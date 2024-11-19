親子百分百：成功歸因努力 想像激勵未來

歸因可控因素

歸因理論重點在於，將事情的原因分為內在歸因和外在歸因。前者將行為或結果歸因於個人的性格、努力、能力等自身因素；後者則歸因於環境、運氣、他人等外在條件。例如，子女在考試中取得高分時，內在歸因可能是「因為我很努力地學習」，而外在歸因為「考試題目比較簡單」。父母可以通過這樣的歸因指導，幫助子女理解事情的真正原因，並引導他們更傾向於內在歸因。

在成功經驗中，父母應鼓勵子女將成果歸因於自己的努力和能力，這能夠增強他們的自信心和動力。例如，當子女因為努力準備而在比賽中獲勝，父母可以說：「你付出了很多努力，這是你辛勤工作的結果。」在面對失敗時，則應引導子女作建設性的歸因，父母可強調可控因素，如「下次可以更早開始準備」，而不是將失敗歸因於不可改變的因素。

製作「夢想板」 訂立明確目標

除了當下的教導，父母還可以通過與子女一起幻想未來來激勵他們。例如，可以問子女：「你想像一下，經過你的努力，未來你會成為什麼樣的人？」這種對未來的幻想能激勵子女，也能幫助他們訂立明確的目標。具體來說，家長可以和子女一起製作「夢想板」，將目標和願望以圖畫、照片或文字形式呈現。

通過正確的歸因，父母能幫助子女建立積極的思維模式：能力和智力可以通過努力提升，而非一成不變。當遇到困難時，我們應鼓勵子女迎接挑戰，而不是迴避。例如，當子女在數學上遇到問題時，父母可以說：「這只需要多加練習，你一定能掌握。」而不是「你不擅長數學」。

對未來幻想也可以與這種思維模式結合起來。父母可以鼓勵子女想像自己成功克服困難後的情景，例如：「想像一下，當你解決了這道數學題，你會多麼有成就感，未來你甚至有可能成為一名專業的數學家，甚至在全球的數學競賽中獲得獎項。」

教育的核心不僅在於知識的傳授，更在於心靈的引導和滋養。透過正向的引導和對未來的相像，父母能夠讓子女對前方充滿希望和期待，進而在這條道路上走得更加穩健和遠大。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第528期]