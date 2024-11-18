港大兒科前線：發燒抽搐 可大可小

1. 發熱性痙攣

2. 腦炎或腦膜炎等較嚴重疾病

3. 孩子本身有腦癇症（俗稱羊癇病）

其中，發熱性痙攣是最常見原因。當孩子在生病的第一天突然發高燒（39℃或以上）時，會出現發熱性痙攣，孩子會突然全身抽搐，臉部肌肉也可能會抽動，眼球亦可能偏斜，全身暫時失去知覺。這種狀况通常非常短暫，一般持續2到3分鐘，不會超過15分鐘。

當家長第一次看到孩子全身抽搐時，肯定會驚慌失措，應盡快帶孩子到家庭醫生處就診。一般來說，發熱性痙攣不需要特別治療，也毋須使用抗腦癇藥物。父母可以給孩子服用退燒藥，孩子往往很快恢復正常。發熱性痙攣在幼兒中的發生率為百分之五，通常在6個月至5歲之間出現。對於在1歲前就試過發熱性痙攣的孩子，他們在5歲前再次發作的機率為50%。而對於在1歲後首次發作的孩子，他們再次發作的機率為30%。一般來說，5歲以後就不會再發作，孩子成長發展也不會受到影響。

抽搐逾15分鐘立即到急症室

如果孩子出現以下情况：抽搐逾15分鐘、反覆抽搐、抽搐停止後長時間神志不清、呼吸困難、手腳癱瘓、吞咽困難、頸部僵硬；或有腦部創傷、體溫高於40℃；或嚴重嘔吐、腹瀉、腹痛等情况，就應立刻帶孩子到急症室。醫生會根據病歷和臨牀檢查找出孩子發燒及抽搐原因。如果情况嚴重，會建議入院進一步詳細檢查。醫生會使用退燒藥物，並針對病因治療。如果懷疑是細菌感染，會處方抗生素。為了縮短抽搐時間或減少反覆抽搐，可能會使用抗腦癇藥物，但過量服用可能會導致呼吸減慢，因此必須嚴格按照醫生的處方使用。

常見誤解：強塞硬物入口

許多家長誤以為發熱性痙攣像腦膜炎那樣嚴重，或擔心孩子在抽搐時會咬斷舌頭，因此強行將硬物塞入孩子口中，這些都是誤解。實際上，當孩子抽搐時，絕對不能強行將硬物塞入他們的口中，否則可能會阻塞氣道，並導致口腔和牙齒受傷。發熱性痙攣通常會在高燒的第一天出現，因此當孩子開始發燒時，父母需要提高警覺。為孩子降溫，可以選擇使用肛門塞藥或口服退熱藥；用溫水擦拭身體和讓孩子穿著輕薄衣物，也有助降低體溫。

文：陳凱珊

（港大兒童及青少年科學系臨牀副教授）