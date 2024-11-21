SHOWCASE：瑰麗刺繡 簡約剪裁 高雅晚裝閃亮登場

晚裝系列巡迴世界各地

一如既往，Gucci將晚裝系列巡迴至世界各地，現正於香港展出訂製晚裝、稀珍皮革包袋、旅行箱和高級珠寶系列。當中最能體現Sabato De Sarno為Gucci創造的新氣象，則非晚裝莫屬，系列多款設計綴有從品牌昔日經典取材的瑰麗刺繡；材質閃亮超短褲穿於高衩裙裝下，營造時尚又性感的風格。其他晚裝的簡約利落剪裁，細節處加入如Gucci的馬銜扣的金屬裝飾，彰顯高雅而低調的品味。●

文：溫兆明

模特兒：Myu Kuromiya （Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：高級珠寶穿越意大利花園

Gucci Ancora Notte的晚裝簡約高雅，品牌最新的Labirinti Gucci高級珠寶系列則精緻奢華。珠寶造型猶如一趟穿越繁茂意大利花園的探索之旅，展現迷宮和迷人的蜿蜒曲徑，以及大自然的生機勃勃。如此美景以精緻非凡的彩色寶石串聯建構，塑造豐盛的大自然景象，並以G字標誌作低調裝飾，整個系列共140件獨一無二的作品。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]