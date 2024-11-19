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Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

好去處：1米高JJ亮相親子餐廳 CoComelon朋友仔陪你玩餐飽

【明報專訊】兒童頻道CoComelon專門製作兒童動畫和早教學習節目，不少嬰幼兒對裏面的人氣角色JJ、YoYo、Tom Tom等都非常熟悉，相信小人兒與他們一起玩樂，會格外有親切感！這班朋友仔最近親臨香港，於親子餐廳「大樹先生的家」跟大家齊齊玩齊齊食，爸媽記得先讓寶寶們儲滿電才出發啊！

文：顏燕雯

小模特兒：Theresa

幼兒界明星CoComelon相約大家在「大樹先生的家」見面，荔枝角和銅鑼灣店均加入大量主題佈置，如荔枝角餐廳設有約1米高的JJ塑像，銅鑼灣店則有海灘主題場景及釣魚池等。最有趣的是波波池內，出現多個CoComelon的西瓜公仔，令人忍不住入去抱它們一下！

活動期間生日的小壽星，更可以在這裏舉辦主題生日派對。現場有Cocomelon主題生日拍照牆，訂購蛋糕還可享活動限定的主題佈置。主題食品方面，就有印上CoComelon明星模樣的漢堡和班戟等，就連熱朱古力奶及小朋友最愛的果汁，亦配有CoComelon主題裝飾，保證個個胃口大開！

■INFO

大樹先生的家×Cocomelon

日期：即日至2025年3月31日

（荔枝角店逢周二休息、銅鑼灣店逢周三休息）

時間：中午12:00至晚上9:30

地址：荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓、銅鑼灣皇室堡15樓1501至1505室

預約：reurl.cc/bRVE3d

查詢：3184 0033、3619 0633

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

相關字詞﹕室內兒童遊樂場 室內遊樂場 親子好去處 親子餐廳 好去處

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