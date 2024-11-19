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Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

同理心學堂：三部曲打開子女心扉

【明報專訊】當你還是孩子時，有否曾向父母隱瞞自己的秘密呢？記得筆者年幼時，經常會將心事藏於心底，甚至選擇與朋友分享，而非跟父母訴說。這樣做的原因很簡單——覺得父母不太能理解我的內心世界。

這種情况在當今許多家庭中都十分常見。筆者任職駐校社工期間，不時聽見學生表示不敢跟家人訴說心事，原因大多都離不開「擔心會換來父母的批評」、「擔心父母不能理解自己」、「憂慮父母沒有耐性聆聽自己」，繼而選擇隱藏秘密，以免造成尷尬甚或不必要的衝突，這種憂慮都可以歸咎於家庭環境或父母的教養方式。最重要的是，孩子在成長過程中會逐漸尋求獨立和自主，希望為自己保留私隱及個人空間，亦或會因為父母的年齡、生活經驗或價值觀與自己不同，認為父母難以理解自己的內心世界，寧願避而不談。

面對這種情况，家長可以用「開放、聆聽、互動」的三部曲來處理：

1. 建立合適溝通環境

營造一個充滿信任和安全的溝通環境，是理解子女的第一步。家長表現出對子女的支持和理解，讓子女知道他們無論面對什麼問題，都可以與你坦誠相待而不會受到責難或批評，在困難時可以依靠父母。

透過提供積極的支持和關懷，家長可以與子女建立信任，這種開放式的溝通氛圍能夠令子女感到安全，讓他們知道其實可以平等交流、坦誠相對，從而鼓勵他們更願意分享自己的想法和感受。

2. 學會聆聽

當子女開始表達自己的想法和感受時，父母應該學會放下成見，給予他們充分的空間表達自己，並以開放的態度聆聽子女的想法和感受。

無論他們的想法是正面還是負面，家長可花時間理解他們心中所想，並耐心地給予適當的回應，避免倉卒下結論或做出激烈反應。在過程中給予相應的支持和指導，讓他們感受到被理解和受尊重。透過聆聽，家長可以更好地理解子女的內心世界，從而建立更深層次的連結。

3. 參加親子活動 加深信任

家長與子女共同參與親子活動，或作孩子喜歡的活動，是增進親子溝通的重要方法之一。家長能夠在活動過程中深入了解孩子的嗜好，同時也展示對他們的支持和關心，這有助於加深彼此的了解和信任，促進彼此互動和溝通。

如果發現孩子依然一直隱藏秘密或出現情緒問題，可考慮尋求專業人士的幫助。由專業人士了解孩子的具體情况，提供相關支持和建議，幫助孩子以健康的方式應對情緒問題和挑戰。

文：李諾彤（香港中華基督教青年會天水圍彩暉多元文化中心助理主任幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

相關字詞﹕親子筆陣 同理心學堂

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