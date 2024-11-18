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健康

兒言自得：兒科今昔

【明報專訊】兒科作為一個專科，在香港的日子不算長。香港大學成立於1911年（其前身華人西醫書院則成立於1887年），但兒科要等到1964年才在醫學院裏獨立成系。在這之前，瑪麗醫院的兒科，只是內科部門之內一個小單位。那時香港，負責治療患病兒童，多是普通科醫生（general practitioners），患重症住院病童，看的也是以照顧成人為主的內科醫生。那時一般人錯覺，大多兒童病比成人病簡單，懂得醫治成人的醫生，當然毋懼醫治兒童。還記得上世紀70年代末，我在港大兒科部門工作時，系主任夏志深教授曾向我們說：「有些內科醫生以為兒童只是微型成人（miniature adults），只有帶他們到新生兒病房見識見識，他們才不敢說什麼也懂。」

秦漢醫書已有兒科記載

其實，2000多年前，被尊稱為醫學之父的希臘聖賢希波格拉底（公元前460年至前370年）著述，已涵括不少兒科疾病，包括哮喘、寄生蟲、腦積水、淋巴結核，以及新生兒頭顱血腫（cephalhematoma）和馬蹄內翻足（clubfoot）等。世上首間象徵兒童病獨立成科的兒童醫院，早於1802年在巴黎成立，只接收年齡15歲以下病人。其後歐洲各國相繼建立兒童醫院。美國也於1855年，在費城成立首間坐落在美洲的兒童醫院。屈指算來，巴黎的兒童醫院，比香港的早了200多年。

我國兒科歷史也是源遠流長。秦漢時期（公元前221年至公元220年），醫書裏已有兒科記載。到了隋唐時代（公元581年至907年），一些地方醫署已設立少小科或小兒署，專治兒童疾病。看來在1000多年前，國人已接受小兒病需專人處理的概念，那比外國來得還要早。後世尊稱為「藥王」的孫思邈（公元581年至682年），著有《千金方》一書，書中綱目便把婦、兒科排在首、二位，可見兒科在當時所受的重視。宋代（公元960年至1279年）錢乙（1032年至1113年），更是公認的兒科專家，著有《小兒藥證直訣》一書，被稱為「幼科之鼻祖」，是兒科經典著作。他發明六味地黃丸，據說可促進兒童生長發育，至今尚被視為兒童益腎養氣的補藥。

為兒童看病非「小兒科」

到了今天，兒科已茁壯成長，成了醫學院及醫院不可或缺的大科，並且隨着醫學潮流分科愈來愈細、愈來愈專的趨勢，演變成種類繁多的亞專科（subspecialties），例如新生兒科、兒童心臟科、兒童腦神經內科、兒童呼吸科、兒童腎臟科等。但古往今來，不論兒科如何演變，卻逃不過一個不變事實，就是為兒童看病一點也不「小兒科」，而是困難多多。

錢乙的弟子閻季忠在為《小兒藥證直訣》作序時說：「醫之為藝誠難矣，而治小兒為尤難。」這句話一點沒有誇張。閻氏指出為小兒看病的難處在於「小兒多未能言，言亦未足取信」，病徵不如成人明顯，生長未成熟以致不同年齡小兒形態不同等。即是說，傳統「望、聞、問、切」，在小兒身上未必管用。閻氏還說，小兒「臟腑柔弱，易虛易實，易寒易熱」；兒科醫生都深深體會，新生兒和嬰幼兒，由於體質脆弱和器官功能未成熟，小毛病也可導致嚴重後果；本來病情正在好轉，突然急轉直下甚至夭亡的也屢見不鮮。

不知是不是因為這些難處，醫科畢業生投身兒科的意欲，近年似不如前。希望這只是暫時現象，兒童是未來社會棟樑，兒科醫生專職保障兒童健康，對社會是何等重要！

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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相關字詞﹕霍泰輝 兒科 兒言自得

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