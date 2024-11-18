醫言有理：病毒誘發淋巴癌

多年前輸血疑染丙型肝炎

70多歲李太有3名子女，生產大兒子時，曾經大量出血，需要接受緊急輸血。李太最近接受身體檢查，發現血液淋巴細胞數量大幅增加，同時脾臟脹大；骨髓穿刺活檢確診脾臟邊緣區B細胞淋巴癌（splenic marginal zone B cell lymphoma），屬低毒性淋巴癌。醫生同時發現李太血液有丙型肝炎病毒抗體及基因，估計是當年輸血時受感染，多年後誘發淋巴癌。數十年前醫學界仍未認知有此病毒，輸血有感染風險；今時今日對病毒有更深認識，所有血液製品皆有嚴格測試，輸血非常安全。醫藥科技發展迅速，李太丙型肝炎及淋巴癌皆可控。

流鼻血鼻塞 確診高毒性淋巴癌

45歲王先生近日連續多天流鼻血，同時左邊鼻塞。醫生發現左邊鼻腔有腫塊，活組織檢查確診高毒性NK/T細胞淋巴癌（NK/T-cell lymphoma），癌細胞含愛潑斯坦-巴爾病毒基因。NK/T細胞淋巴癌與鼻咽癌（nasopharyngeal cancer）在西方國家皆屬罕見病，在東亞地區較多見，兩種癌皆與愛潑斯坦-巴爾病毒感染有密切關係，不知是否與遺傳因素有關。

淋巴癌、愛滋病夾擊

45歲陳先生左頸淋巴結突然腫大，活組織檢查確診高毒性B細胞淋巴癌（high grade B cell lymphoma）；驗血同時發現血液內有愛滋病毒抗體及病毒，顯示陳先生曾受感染。陳先生必須同時接受對付淋巴癌及愛滋病毒治療，仍有不錯治癒機會。陳先生受到雙重打擊，初時難以接受，吩咐醫生千萬不要把實情告知陳太。醫生向陳先生細心解釋，醫療科技進步，只要使用合適的治療藥物，兩種病皆可控。在治療期間，家人全力支持非常重要，隱瞞病情並不可取，同時亦不可行；陳先生最終接受勸告，醫生把他的病情如實告知家人，齊心面對往後的治療。

文：梁憲孫

（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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