「滿江紅」多非致命疾病 便血瘀暗恐藏危疾

中醫認為患病皆因「失調」，但亦有輕重急緩之分。要知道有些情况不能慢慢調理，必須把握時機治療；有些情况則是由於氣血臟腑日積月累的失和導致，需要時間慢慢調整。

清代醫家高秉鈞在《瘍科心得集》指出：「夫大腸之下血也，一曰腸風，一曰臟毒。腸風者，邪氣外入，隨感隨見，所以色清而鮮。臟毒者，蘊積毒久而始見，所以色濁而黯。」大便出血色鮮者，古稱「腸風」，在辨證上多考慮實證，代表邪氣偏盛，治療着重祛邪。大便出血色黯者，古稱「臟毒」，在辨證上多屬虛實夾雜，既有濕、熱、毒、瘀的因素，亦有氣虛、血虛、脾虛等因素，治療需要祛邪扶正並重。

內痔、炎症致「近血」 附大便表面

從便血顏色、出血量、大便性狀，以及其他伴隨病徵，可以大概判斷大便出血可能的成因和機理。大便出血呈鮮紅色看似相當恐怖，尤其是當出血量大至「滿江紅」時候，但多數情况它都不是致命疾病，有可能是由於內痔、炎症等引起，血多只附着在大便表面，中醫理解屬於「近血」。《景岳全書》記述：「血在便前者，其來近，近者或在廣腸（大腸或直腸），或在肛門。」

「遠血」如瀝青 反映消化道異常

便血顏色瘀暗，甚或呈現如瀝青樣的黑便，血與大便混雜而下，或在大便化驗中查出隱血者，中醫理解皆屬於「遠血」。《景岳全書》云：「血在便後者，其來遠，遠者或在小腸，或在於胃。」遠血的出血量可大可小，多數是反映消化道內部有異常狀况，需要進一步探查以了解出血原因。如遠血伴隨以往規律之大便習慣出現改變，或大便中黏液增多，或患者突然消瘦、食慾不振等，就更不能忽視，有可能跟腸道惡性腫瘤有關。如不幸查出惡性腫瘤，應當把握時機，以中、西醫手段聯合治理。

近血伴肛門灼熱 清熱涼血

臨牀上，由於非腫瘤引起的便血以近血常見，病性多與熱邪有關，熱勢愈盛則出血愈多愈鮮，治療一般從清熱涼血止血的方向入手。濕熱蘊結胃腸者，可見便血鮮紅、肛門灼熱、大便偏黏或有排便不淨感、腹脹、身重、口黏、舌苔厚膩等，治療需要清熱涼血化濕，常用中藥包括地榆、槐花、側柏葉、蒼朮等。肝胃有熱者，可見便血顏色偏紅、口苦口乾、頭痛、煩躁、多夢、舌色紅、脈弦，治療需要清胃瀉肝、涼血止血，常用中藥如黃芩、黃連、梔子、茜草等。熱毒內結者可見便血顏色偏暗，大便可夾雜黏液、腹痛、身熱口乾、舌色紫紅等，治療需要清熱解毒，常用中藥有生地黃、荊芥炭、生甘草等。上述3類證候在臨牀上多見於內痔或腸道炎症急性發作階段的患者。

虛證便血 補虛扶正調治

體虛或瘀血阻滯亦可能導致大便出血，這類便血通常出現時間較長，病情也較反覆，虛證便血往往在勞累時容易發作。因脾氣虛而無法固攝血液的便血，一般有長期便血病史，甚至因長期便血而引起貧血，便血色較淡，其他伴隨表現包括神疲乏力、肛門墜脹、面色蒼白、頭暈眼花、食慾不振、舌淡脈弱等，治療方面需要補氣攝血，常用方藥如黃芪、山藥、補中益氣湯等，並可配伍有止血功效的中藥，如地榆、炮薑等。脾陽虛患者除氣虛情况外，還可見畏寒肢冷、大便水瀉等寒象，治療需要加強溫補脾胃的力度，常用方藥如炒白朮、炮附子、黃土湯等。由於虛證便血是慢性病，補虛扶正需要一步步來，患者需要耐心調治。

瘀血阻絡 活血法治出血證

瘀血阻絡引致的便血在臨牀上通常是難治病，因為在醫治一個出血性疾病時，要破格運用活血化瘀藥物，對醫者和患者都是挑戰。積瘀引致出血的原理，為瘀血阻滯脈絡，令新血不能順利歸經而外逸造成出血。因此在治療上要通過祛除積瘀，令新血得以歸經而制止出血。這種策略屬於中醫「反治法」裏面的「通因通用」，利用活血法治療出血證。

因瘀血阻絡而出現便血的患者，出血顏色偏黯，或可夾雜瘀血凝塊，反覆出血不止。患者還可見面色黧黑、唇舌紫暗、皮膚有瘀點瘀斑等，治療需要活血化瘀止血，常用方藥如蒲黃炭、五靈脂、三七、失笑散等。

積熱避溫補 瘀阻戒生冷

中醫認為便血的原理為血液離經而妄行，而具體原因各異，必須辨證施治，並配合養生調攝。尤其是對於反覆便血的患者，絕對不能只靠服食止血藥物扛過去，治病必須求本。因體內積熱而引起的便血，平日應戒食辛辣溫熱的食物如辣椒、薑、蒜、牛羊肉、火鍋、燒烤等，避免過分溫補，以防熱盛迫血妄行。由於熬夜能耗傷氣陰，容易引致燥熱上火，從而令血熱者加重出血，因此需要避免。

至於虛證或瘀阻引起的便血，則建議戒吃寒涼生冷食物，以免耗傷陽氣及加重寒凝血瘀的失調。體虛者要注意不可操勞過度，但也要避免久坐久臥，建議做適量的帶氧運動如快步行、踏單車、游泳等加強體能，補氣增力。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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