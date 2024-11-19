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Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

媽媽維特：派對不再是必然

【明報專訊】上星期，細仔告訴我，將至的周末是他一名好同學小A的生日。那名朋友之前來過我家玩兩三次，平時他常要補習，玩的機會很少，他想在生日這天來輕鬆一下，阿仔問我可以嗎？我能夠想像那名朋友對阿仔的重視和信任，當然答好。

為了盡興，阿仔還邀請了另一名跟他們兩個都老友的同學B仔，3個人一起玩。阿仔問我，好不好買一個生日蛋糕。我問阿仔為什麼想預備蛋糕，小孩子心性簡單，他直說主要因為自己都想吃，不過，同時他也希望朋友開心。我想，孩子對朋友的心意值得尊重和支持，而對方父母都忙，未必會特別預備。我於是建議，不如接朋友來的時候，直接問他想不想吃蛋糕，想吃就到時去買。

幾年前大仔的同學們來我家玩，不時會有家長同湊熱鬧，我們一班媽媽也較相熟。細仔的朋友家長都較忙，只能送小孩到港鐵站，預備一些小吃給他們帶來。果然，小A這天也帶了一袋零食，我問他想不想一起買蛋糕吃，他搖頭說在家吃過了。我知道小A不大喜歡吃喝，平日他給不同的補習牢拴，對他來說，唯有玩個痛快，才是生日最想做的。那就好，以他的需要先行，由他做決定。

B仔也因為補習，遲兩三句鐘才到。等他期間，阿仔先和小A用電腦一起玩Minecraft，他一心打算等B仔來到後，3人一起用電視玩Switch的集體遊戲。不過，原來B仔一心期望和小A玩手機，他來到後，兩個就即時沉醉在手遊世界，雖然阿仔幾次提議一起玩Switch，但他們都沒響應。

「一齊玩」與打機密不可分

就這樣，小A和B仔坐在廳一角，默不作聲地對着手機玩。我仔沒有手機，無法參與，唯有自己一個玩Switch。於是，足足有兩個多小時，3個小孩「靜蠅蠅」毫無交集。直至小A和B仔打飽了手遊，阿仔叫得動他們一起玩Switch，廳裏才漸漸熱鬧起來，爆發小孩該有的歡笑聲。可惜的是，興高采烈的氣氛只維持了半句鐘，他們就夠時間要走了。

我和老公都同意，很明顯不同的孩子對「一起玩」的預期有相當差距。我大仔比細仔年長5年，他因為社交較弱，念小學時我和老公很主動邀請他的同學來玩，尤其在頭一兩年，我們常會建議玩什麼遊戲，又或主導遊戲時間的分配。慢慢地，他和朋友仔都大約建立了一些玩樂的模式，會以free play（自由遊戲）形式玩，例如槍戰、陀螺之類的集體遊戲。

大仔的朋友當中，當年也有人拿手機，他們也會玩電腦，但不會局限於只打機。相反，大伙兒都特別享受他們即興想到的、動手動腳動身體的集體遊戲，很有party的感覺。而當時尚是幼稚園生的細仔，在旁看着大哥哥們玩得那麼興高采烈，大概也希望自己一樣有這樣玩的機會吧。

不過，現在我們卻明白到，儘管細仔內心期待，「派對」不再是必然。細仔個性溫和，相對易交朋友，我沒有用對大仔那一套去幫他約朋友，又或相約家長一起帶孩子們玩。而同時，我很感受到小孩子們對「一齊玩」的預期，與打機愈來愈密不可分。事實上，他來過我家的朋友當中，願意玩其他類型遊戲的只佔很少數。細仔渴望的派對氣氛，除了透過切蛋糕外，就只有靠Switch這類家庭式玩樂遊戲來營造。

我常常覺得，孩子們的路，都帶着時代的印記，那是我需要尊重的實相。小A和B仔這天如願打飽了機，阿仔也在最後一句鐘得償所願，和朋友們一起玩Switch玩得紮紮跳。事後問他，他也說很滿足了。我想，這就是最重要的了。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第528期]

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