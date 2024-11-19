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副刊
Happy PaMa 教得樂 第528期

Happy Pa Ma

家家有禮：與My Sweet Piano溜冰過聖誕

【明報專訊】聖誕節將至，想與孩子創造難忘的冬日回憶嗎？東港城今年與Sanrio人氣角色My Sweet Piano合作，商場化身成粉色冰雪天地「甜蜜冰之國」，當中設有全港首個My Sweet Piano主題環保溜冰場，面積近2000平方呎，採用瑞士尖端零能耗生態環保技術，曾於里約奧運及平昌冬奧中使用。場內還會定時降下夢幻飄雪，搭配聖誕音樂，以及溜冰場中央的5米高風車故事塔，宛如置身童話世界！The Point會員可憑即日電子貨幣消費或The Point積分，換領指定時段的兩人入場證（每節30分鐘），締造難忘的回憶。

此外，這裏特設多個打卡場景，讓爸媽與孩子們影個夠！首先，My Sweet Piano會穿上聖誕裝，與薑餅人一起在夢幻愛心聖誕門廊迎接大家到來；接着可以在My Sweet Piano大頭木椅、甜心滿載茶座、紅粉緋緋糖果屋甜蜜打卡；最後，別忘了到4米高的甜蜜聖誕樹下誠心許願，樹上掛滿了薑餅人和My Sweet Piano的裝飾，別具節日氣氛。

整理：陳真紀、顏燕雯

◆東港城×My Sweet Piano「甜蜜冰之國」

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東港城1樓中庭

查詢：2628 7399

■送「甜蜜冰之國」My Sweet Piano摺疊式環保袋及行動電源

東港城送出「甜蜜冰之國」My Sweet Piano摺疊式環保袋及行動電源予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可得上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於11月25日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：My Sweet Piano主題環保溜冰場佔地近多少平方呎？

[Happy PaMa 教得樂 第528期]

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