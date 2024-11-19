荔枝角品味西班牙靚牛 三成熟軟嫩多汁

菜單中，最令人期待的莫過於來自加利西亞的頂級熟成Rubia Gallega肉眼。Rubia Gallega是加利西亞的原生牛種，以肉質細膩、肉味濃郁聞名，被譽為世界最好的牛肉之一。Javier選用3至5歲的母牛，經熟成後以高溫陶板烤至三成熟，再簡單灑上海鹽調味，展現牛肉的天然風味。他表示，三成熟是Rubia Gallega的最佳熟度，牛肉表皮微微焦香，內裏則保持軟嫩多汁的口感，每一口都帶着濃郁的肉香。

接下來是來自首都馬德里的代表——燴牛肚，當地稱為callos，基本上以牛肚、火腿、辣肉腸等一同慢火烹煮至入味。Javier選用牛肚中口感最軟糯的蜂巢肚部位，搭配鷹嘴豆、辣肉腸、伊比利亞火腿、牛骨等多種食材，經過數小時慢燉，入口軟滑且湯汁濃郁，還帶一絲溫和的辛辣。

馬德里燴牛肚 大戰巴塞藍鰭吞拿

繼續向東走，我們來到臨海之邊的加泰隆尼亞地區，相信大家最熟悉的就是首府巴塞隆拿，作為地中海沿岸港口，亦以海鮮為賣點。這道加泰隆尼亞橄欖油烤蔬菜配油浸西班牙藍鰭吞拿魚腩，靈感源自當地的烤蔬菜（escalivada）。Javier先將色彩鮮豔的紅椒烤熟、剝皮和剁碎，再淋上雪莉酒醋和烤杏仁片；配上經油封後再慢煮的西班牙藍鰭吞拿魚腩，其魚肉細嫩，油脂豐富，與烤蔬菜的香氣融合，酸酸甜甜，層次豐富。

最後，如要品嘗西班牙最地道的美食，那就非巴倫西亞燉飯莫屬。Javier將雞肉、西班牙garrofón白豆、青豆及巴倫西亞bomba米重塑這道經典燉飯，帶出最原始的風味。飯粒飽滿、口感濕潤濃稠，雞肉熟度剛好，軟嫩多汁，香料味雖濃，但仍有一絲白豆清香。●

Rustico

地址︰荔枝角長義街9號 D2 Place ONE地下G01號舖

查詢︰2743 4511

註：另加一

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