親子筆陣．家教明言：孩子的4Rs精神健康

1. 休息（Rest）：讓身心都能充電

想像一下，孩子們在學校裏盡力學習及參加各種活動，回到家中又面對各種課外補習的壓力，孩子又怎能不疲憊呢？充足的休息對孩子們來說，就像是給他們的身心充電。確保孩子們每天有足夠睡眠，不僅有助保持健康，還能讓他們在學習時保持最佳狀態。一切的美好由足夠的精神開始！

需要放空留白時間

2. 放鬆（Relaxation）：一起享受輕鬆時光

孩子在成長中，無論是學校的考試還是同學間的關係，都可能讓孩子們感到壓力。常有「唔使急，最緊要快」這句說話掛在耳邊，在急促的生活節奏中，孩子們需要一些放空和留白的時間，適當的放鬆非常重要。這時，父母不妨陪伴孩子一起參與一些輕鬆的活動，一起散步、運動、閱讀或是親子談話，都是好選擇。這些時刻不僅能讓孩子們放鬆心情，還能增進親子之間的感情。想像一下，你和孩子一起在公園裏奔跑的畫面，笑聲迴盪在空氣中，那份幸福感是多麼珍貴！

聆聽孩子小秘密

3. 人際關係（Relationship）：建立深厚的信任

說到關係，良好的親子和人際關係無疑是孩子精神健康的基石。孩子們需要感受到父母的支持，這樣他們才能在面對困難時感到安全。主動關心孩子的日常，聆聽他們的小秘密，這樣的互動能讓孩子感受到被愛的溫暖。無論是學校的煩惱還是朋友間的小矛盾，孩子們都希望能和父母分享。當他們看到你關心的眼神時，心中那份信任將會愈來愈深厚。另一方面我們也關心孩子們的朋輩社交，讓孩子們學習和別人相處，建立有溫度的情感連結，讓孩子們在正向的關係中互動成長。

4. 抗逆力（Resilience）：教會孩子勇敢面對挑戰

抗逆力是孩子們面對挑戰和困難時的一種能力，在生命中難免遇到失敗和挫折，但如何解讀面對的困境，家長更多的鼓勵和同行，讓孩子們學習面對和解決問題，讓他們在未來遇到困難時，知道如何勇敢地面對。

學生的精神健康對於他們的成長至關重要。作為家長，主動聆聽孩子的心聲，與他們同行，並給予他們充分的成長空間，將為孩子的未來打下美好的基礎。讓我們攜手合作，為孩子們創造一個健康、快樂的成長環境，祝願孩子們一切幸福。

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]