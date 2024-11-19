明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

親子百分百：成功歸因努力 想像激勵未來

【明報專訊】在教養子女的過程中，父母不僅傳授知識，更關注子女的心理發展和情感成長。早前節目請來的專家介紹「歸因理論」（Attribution theory），它是一種理解和解釋行為及結果的重要理論，提供了一個有效的框架，讓父母幫助子女更好地理解自己和他人，並培養積極的心態和健康的行為習慣。同時，我們也要與子女共同幻想未來，讓他們充滿對未來的信心和期待。

歸因可控因素

歸因理論重點在於，將事情的原因分為內在歸因和外在歸因。前者將行為或結果歸因於個人的性格、努力、能力等自身因素；後者則歸因於環境、運氣、他人等外在條件。例如，子女在考試中取得高分時，內在歸因可能是「因為我很努力地學習」，而外在歸因為「考試題目比較簡單」。父母可以通過這樣的歸因指導，幫助子女理解事情的真正原因，並引導他們更傾向於內在歸因。

在成功經驗中，父母應鼓勵子女將成果歸因於自己的努力和能力，這能夠增強他們的自信心和動力。例如，當子女因為努力準備而在比賽中獲勝，父母可以說：「你付出了很多努力，這是你辛勤工作的結果。」在面對失敗時，則應引導子女作建設性的歸因，父母可強調可控因素，如「下次可以更早開始準備」，而不是將失敗歸因於不可改變的因素。

製作「夢想板」 訂立明確目標

除了當下的教導，父母還可以通過與子女一起幻想未來來激勵他們。例如，可以問子女：「你想像一下，經過你的努力，未來你會成為什麼樣的人？」這種對未來的幻想能激勵子女，也能幫助他們訂立明確的目標。具體來說，家長可以和子女一起製作「夢想板」，將目標和願望以圖畫、照片或文字形式呈現。

通過正確的歸因，父母能幫助子女建立積極的思維模式：能力和智力可以通過努力提升，而非一成不變。當遇到困難時，我們應鼓勵子女迎接挑戰，而不是迴避。例如，當子女在數學上遇到問題時，父母可以說：「這只需要多加練習，你一定能掌握。」而不是「你不擅長數學」。

對未來幻想也可以與這種思維模式結合起來。父母可以鼓勵子女想像自己成功克服困難後的情景，例如：「想像一下，當你解決了這道數學題，你會多麼有成就感，未來你甚至有可能成為一名專業的數學家，甚至在全球的數學競賽中獲得獎項。」

教育的核心不僅在於知識的傳授，更在於心靈的引導和滋養。透過正向的引導和對未來的相像，父母能夠讓子女對前方充滿希望和期待，進而在這條道路上走得更加穩健和遠大。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

相關字詞﹕親子筆陣 白原顥 親子百分百

上 / 下一篇新聞