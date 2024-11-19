慈雲山冷門路線先苦後甜 登天梯賞「獅尾」 擁抱港九城景

是日路線從沙田坳道法藏寺起步，大家由黃大仙搭專線小巴18M，在沙田坳邨和田樓下車，向左行約2分鐘即達。路線可說是先苦後甜，因為首先要上1.3公里斜路到沙田坳道獅子亭，然後再走約0.8公里、大部分屬石級的山徑，才可到達路線的最高點──慈雲山發射站。

取道半島獅子園 小橋牌坊氣氛佳

一起步，我們便要沿沙田坳道的石屎馬路上斜，還好路面傾斜幅度平均不算太陡斜，只要小心控制步幅，盡量以不太喘氣的速度前進，要抵達獅子亭應該難度不大。開始時為密林路段，但中段會變得開揚，還可上望慈雲山發射站。大約40分鐘便走到慈雲山紫竹亭，這時可選擇取道半島獅子園登上獅子亭，不過園內的數十級石級高度差很大，每踩一級都要花費頗大力氣；若繼續沿着石屎馬路走，約5分鐘後一樣可到達獅子亭，但就會錯過園內的小橋及牌坊等中式建築。

髹上紅、綠、白油漆的獅子亭及亭外一對石獅子都很搶眼，由於麥理浩徑及衛奕信徑皆路經這裏，平日也有不少街坊或山友到訪，想在亭內休息就得看看彩數。對面的恒益商店是今次路線的最後補給位，記得把握機會補給。

爬「天梯」絕非想像般嚇人

新手想體驗無窮無盡石級的可怕之處，便要走入商店與沙田坳道之間的石級山徑入口。記者粗略點算，這條通往慈雲山山頂的石級山徑雖然僅600多級，但因為山徑設計頗長又直，中間又沒有太多樹枝樹幹阻擋視線，所以可看得頗遠，令這條山徑在視覺上呈現出一種無窮無盡的感覺！其實石級之間的高度差很小，雖然有一些難度，但絕非想像般嚇人。

慢走約25分鐘，石級路段總算告一段落，視野亦頓然開闊起來。往西邊看，可見到獅子山的「獅尾」；往山下望，整個九龍東城景盡收眼底，如空氣質素良好，更可遠眺港島北海岸線，剛才的艱苦一掃而空。繼續沿山路走，接下來便只有一些輕微爬升路段，大約走多10分鐘便到達慈雲山發射站。位於東面山上的是大老山氣象站，在大帽山天氣雷達站未完成改建前，它可說是香港天文台用來監測風暴等惡劣天氣的最主力設備。稍事休息後，便準備下山。

橋上與大老山隧道打卡

沿慈雲山發射站門前的馬路下走，約15分鐘後便會經過一幢帶歐陸色彩的神秘石屋，來到一個大分岔口。最右手邊的路可走回沙田坳道，而我們則選擇順着觀坪路指示牌下山，經觀音山村轉入觀沙徑下走至大老山隧道的沙田方向出入口。原以為只是一條沉悶的斜路，但途中竟發現有一株高逾10米的杉樹孤伶伶地佇立在路旁，又會經過大老山隧道其中一個出風口建築物，感覺反而有點新鮮。

沿路直走，最後來到一條天橋，可見到大老山隧道沙田方向的出入口，平常大家應該只會乘車經過，但這次就可在橋上看風景及打卡。留意橋上的馬路亦常有車輛駛過，切忌太過興奮在馬路上走來走去，免生意外。

花心坑冬日較少人 適合放空減壓

順路走過天橋，來到香港恒生大學博文書院校舍外，這時要轉往相反方向，沿着右後方的馬路直走。其間經過一些村屋，只要跟着馬路一直走到盡頭，便可從心怡庭園旁的一條石級走至花心坑，欣賞一塊落在河中央的心形石。它的塊頭非常巨大，比一個成年男士更高，闊度又足有3米。由於花心坑位處兩條河道的交匯處，雨季時河水充沛，不少街坊及遊人也會到來乘涼，而當秋冬季水量變小，人流便變得疏落，但反而更適合前來放空減壓。休息過後，原路折返剛才的馬路，並轉入右手邊第一條分岔路，約走10分鐘，便可走至黃泥頭巴士站，乘搭小巴到沙田離開。●

● 行程

全長：約8.2公里

需時：約3小時（不連拍照）

交通：

去程於港鐵黃大仙站E出口，乘搭專線小巴18M至沙田坳邨和田樓，車程約10分鐘

回程於黃泥頭巴士站乘搭專線小巴65A（至港鐵第一城站及新城市廣場）或65M（至港鐵石門站）離開

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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