider 2.0系列袋款、小型皮具和B33運動鞋。以蛇形化作CD字母縮寫的logo，則飾於外套、運動套裝和B57運動鞋，散發俏皮氣息。●

《綠野仙蹤》熱賣袋款

為慶祝Marc Jacobs品牌40周年和《綠野仙蹤》電影85周年，品牌與華納兄弟推出《綠野仙蹤》聯乘系列，以Marc Jacobs這位時尚鬼才的視角重塑這部經典電影。

聯乘系列包括衣飾和多個熱賣袋款，例如以《綠野仙蹤》主角Dorothy和她的朋友等經典角色為圖案的牛仔布The Tote Bag、印有電彩中場景「翡翠城」或女巫的皮革包；鑲滿紅寶石水鑽的Kiki Mary Janes；以及印上Dorothy的格仔裙襬和她那雙小紅鞋的The Sack Bag（圖F，$3890）等，將電影的趣味、活力和懷舊元素共冶一爐。●

查詢：Anteprima Wirebag 2383 3098（太古廣場店）

Clinique 3101 4913（時代廣場店）

Dior Men 2162 8008 （置地廣場店）

Marc Jacobs 2831 4602（銅鑼灣崇光百貨專門店）

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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