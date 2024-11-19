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旅遊

直飛航線下月重啟 花蓮遊溪畔老屋穿越京都

【明報專訊】停辦6年的香港直航花蓮航線，將於12月12日重啟，今年聖誕假期打算飛去台灣又有一個新選項。從香港直飛花蓮僅2小時，比以往經桃園機場往台北再轉火車前往，路程縮短近4小時。節省下來的時間和交通費，就可以在花蓮品嘗更多美食，體驗更多活動，甚至享受更豪華的住宿。

論花蓮最新的熱門旅遊景點，不得不提今年新開的「花蓮將軍府1936」。它位於中正路的美崙溪畔，是由8間日式宿舍組成的檜木建築古蹟群，原為駐守花蓮的日本軍官住所，2005年被指定為歷史建築；2020年開始大規模修復，終在今年重新開放。在花蓮火車站轉乘計程車，約6分鐘即可抵達。老舊的日式房舍經過精心修復後，內外也煥然一新，園區更引入多家融入地方故事的特色餐廳與伴手禮店。

精緻料理探索花蓮山海風味

花蓮將軍府1936最吸引老饕注目的，是fine dining餐廳fūjō restaurant。餐廳由一群經驗豐富的年輕女性團隊領軍，執行主廚李偉綺（Cammie）曾在米芝蓮2星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon Taipei擔任副主廚，她結合現代歐陸料理技法與花蓮當地食材，創作出獨一無二的菜餚。

餐廳隱藏在園區巷末一棟雙併老屋之中，周圍有百年老樹和日式庭園，環境幽靜。餐廳空間保留古蹟建築原貌，內部佈置簡約典雅，僅有幾張老木餐桌和線條優美的植栽，牆上放置着葛飾北齋的浮世繪作品。白天自然光線灑入，夜晚則亮起溫暖燈光，營造出溫馨氛圍，空氣中瀰漫淡淡的檜木香氣，讓人倍感放鬆。

fūjō的菜單隨季節變化，以低碳、永續和在地食材為理念，超過八成食材來自花蓮的山海和有機農場。Cammie揀選光復太巴塱紅糯米、吉安百合、玉里蓮貞豚等食材，展現對食材的深厚理解，每道料理都猶如一場探索花蓮山海風味的旅程。12月起，fūjō將推出全新冬季菜單，令人期待。

將軍府的環境讓人彷彿置身日本京都，想穿上浴衣拍攝美照的遊客，不妨前往園區內的「花凜和服屋」。它是正統日本和服體驗專門店，由擁有30年經驗的着付師凜凜老師提供專業服務。凜凜老師熟練地將長身的浴衣在腰間摺疊和綁束，並細緻地順平布料，使穿者看起來顯瘦且顯高。她以手工綁結取代預製蝴蝶結，巧妙地將腰帶結成玫瑰花形，再飾以薄紗和帶締，使整體造型更加高雅精緻。

穿著浴衣和整理髮型約需半小時，完成後便可自由在園區內拍照遊覽。許多客人表示，即便在日本也難以找到如此專業且富經驗的着付師，來花蓮絕對不容錯過這場獨特的和服體驗。

熱賣金沙芋泥可頌 世界麵包冠軍炮製

遊覽過後，當然還要買限定手信。將軍府與台灣烘焙達人陳耀訓合作，在園區G棟設置以花蓮芋為創作主題的烘焙概念空間「OOA！將軍府×陳耀訓．麵包埠」，並推出聯名獨家商品金沙芋泥可頌（每個150新台幣／約37.5港元），另設3件禮盒裝（每盒450新台幣／約112.5港元），每日限量供應。

陳耀訓曾獲世界麵包大賽冠軍，招牌蛋黃酥被形容為「蛋黃酥界的愛馬仕」，永遠供不應求。而這款金沙芋泥可頌，內餡選用花蓮特產吉安芋頭製成，口感綿密，香甜濃郁。頂層金沙採用22天紅土醃製的鹹鴨蛋黃製作，增添鹹香與層次。金沙芋泥可頌只在花蓮才買得到，想帶回香港當手信就記得先預訂！●

花蓮將軍府1936

地址：花蓮市中正路622巷6號

預約：與「花蓮將軍府1936」官方LINE加好友（lin.ee/7PAdlqO），可預訂園區內各家餐廳、預約和服體驗及預訂OOA金沙芋泥可頌

fūjō restaurant（設於F棟）

價錢：午市套餐每位2280新台幣（約570港元）起；晚市套餐每位3980新台幣（約995港元）起，包酒精或無酒精飲品（午餐2杯、晚餐5杯）；另加一

註：逢周二、三休息

花凜和服屋（設於D1棟）

價錢：二人體驗收費每位1280新台幣（約320港元），包特製茶點1份；須預約

●旅遊錦囊

入境要求：

符合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

航班：12月份香港往返花蓮，香港快運單程票價78港元起（未包稅、行李費及燃油附加費）；航班逢周二、四、六、日出發

交通：花蓮機場乘統聯客運311A機場線（25新台幣／約6.2港元），或乘坐計程車（約250新台幣／約62.5港元），直達花蓮火車站（市區）

文：司徒鳳恩、卓文慧

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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