WATCHOUT：機刻雕花 石獅機背 高級腕表中國製造

Robin還是小朋友時，已擁有一些簡單基本的腕表，但真正激發他的興趣，是他14歲生日時父母送他的一枚Seiko計時表。「我不太確定為什麼，那枚石英表在我心中引發了某種感覺。」在收到腕表後，他開始在網上做大量研究，最初是自己的腕表，然後到Seiko其他腕表，還有其他品牌。「短短幾周後我就開始着迷。我在網上研究得更多，變得非常渴望擁有一隻自動表或機械上鏈表。當時我回去找父母，請他們給我買一隻Tissot，價格大約在500美元，他們當然拒絕了，因為對於一個14歲的孩子來說，那是相當昂貴。但我仍然非常想要一隻機械表，於是在網上做更多研究，第一次發現到中國腕表，特別是復古中國腕表。我在網上論壇中找到一個專門討論復古中國腕表的版面，以幾百元人民幣購買中國腕表，開始了我的收藏故事。」

由收藏中國表到結識當地工匠

在購買復古中國機械表後，他開始在網上參與討論，而當時中國鐘表協會的代表李偉就在網上注意到他。2015年Robin到北京大學當交流生時，李偉更主動接觸他，成為他在鐘表上的mentor。「我那時19歲，對中國腕表充滿熱情，而中國腕表界的最重要人物竟然想成為我的導師，這真的很棒！我們花了1年時間，拜訪了中國腕表行業的大多數關鍵人物，包括製造機芯的人，如海鷗表、孔雀表和北京表（當時仍然活躍），也拜訪了獨立鐘表匠如譚澤華（Tan Zehua）、馬旭署（Ma Xushu），還有製作表盤的工匠和琺瑯大師，深入了解整個製表生態系統的全貌。我對中國腕表的品質很有信心，一直是其死忠粉絲，但能夠親自與這些腕表背後的人見面是另外一回事，讓我能親身感受到他們的激情、投入和專注。」但在外界，特別是當西方鐘表業界談論中國腕表時，很多人對中國腕表也是一無所知。於是他忽發奇想，為何不創建一個腕表品牌，以一種非常高端、自豪和自信的方式來展現中國文化和工藝呢？這成為他創建Atelier Wen的原因。

Kickstarter眾籌起家

Robin跟在香港出生和長大的商業伙伴Wilfried Buiron一同創立品牌，但最初其實更像是一種實驗吧！「那時我們兩人都從中國回到英國，感到有些無聊，不知道該做什麼，就想不如一起創業吧。後來我留在英國攻讀碩士學位，他則到北京清華大學，我把他介紹給一些我認識的設計師，開始着手設計。設計之後，我們就想為什麼不製作一些腕表原型？幸運的是，因為我的導師（李偉）我們認識很多幫助我們的人，他們幾乎免費地幫我們製作。」原型做好了，他們就想試試銷售它們，將概念放上Kickstarter眾籌，結果效果出乎意料地好，籌集到大約10萬美元，腕表被真正製作出來，成為品牌的起點。

Atelier Wen的目標是改變人們對中國製造的看法。要實現這一點，Robin便不斷提升腕表的質量。「只有當我們擁有真正世界級的腕表時，才能令人信服。」他覺得不少瑞士腕表的價格脫離了價值，想盡可能地在Atelier Wen的腕表定價內提供最高質的表款，加入更多手工精細處理、特別材料、機芯工藝，但當中面臨許多困難和挑戰。「雖然現在與5年前情况相比已好了很多，但坊間對『中國製造』的觀感並不好。對大多數人來說，仍然認為瑞士或德國製造的才是奢侈腕表。當我們的定價跟Tudor相近，而大字標示着『中國製造』時，很多人便會感到牴觸。我們需要做大量的教育工作，解釋為什麼這隻腕表值得擁有。」

從創意角度來說，Robin想要創造一種現代中國風格的腕表也是一種挑戰，因為事實上這種風格並不存在。「瑞士或德國腕表有非常明確的設計語言和文化，但在中國則沒有參考點，我們需要創造這種風格。這雖然困難，但也非常令人興奮，因為擁有完全的創作自由。我們嘗試尋找文化概念、設計概念和規則，並深入到核心，將其簡化為一組抽象規則，然後試着將這些規則應用到腕表。」

中國機刻雕花大師示範工藝

由2017年創辦品牌到2022年推出表盤綴上機刻雕花的Perception系列後，品牌正式在不同市場打響名堂。對Robin來說，意料之外的是目前品牌最大的市場是美國，而在新加坡、香港、英國、瑞士、法國和阿聯酋、沙特阿拉伯等地也有不錯成績。品牌今年4月在Watches and Wonders日內瓦表展期間，也特別舉行周邊活動，請來被認為是中國唯一Guilloché機刻雕花大師Cheng Yucai示範工藝，品牌更特別將他在日內瓦製成的3個表盤放在日內瓦組裝成3枚"Crafted in Geneva"腕表，其中一枚早前在Phillips拍賣會上拍，估價為2500瑞士法郎，最後卻拍出15,240瑞士法郎（約133,000港元）的成績！●

網址：https://us.atelierwen.com

文：張曉冬

協力：Dubai Watch Week

編輯：陳淑安

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