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HOME：意大利設計大師遺作 面譜椅子 以家為本

【明報專訊】椅子是一個讓人安坐的工具，但由古至今，椅子跟席地而坐的實際高低和視覺水平的差異，在不同文化中引伸成為身分和地位的象徵。由以前的王座龍椅，到美國電視劇Game of Thrones的鐵王座，都能印證這一點。而時至今日，以人體工學和舒適為本的電腦椅成為大家的座椅首選。剛於巴黎舉行的Design Miami內便展示了不少設計有趣的椅子，顯示人體工學為出發點以外的美學選擇。

Big Mama座椅成經典

今屆Design Miami Paris印象中最深刻的椅子作品，是出生於1939年、剛於今年4月離世的意大利建築師和家品設計師Gaetano Pesce的遺作La Famiglia系列。作為一代大師，他是意大利激進設計（radical design）風潮的重要成員，有不少代表作。建築方面有位於日本大阪、備有電腦化灌溉系統的綠化建築Organic Building（1993）和位於巴西看似面譜的Bahia House（1998），以及沒有落成的巴黎Les Halles和Parc de la Villette建築方案。

相對而言，Gaetano Pesce在家品設計方面的成就，其實遠超他的建築事業。當中最重要的代表作是今年誕生50周年、由C&B Italia（意大利家品品牌B&B Italia前身）推出的Up系列Up5座椅和Up6腳托。有Big Mama暱稱的Up5座椅，以象徵繁殖力的女性身體為靈感。椅子不單曾是阿姆斯特丹Schiphol機場的座椅，在椅子誕生45周年時也曾於米蘭Duomo廣場展出巨型特別版，而香港連卡佛也曾引入。除Big Mama以外，Gaetano Pesce也有不少出色的產品設計，例如去年在米蘭三年展展館軟墊座椅展EVERYTHING IS GONNA BE ALRIGHT展出的作品，以及與Bottega Veneta合作的Vieni a Vedere手袋體驗展。

硬化羊毛絨氈靈感源自香港

除了軟墊系座椅，Gaetano Pesce也是家品製作技術先驅。他的其中一項技術成就，是硬化加工工業羊毛絨氈（stiffened industrial wool felt），而他開發這種技術的靈感，卻巧合地與香港有關。Gaetano Pesce曾到訪香港，他在下雨天路過紅棉路時，偶然在路上看到一塊絨氈。因天雨關係，絨氈變得「索水」，他發現絨氈的吸水量多，便產生了讓絨氈吸入無色樹脂（clear resin）來提升絨氈硬度的想法，並於1987年為Cassina推出用上硬化椅殼製成的Feltri Chair，成為一代經典。這次在Design Miami Paris首次曝光的遺作La Famiglia，亦是沿用這種技術。

椅背如剪紙 充滿童趣玩味

如有追蹤Gaetano Pesce的近年作品，大部分也用上能自由塑造的染色聚氨酯樹脂（polyurethane resin）製成，帶出有如染色玻璃加水彩的視覺效果，如Elephant Lamp、Rug Chandelier等，用上別具童趣而看似蠟燭半融的線條，而這種兒童塗鴉風格正是Gaetano Pesce主攻的設計套路。

La Famiglia系列座椅的原意亦是以染色聚氨酯樹脂製作，系列中的La Piccola座椅曾在今年米蘭設計周的個人展Nice To See You中展出，當時便是以此作試樣。但他認為如果用上絨氈，更能帶出有如剪紙般的童趣玩味，於是便決定改以硬化絨氈來製作La Famiglia系列座椅，一共4款，包括La Mamma（母親）、La Cugina（堂/表兄弟姐妹）、Il Bambino（兒童）和La Piccola（嬰兒）。當中一家三口的設計用上米白色硬化絨氈，關係「隔一層」的堂/表兄弟姐妹則用上淺灰色以資識別。整個系列最大特色，是以通窿面譜作為椅背，別具趣味。作為Gaetano Pesce的最後系列，這個以家為本的概念，算是某種遺愛人間的真心良品。●

editor's pick

展內設計師座椅精選

鬱金香曲線--除了玫瑰，鬱金香亦是設計界熱門的靈感花朵，例如設計師Eero Saarinen和Marcel Wanders等也情傾鬱金香，曾以此為主題設計座椅。法國Pierre Paulin的F 551椅子則有別其他一體成形的鬱金香椅背設計，將鬱金香的曲線化身成椅子的3個部分，坐起來更舒適。網址：https://www.galeriekreo.com

阿波羅神座--歐洲不少古建築以柱式（order）為本，而法國設計師Kalou Dubus便以柱頭（capital）為靈感，將古建築柱頭簡化，設計成新作Apollon雲石座椅，戶外戶內同樣合適，貼合近年的活化西歐古典風潮。網址：https://galerie-desprez-breheret.com

透光結構--除了石膏主題設計，曾與Dior合作的美國設計師Daniel Arsham亦有其他創作風格，如圖中的Lattice座椅，將木材與樹脂結合。其有別於Gaetano Pesce的硬化取向，反而着重如何以透光樹脂呈現椅子曲線結構，比同系列桌子更講究技巧。網址：https://www.friedmanbenda.com

旋轉鋼椅--談到安樂椅，不少人會想到以木為本的Eames Lounge Chair and Ottoman，但其實以鋼為簽名式素材的法國設計師Xavier-Feal在同期也設計了相近的Lounge Chair旋轉安樂椅，是較為行內人的選擇，能為家居帶來復古未來感。網址：https://meublesetlumieres.com

枝幹之美--已故美國設計師Wendell Castle是藝術家品之父，有不少作品將天然曲線注入家品的設計。如Fallen and Risen青銅座椅，便將倒下的樹幹與椅子結合，別具自然之美。網址：https://carpentersworkshopgallery.com

一葉成椅--樹葉是花朵以外的設計靈感之選。意大利設計師Clotilde Ancarani的Follia青銅椅，便以巨型心形葉為椅面，以手工鑄造方法製成，細緻地捕捉葉面脈絡之餘，亦加入看似受風雨洗禮的表面處理，別具美感。網址：https://gdj-design.com

三叉成形--除了歐美，不少巴西設計的木材家品亦是家具愛好者的心水選擇。由Lina Bo Bardi和Giancarlo Palanti組成的Studio d'Arte Palma，其筆下的Tridente扶手椅是其中之一，將海神三叉與回力鏢結合成椅腳，圓融而不突兀。網址：https://nilufar.com

點木成銅--已故Louis Vuitton男裝設計總監Virgil Abloh的家品設計其實不遜於其時裝設計，如這張Tower Hills青銅座椅，巧妙地將運貨夾板（oriented strand board）的紋理飾於金屬表面，帶出素材交錯的視效。網址：https://www.galeriekreo.com

網址：https://salon94.com

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕Virgil Abloh 羊毛絨氈 Big Mama Design Miami designer chair Gaetano Pesce

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