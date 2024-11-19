家家有禮：與My Sweet Piano溜冰過聖誕

【明報專訊】聖誕節將至，想與孩子創造難忘的冬日回憶嗎？東港城今年與Sanrio人氣角色My Sweet Piano合作，商場化身成粉色冰雪天地「甜蜜冰之國」，當中設有全港首個My Sweet Piano主題環保溜冰場，面積近2000平方呎，採用瑞士尖端零能耗生態環保技術，曾於里約奧運及平昌冬奧中使用。場內還會定時降下夢幻飄雪，搭配聖誕音樂，以及溜冰場中央的5米高風車故事塔，宛如置身童話世界！The Point會員可憑即日電子貨幣消費或The Point積分，換領指定時段的兩人入場證（每節30分鐘），締造難忘的回憶。