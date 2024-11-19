童繪遊樂場：談繪畫比賽（上）

其實我們平均每月也收到3至5個不同類型的繪畫比賽參加邀請，有透過電郵、WhatsApp、facebook或郵遞，甚至由專人親身派遞宣傳品到studio，如要將所有比賽單張貼出來，相信櫥窗早已爆滿。一些積極的主辦機構，更會以不同方式查詢參加比賽的人數，緊密的關注和聯繫，正好反映其對參加人數的重視程度；某些機構更會用不同理由將比賽的作品繳交日期再三延遲，但這點對已經繳交作品的參加者公平嗎？

很多家長對參加比賽抱有强烈的動力和熱切的期望；反之，學生則表現得相對冷淡和抗拒，究其原因，相信是各類形式的繪畫比賽數量實在太多和太濫，其實精明的家長豈會不察覺比賽包裝之下的商業成分，所以他們都會揀選一些標榜免費報名、免費參加等的比賽。

但在決定參加比賽前，請先看清楚所有內容和細則，因為很多不同名目的收費項目都在往後才產生，例如經甄選入圍的參賽作品，如要經第二階段或往後的評審，便可能要付費，還有不同類型的獎狀、獎牌、獎盃，展覽及場刊印製，參賽作品原稿退還等，相信最終也難逃「付費」這一關。

現在為大家介紹幾幅跟比賽無關的繪畫作品，正正是與比賽無關，無論在主題、選用素材抑或表達方法，繪畫者都可以隨心所想，享受繪畫的箇中樂趣。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第528期]