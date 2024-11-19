明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家教明言：孩子的4Rs精神健康

【明報專訊】世界瞬息萬變，小學生的精神健康也愈來愈受重視。孩子們在成長中經歷着許多美好而又富挑戰的時刻，為協助學校訂立切實可行的目標及採取具體的行動，落實促進學生身心健康的措施，教育局邀請全港公營及直資學校參加新推出的《4Rs精神健康約章》，當中的4個R值得家長們留意，讓家校合作一起陪伴孩子成長。

1. 休息（Rest）：讓身心都能充電

想像一下，孩子們在學校裏盡力學習及參加各種活動，回到家中又面對各種課外補習的壓力，孩子又怎能不疲憊呢？充足的休息對孩子們來說，就像是給他們的身心充電。確保孩子們每天有足夠睡眠，不僅有助保持健康，還能讓他們在學習時保持最佳狀態。一切的美好由足夠的精神開始！

需要放空留白時間

2. 放鬆（Relaxation）：一起享受輕鬆時光

孩子在成長中，無論是學校的考試還是同學間的關係，都可能讓孩子們感到壓力。常有「唔使急，最緊要快」這句說話掛在耳邊，在急促的生活節奏中，孩子們需要一些放空和留白的時間，適當的放鬆非常重要。這時，父母不妨陪伴孩子一起參與一些輕鬆的活動，一起散步、運動、閱讀或是親子談話，都是好選擇。這些時刻不僅能讓孩子們放鬆心情，還能增進親子之間的感情。想像一下，你和孩子一起在公園裏奔跑的畫面，笑聲迴盪在空氣中，那份幸福感是多麼珍貴！

聆聽孩子小秘密

3. 人際關係（Relationship）：建立深厚的信任

說到關係，良好的親子和人際關係無疑是孩子精神健康的基石。孩子們需要感受到父母的支持，這樣他們才能在面對困難時感到安全。主動關心孩子的日常，聆聽他們的小秘密，這樣的互動能讓孩子感受到被愛的溫暖。無論是學校的煩惱還是朋友間的小矛盾，孩子們都希望能和父母分享。當他們看到你關心的眼神時，心中那份信任將會愈來愈深厚。另一方面我們也關心孩子們的朋輩社交，讓孩子們學習和別人相處，建立有溫度的情感連結，讓孩子們在正向的關係中互動成長。

4. 抗逆力（Resilience）：教會孩子勇敢面對挑戰

抗逆力是孩子們面對挑戰和困難時的一種能力，在生命中難免遇到失敗和挫折，但如何解讀面對的困境，家長更多的鼓勵和同行，讓孩子們學習面對和解決問題，讓他們在未來遇到困難時，知道如何勇敢地面對。

學生的精神健康對於他們的成長至關重要。作為家長，主動聆聽孩子的心聲，與他們同行，並給予他們充分的成長空間，將為孩子的未來打下美好的基礎。讓我們攜手合作，為孩子們創造一個健康、快樂的成長環境，祝願孩子們一切幸福。

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 鄭家明 家教明言

上 / 下一篇新聞