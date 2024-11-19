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副刊
Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

家庭有教：負面的婚姻互動方式

【明報專訊】美國婚姻大師John Gottman綜合多年的研究結果和臨牀經驗，發現4種特別負面的婚姻互動方式，包括攻擊、蔑視、自衛和漠視。研究顯示，夫婦之間愈經常出現這些負面互動，他們對婚姻的滿足感就愈低，離婚率則愈高。

婚姻滿足感愈低 離婚率愈高

攻擊：攻擊伴侶的性格特點，並把伴侶的負面行為歸咎於他們的內在特質，完全忽視外在因素。批評通常以這些方式開始：

．「你總是……」（如：「你總是自把自為！」

．「你從不……」（如：「你從不問我意見！」）

．「你就是那種……人」（如：「你就是那種剛愎自用的人﹗」）

蔑視：故意說令伴侶感到難堪的話，讓伴侶感到不受重視、不受尊重：

．謾罵侮辱（如：「白癡」、「無腦」、「蠢材」）

．諷刺嘲弄（如：「你可以醒目一點嗎？」、「我要帶你去看醫生嗎？」）

．蔑視的肢體語言（如：冷笑；反白眼；一邊面頰向上抬，好像很不屑的樣子）

自衛：覺得自己完全沒有錯或沒有任何責任。自衛通常以這些方式開始：

．直接否定伴侶的投訴，或者把自己的行為說成自己完全沒有掌控一樣（如：「我從來沒有這樣做過！」、「我一定要即時做決定，所以沒有時間問你意見！」）

．先說「是」，後說「不過」（如：「是，不過我只是想快點做決定！」）

．用無關的批評去回應伴侶的投訴（如：「我沒有陪孩子玩，但你也從不做家務……」）

漠視：單方面退出和停止互動，言語及身體語言中顯出不滿、距離感和冰冷的感覺：

．改變話題，完全忽視伴侶的投訴

．選擇沉默不語

．直接離開房間，拒絕再談下去

我們要多加留意自己與伴侶的互動。John Gottman的研究發現，在一段親密關係中，要5個正面互動才可以抵消一個負面互動帶來的負面影響！換句話說，如果我們向伴侶表示蔑視，說伴侶是「蠢材」，我們就要額外做5件「好事」，如讚美伴侶、為伴侶做事等，才可以撫平這個負面互動對婚姻關係的負面影響！如果我們發現自己經常批評、蔑視、自衛和漠視自己的伴侶，可以嘗試用下期介紹的方法去處理。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

相關字詞﹕親子筆陣 家庭有教

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