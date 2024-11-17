明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：救救廣東話？ 不如先救圍頭話與客家話！

【明報專訊】4年半前以「推廣粵語達人」身分接受本報專訪的劉擇明（阿擇），說粵語生命力仍很強，需要推廣，未需要救亡。轉個頭他就跟有原居民身分的學者鄧以楷（Gary）一起救亡真正瀕危的圍頭話和客家話。聯合國教科文組織統計指平均每兩周就有一種語言滅亡，香港人要怎麼做，才可避免圍頭話和客家話成為下一個滅亡的語言？香港本土語言權威學者劉鎮發對照中外經驗，認為政府可在細微處做更多。

本地圍頭話使用人數不足1萬

不少學者、報道非正式統計指香港有200萬客家人，即約每7個香港人就有兩個。康樂及文化事務署香港非物質文化遺產清單中，127項非物質文化遺產中有8項（如舞麒麟、客家山歌、螳螂拳等）與客家族群有關。本月政府舉辦的「香港博物館節2024」，也特別在西貢上窰民俗文物館推廣客家文化和習俗。

然而，政府統計處人口普查顯示，雖然客家話是廣州話及普通話以外的第三大中國方言，但2021年能說客家話的人口只有3.6%，即不足27萬人，人數比例較2011年下跌0.5百分點。普查資料沒分別列出圍頭話的人口數據，據阿擇了解其人數更少；圍頭話同樣重要，如太平清醮、正一道士傳統及點燈等圍頭傳統，佔非物質文化遺產中7項。

阿擇是香港教育大學語言學及現代語言系助理教授，更多人因他創辦的網上粵語辭典《粵典》（words.hk），以及供少數族裔學習粵語的「冚唪唥粵文讀本」計劃認識他。他用The Language Endangerment Index（語言瀕危評分表，LEI）說明圍頭話和客家話「嚴重瀕危」：前者語言人數不足1萬，社區中只有小部分人會說，而且人數迅速減少；後者人數較多，但同樣多數只有祖輩會說，年輕人已經不懂，主要的溝通場合是家中，或甚至在家也不再使用。

他說最初加入推廣語言行列，是因為想保育自己的母語廣東話，免其因英語和普通話的普及而失勢，但漸漸發覺有其他本土語言受廣東話影響，開始式微。「我哋可唔可以建立一種意識，唔一定要某種語言贏嘅，幫更加受威脅嘅語言做多啲，令語言生態更加健康，人唔會好容易就拋棄自己母語、自己嘅文化？𠵱家好興講可持續發展，保育語言都可以一塊塊地咁（更根本），唔係一棵棵樹咁去救，令大家思想上改變。」

圍頭話、客家話式微的情况，可從長輩渴求「搣甩鄉音」的行為見端倪。Gary是在香港市區長大的屏山鄧氏圍頭人，在與阿擇合寫新書《圍頭與客家》之前，幾乎不懂任何圍頭話，「返去條村祠堂開會，長輩唔太願意講圍頭話，只會喺講家常時一兩句先會講所謂『鄉下話』」。

Gary最熟絡的親戚中，只有已過世的姑婆能操圍頭話，但他以往常常聽不懂姑婆在說什麼。阿擇補充，「一啲長輩覺得正經嘢一定要用廣東話」，也有些怕下一輩的「鄉音」影響就業，導致母語失傳。若無人發起保育，兩種語言難免消亡，如香港境內使用者人數更少的汀角話和東平洲話。

本土語言消亡 文化遺產失底蘊

早前教育局長蔡若蓮在「兩文三語運動」活動上繼續呼籲推廣兩文三語，抓住一帶一路和粵港澳大灣區發展機遇；與2003年語文教育及研究常務委員會發表的《提升香港語文水平行動方案》一樣，認為兩文三語是本港的競爭優勢。

談保育和復興未被認定具競爭優勢的圍頭和客家話，應該從何開始？語言學家、香港本土語言保育協會副會長劉鎮發認為可以參考盧森堡。該國明文規定部分幼稚園課堂使用較弱勢的盧森堡語交談，香港可在鄉郊地區學校嘗試。另外，港府自2002年起取消「方言津貼」，不再為通曉客家話的公務員發放津貼；若重啟措施，公務員會有動機學習瀕危語言，也鼓勵母語使用者在日常多多使用。

一海之隔的台灣，客家人是第二大族群，佔人口約兩成；當地政府定下70個「客家文化重點發展區」保育客家話。隨着當地政府推行「公事客語無障礙環境」，有四成七台灣客家人認為在醫院、診所使用客家話相當友善，六成認為在大眾運輸工具使用客家話亦屬友善。雖然2021年的統計顯示，整體台灣客家人聽說母語的能力下跌約8%，但住在客家文化重點發展區內的客家人，有超過七成能聽懂客家話，超過五成能講流利客家話，跌幅放緩。

自香港語文教育及研究常務委員會2008年推廣「普教中」以來，本港不時有廣東話是「方言」還是「語言」的討論。阿擇採用廣義的「語言」定義——只要是有人用來溝通的，就是語言，不再細分是否方言。而香港境內不止廣東話一種「語言」。圍頭話比廣東話出現要早得多，是12世紀宋代漢人南遷時帶來新安縣一帶（範圍包括今日香港和深圳），數百年來多種語言頻繁交流下趨同，形成通用語，是新界五大氏族使用的語言。雖然圍頭話與廣東話同屬「粵語」分支，但兩者只能勉強對話。以Gary自我介紹為例，文字寫法同為「我叫鄧以楷」，但讀音是ngo1 giu1 däng6 yi1 gai1，主要比廣東話讀音（ngo5 giu3 dang6 yi5 gaai1）升幾個調，韻母微變。

1669年清初復界令後，另一批南遷的族群把客家話帶到香港。香港客家話主流腔調為惠陽腔，不屬於粵語，不少字詞用法有差異，但比起普通話，與廣東話更接近。客家話曾經是香港交際語，連圍頭話和潮州話使用者出外時，也需用客家話交流。不過，19世紀香港開埠後，廣府人來港經商，因族群社經地位較高，教育政策向廣東話傾斜，很快便成為新的通用語。1950年代起，港英政府發展新界，市區不斷擴張，除了耕地被基建影響，圍頭和客家人也因農業生計艱難外出謀生，這些本土語言變得更弱勢。

近年香港興起本土思潮，但阿擇說圍頭和客家話比廣東話更本土。本港不少非物質文化遺產與圍頭和客家有關，如果這兩種族群的母語失傳，便難原汁原味解釋習俗，文化遺產只剩軀殼，後人難理解底蘊。阿擇和Gary亦擔心，若無人通曉鄉郊語言，看到香港地名「掃管笏」不會知道意思是圍頭話的掃把；路過「油麻地」不知以前此地種芝麻，「油麻」是它的客家話；也不知「徑、輋、窩、肚」是典型客家話用字。

「唔同嘅群體用唔同語言，係好多種唔同嘅方法睇世界。如果得番一種，其實有啲嘢係冇咗。」近年有不少朋友移民求安身，阿擇感嘆留守香港的人要進一步認識這片土地，當中本土語言比不少建築更具歷史意義。

出書用圍頭、客家話講古 附語音系統跟讀

政策未鼓勵弱勢本土語言的當下，阿擇在研究的過程中不斷聽錄音，自學圍頭和客家話，記下規律，如高低音和聲韻母的變化。 「厓安做劉擇明（ngai2 on1 zo6 liu2 cak6 min2）」，他現在牢記廣東話的「我」在客家話是「厓」，以及「明」的讀法。

香港圍頭和客家話課程不多，劉鎮發曾籌辦數個，並在YouTube「客家大學堂」頻道講課。但阿擇說課程只是入門，要在生活中多練習才能精進。他跟Gary在新書中分別整合了20個圍頭話故事和20個客家話故事，由聚星樓走到許願樹等地名典故，以及「吃山頭」與舞麒麟等習俗故事，配合本地畫師的插畫和由真人朗讀的有聲書，再附兩種語言的語音系統介紹，供讀者跟讀。其中客家話故事有拼音，圍頭話則因腔調太多，讀法不一而未附拼音。

Gary說未來繼續用民間故事的形式切入，相信會是好的推廣方向。傳統語言學蒐集素材的方式，是讓語言使用者讀數百個詞語和句子。阿擇認為一些長輩會對這樣的朗讀不耐煩，「究竟食『咗』飯圍頭話應該讀食『乞』飯、食『吼』飯還是『梟』？有啲人會覺得『喂差唔多啦，聽得明就得啦』」。相較之下，故事容易打開話題，長輩更樂意配合，對語言新手亦更友善。阿擇建議讀者「聽錄音，再一句一句跟讀，練習講平時少有機會長篇講嘅本土語言，可以練習到語言感覺，如果屋企有長輩就可以再跟佢學」。

如本身非客家或圍頭人，可怎樣學？紐西蘭的毛利人同樣面臨母語式微，毛利語研究者Jason Lovell研發facebook Messenger毛利語聊天機械人，讓新手入門，有機會交談和協助發音。阿擇亦協助香港本土語言保育協會開發「香港圍頭話及客家話文字轉語音」網站（hkilang.github.io/TTS）和Android及iOS手機應用程式，以劉鎮發等本土語言使用者的錄音，請廣東話推廣團隊「hon9kon9ize」以人工智能語言模型生成讀音資料庫，可翻譯中文字詞或句子為客家和圍頭話並發音。

「唔好意思再問人資助啦！」阿擇說自己的圍頭和客家推廣計劃，已經得到非物質文化遺產資助計劃委員會許多資助，不敢要求政府更多。那不妨從個人開始？不少港人願意花數年學日文和韓文，若對本土語言有興趣，可以問家中長輩或隔籬鄰舍一句，用周末時間學習：

可唔可以教我講圍頭話嗎？

ho2 m4 ho2 yi1 gäu1 ngo1 gong2 wäi4 täu4 wa2 ?

可以教厓講客家話麼？

ko3 yi1 gau1 ngai2 gong3 hak5 ga1 va4 mo1?

【本土語言篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 鄧家烜、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞