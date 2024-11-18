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健康

一撻着火 憤怒失控 間歇暴怒症 快求醫

【明報專訊】屯門友愛邨發生命案，報道指死者疑因眼神問題捲入爭執打鬥。

怒氣突然爆發，破口大罵，打爛物品，甚至動手打人，只是性格火爆、脾氣差？常因小事就被觸怒，或許是衝動控制障礙，患上間歇性暴怒症。專家指，患者需要接受藥物及心理治療，否則影響家庭、事業、社交關係，甚至惹上官非。

生氣、憤怒是正常情緒反應。當個人底線被踐踏、覺得不受尊重，就會出現怒氣，可能會提出反對意見，想要為自己平反，或爭取合理待遇。但經常因小事令情緒突然爆發，衝動行事，就未必正常，輔導心理學家吳芷嫣指，「一般人會調節情緒，知道怎樣處理較為合宜，但當失控到打人、殺人時，可能是情緒控制無效或出現障礙」。

衝動控制管理失調

精神科專科醫生張漢奇指，《精神疾病診斷及統計手冊第五版》中，有一種被歸類在「破壞性、衝動控制和行為障礙」的疾病，名為間歇性暴怒症（intermittent explosive disorder）。患者會反覆出現不受控制的衝動，例如：

‧1周內發生2次或以上，並且持續至少3個月的言語攻擊行為，如發脾氣、與人爭執等，但不會攻擊他人或破壞物件，或

‧1年內有3次破壞或造成身體傷害的行為，如推撞、動手打人、毁壞家裏東西等

只要符合其中一種情况，即有可能患上間歇性暴怒症。另外，亦需排除其他精神疾病的可能，如狂躁症、躁鬱症，或受酒精影響。

吳芷嫣指間歇性暴怒症患者會過度演繹，將對方行為放大到不合理的地步，「例如對方一個眼神，純粹只是眼定定望着他，沒有敵意，但患者已覺得很受侵略和冒犯，或認為受對方挑釁，覺得很生氣，會用言語甚至肢體攻擊」，這些攻擊並沒有計劃，而且怒氣很短暫，通常冷靜下來，患者會覺得後悔。

張漢奇表示，間歇性暴怒症是衝動控制管理的失調，類似強迫性購物症或病態賭博，患者會忍不住購物或賭博的衝動，「 （間歇性暴怒症的）患者知道打人不對，但他控制不了」。一般憤怒或衝動不會一下子爆發成暴力行為，通常一開始只有言語爭執、挑釁行為，再有推撞、摔東西，最後才會爆發肢體衝突。過程中大多數人會意識到自己的情緒問題，或能夠控制自己冷靜下來，但間歇性暴怒症患者就難以做到。

性格火爆脾氣差≠間歇暴怒症

另外，性格火爆、脾氣差，不等於患上間歇性暴怒症。吳芷嫣指，「可能純粹是經常生氣、發脾氣、罵人，但是他們知道有什麼可以做、什麼不可以做，例如不會因為生氣而動手打人，因為知道有後果；但是間歇性暴怒症患者發作期間，他們的理智很薄弱，並頻繁地感到憤怒，沒有辦法控制情緒爆發，而被這些衝動行為、暴力傾向影響生活和人際關係」。張漢奇補充，如涉及傷人及破壞物件，患者還需承受經濟損失，甚至是法律後果。

長期受壓 不懂梳理 更易撻着

間歇性暴怒症暫未有確切的發病原因，張漢奇表示，現時估計有遺傳因素，與腦部血清素有關，或患者腦分泌異常等。吳芷嫣補充，患者若長期處於壓力環境，沒有梳理情緒的習慣，或者不懂得梳理，都容易「一撻即着」；又或過去曾有創傷，如童年時父親一有情緒就會打人，當事人成長後可能學會透過暴力抒發情緒。間歇性暴怒症患者較常訴諸暴力？吳表示，人有求生本能，當有情緒時會肌肉繃緊，進入作戰模式，一般人會自行調節、消化情緒，冷靜下來就沒事，但這些患者的觸發點很弱，他們頻繁出現怒氣，較常透過暴力行為發泄情緒。

藥物治療+心理輔導 穩定情緒

目前治療上有兩大方案，透過藥物及心理治療雙管齊下。在藥物治療方面，張漢奇表示，比較常用選擇性血清素再回收抑制劑（SSRI）或情緒穩定劑來調節腦部神經傳導物質，穩定患者情緒。不過藥物並非萬能，他分享一個病人的情况，「他做事很成功，但經常發脾氣、在家裏罵老婆及傭工，食藥後情况好轉很多，亂發脾氣頻率減少，於是便停藥，怎料轉眼又回到從前，只好繼續食藥」。

間歇性暴怒症暫時無法靠藥物根治，還需在心理輔導層面着手，透過認知行為治療，教患者管理情緒，處理病症。患者在攻擊行為前，往往身體上、想法上都會出現信號，吳芷嫣舉例，比如心跳加快、肌肉繃緊、緊握拳頭、說話愈來愈大聲等，而在想法上可能開始胡思亂想、愈想愈誇張。透過認知行為治療，讓患者認知到慣性想法的陷阱、身心狀况，教他們選擇合適的回應方法，「當知道自己下一刻可能打人，就要離開現場」。情緒管理技巧亦是重要一課，「讓患者認知到自己經常因哪些事情而觸發怒氣，學懂適時放鬆」，如學習呼吸練習、肌肉放鬆練習等，「不過有時未必記得深呼吸、冷靜，當一發覺自己有衝動傾向，最好離開」。

因小事觸發嚴重傷害事件，除可能涉及間歇性暴怒症，張漢奇表示也有可能因為群體互相影響，道德標準下降，「一對一，可能打兩下就收手；但當群體面對個體，群體的道德標準就會降低，例如第一個人出手，第二個人跟隨，第三個人認為反正大家都打了，不差自己這一腳，便會一同加入」；亦有一種情况是基於群體壓力，需要團隊認同，所以很難抗拒或不參與團隊中做出的決策，由此演變成嚴重事件。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：鍾錦榮

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