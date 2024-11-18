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知多啲：身邊人情緒爆發 避免火上加油

【明報專訊】當身邊有人情緒爆發，怎麼辦？輔導心理學家吳芷嫣指，應先保持冷靜，「人的天生傾向會為保護自己而作出攻擊行為」。不過，當雙方都處於攻擊狀態，互相攻擊更易使怒氣升溫，導致嚴重後果。因此當對方生氣時，應避免言語或肢體衝突，火上加油，當情况合適的話，再安撫對方。精神科專科醫生張漢奇補充，如現場有第三方如親人或朋友，在確保自己安全的情况下，嘗試分開衝突雙方，將當事人遠離爆發根源，給予空間及時間冷靜下來，或能令其怒氣下降。

先回應心情 後處理事情

「先回應心情，後處理事情。多年來有研究指出，當一個人的情緒被說出來，或感到被明白，就會冷靜一點」，吳芷嫣建議可說「知道你很生氣、很不耐煩」等回應情緒的說話，當情况合適時，加入適當身體接觸，如搭肩膀、牽手等，「這些身體接觸會令人產生催產素，讓人感覺舒服，心情平和一點」。但如雙方本身不認識，就不宜有身體接觸，以免情况惡化。當對方冷靜下來，才處理事情或提供建議，「我們講道理的系統，在情緒很高漲時會被完全佔據，無法講道理」，只有在情緒降溫，回歸理性時，才可據理力爭。若已嘗試語氣平和地溝通，試圖安撫對方仍不奏效，應先保障自己安全，離開現場，給予對方空間冷靜下來。如身邊人情緒爆發的情况頻繁，影響到家庭生活、人際關係，宜向專業人士尋求協助。

[健康]

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