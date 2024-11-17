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社會實驗：從零開始學畫 長者玩藝術記古洞

【明報專訊】政府因應北部都會區古洞北新發展區，收回古洞土地，3名年逾八旬的古洞長者上周二向房屋署署長羅淑佩請願，獲發言機會的婆婆等候半小時，說不夠半分鐘，只為提出與所有村民齊上齊落，一起搬入上水彩石邨的訴求。那短短20秒沒能了解事情全貌，大家不妨去賽馬會創意藝術中心，聽聽75歲古洞前居民阿祝講故事，看看她畫下約180幅古洞生活誌，認識志記鎅木廠和悅和醬園這些老字號以外的古洞，以及阿祝如何從零開始學畫畫，畫到變香港首屆金齡藝術節的參展素人藝術家。

背景

項目：賽馬會「學藝再玩」創齡藝術計劃

目的：3年以藝術作為媒介實踐「創意高齡」的社藝合作計劃

人物：基督教香港信義會社會服務部、信義會金齡薈、13組本地藝術家、14個安老服務單位、長者

用畫筆回憶鄉郊生活

紅通通的燈籠椒掛在樹上、粉嫩的荷花出淤泥而不染，阿祝的畫作除了花草鳥魚，更有人們手牽手的畫面，其中一幕是她與其他老友記在靈合長者健康中心做運動。阿祝說古洞最美的風景是人，鄰里會互相照顧。

阿祝原居古洞波樓路30多年，與兒孫同住，打理花草是她的日常，她家養了貓狗和魚，園子則種了椰菜、三色椒等，走幾步路到隔籬屋則種有芋頭、龍眼和大樹菠蘿等。阿祝說她以前會和鄰居交換農作物，「我種完就送給別人吃，鄰居種的龍眼、荔枝一成熟就叫我去摘」，她和村民一直過着自給自足的生活，連家裏的地磚和魚缸也是阿祝親手建造。

阿祝的畫紙填滿色彩，她筆下古洞鄉郊生意盎然，沙田居民群英看了也不禁讚古洞的生活看起來很愜意。但隨古洞北發展，推土機在這片靜土捲起滾滾沙塵，打破了原本的平靜。煙寮區、聯生區，石仔嶺村等，阿祝細數古洞村名，她說古洞聚集從潮州、廣州和深圳等地而來的非原居民，他們落地生根，在古洞種出一方天地，築起一個個農舍。她指了指她畫的古洞蔬果合作社，村民會推一簍簍菜到合作社售賣。合作社在古洞入口，是村民集會辦活動的地方。不過阿祝笑言她種的蔬果要不送人，要不自己吃，甚少拿出去賣。

自政府於2007年重推古洞北新發展區規劃及工程研究，2019年正式收地，工程在一片爭議聲下展開，其間阿祝曾多次到立法會外請願，終未能如願。她在波樓路住到2021年收屋期限屆滿，現已搬到上水寶石湖邨。阿祝現居公共屋邨，自是沒地方寒耕熱耘，她說：「單位好細，洗頭都會撞到頭」，她甚是想念在古洞種菜的日子，這些回憶如今只存在她的腦海和畫作中。

前年靈合長者健康中心邀請了藝術家曹穎祺駐留，走進古洞長者家中，以速畫記錄他們的生活痕迹，又帶他們到戶外寫生、集體創作，教他們畫版畫。阿祝在中心看到其他老友記的畫作，心裏發癢，跟曹穎祺學畫版畫，阿祝自言除了人，動植物「看過一次就識畫」，她所畫的就是古洞生活。

了解長者需要 配對藝術家

以繪畫盡訴心中情不是新鮮事，不過你想像過坐在輪椅的長者靈巧地捏陶泥，或是執起畫筆創作的樣子嗎？其實沒學過畫畫的老友記也能成為另類藝術家，美國早在20多年前就有「創意高齡（creative aging）」的概念，鼓勵長者參與藝術活動，這概念普及至世界各地，例如新加坡在2012年開始舉辦銀髮藝術節，香港於今年9月亦開辦了金齡藝術節。

創齡藝術計劃負責社工鄒慧玲（Ling）留意到，一般人特別是長者，總感覺自己與藝術的距離很遠，會說「吓，我唔識畫畫㗎」，但經藝術家引導，從基礎練習嘗試，加上社工陪伴和支持，長者漸有信心用藝術表達自己，「老友記對任何藝術媒介均抱持開放態度，他們只需要一個燃起好奇心和創造力的機會」。她續說，計劃團隊是藝術家和各安老服務單位的中間人，先了解各區長者的需要，再配對合適的藝術家，例如院舍長者行動不便，未必能調整身位和角度拍照。

那麼阿祝原居的古洞，為何配對上主要創作油畫和版畫的藝術家曹穎祺？Ling解釋，古洞長者面對收地搬遷問題，即使地方面貌不再，仍想留下古洞回憶，剛好版畫只要做好模版，就能重複印刷，他們便可以大量印製專屬記憶。凹版畫和凸版畫的印版多數用雕刻刀刻畫，Ling說曹穎祺考慮到長者用雕刻刀或感吃力，改用原子筆或彩麗皮拼貼凹凸印板拓印。

豉油畫布 自由創作

記者看阿祝那麼健談，估計願意參與計劃的長者大概都很活躍。Ling坦言會去長者中心參加活動的長者多數都好「玩得」，尤其是來自沙田多元化金齡服務中心的瀝源邨街坊。欣賞完阿祝的作品，瀝源長者迫不及待向記者介紹他們創作的豉油畫布，街坊冰冰說：「這是用飲湯那種匙羹，加上豉油和辣椒油印出來的花瓣，你看看這朵花，印得像浮萍」，那畫布原是酒樓枱布，老友記先是用醬料印花，後貼上不規則的手撕紙，用波子壓印塑膠彩，以不同圖案印成五顏綠色的畫布。街坊芬姨回想當日情形，哭笑不得，「（藝術家）叫我們去吃飯，那張枱布好乾淨，突然叫我們印花上去」，她當下心想：「不是吧？」平日吃飯對待枱布要小心翼翼，生怕弄得污糟邋遢，但發現最後創作成果不俗。在場的瀝源長者小組唯一男丁岳峰笑言那張混雜醬料和顏料的枱布「好大味」，但這次學習機會彌補了他無法跟父親學設計的遺憾，「家父以前做印刷畫，設計不同商品例如保濟丸的包裝」，他此前沒太多機會學藝術創作。

負責教瀝源邨長者創作的混合媒介藝術家鄧國騫憶述，他初時教老友記手撕紙拼貼，長者多數怕撕錯，經鼓勵後才放得開，「我並不要求他們撕得多整齊，或者撕的弧度有什麼標準」，鄧認為這種脫離規則的「百厭」感覺就是創作的意義，他說藝術創作是「一件很自由的事」，假如從一開始就設計好所有創作步驟，那麼每個人的成品都會一模一樣，「這不是我想做的」。

從手撕紙開始，鄧國騫只向老友記們提供大約主題方向，起初是自畫像，之後則要求他們在家裏拍下某個角落，或窗外的風景，按相片撕出畫像。他剛開始未掌握所有長者的狀况，「有些可能較體弱，或者手指沒那麼靈活」，便想先以手撕紙切入，「未必個個都有耐性逐筆畫，手撕紙利用塊面拼貼，能快速地創作」，後來他想帶老友記走出中心上課，就約老友記去酒樓飲茶，他坦言：「飲茶那天，其實我還未肯定下一步（創作）要怎樣做，但我早就預想要用眼前的工具如茶杯，去壓印花紋」

鄧國騫續解釋，老友記有飲茶的習慣，但酒樓一般不是用來創作的地方，他這樣做能打開長者對藝術創作的認知和想像，「用切身的物料，即豉油和匙羹，在熟悉的地方進行藝術創作」，雖說鄧是教長者創作的駐留藝術家，但他從長者身上也學到不少。若說幼童是人類未步入社會的狀態，長者則在剛離開這發展系統的階段，「這兩個狀態是很自由的，很契合創作的心境，有時我們可能把創作想得太複雜，簡單的創作也有其魅力」，鄧國騫看到老友記享受創作的過程，重新感受到他做藝術的初衷，此前從未教過長者的他重新反思「學齡」的定義。他說隨科技或社會進步，長者或感到自己停滯不前，而藝術也許是將長者拉近世界的方式，「有些人會說『藝術？我識條鐵咩』，但我覺得這神秘面紗是打得開的，藝術這個字眼未必那麼重要，煮食也可以是一種創作形式」。

表達平常難以啟齒的事

別只看阿祝和冰冰他們個個精靈活潑，Ling補充說創齡藝術計劃也招募行動不便、性格被動的長者，例如長居院舍，或需要上門家居照顧服務的長者，希望他們透過藝術創作消弭孤獨感。陶藝藝術家葉皓賢去年駐留沙田改善家居及社區照顧服務，與職業治療師上門探訪使用家居服務的沙田長者及其照顧者，教他們做陶泥作品。葉皓賢說職業治療師通常建議手關節不靈活者練習扭鑰匙，這好比捏陶泥的動作，長者能藉此練習手部小肌肉。葉續說，雖然捏陶泥不是治療痛症的方法，但長者專注創作時會忘卻身體痛楚。他又認為長者的身體限制難打破，但可形塑不同狀態的陶泥足夠包容，他們可摸索自己的創作方式。

Ling也觀察到，無論是被動，還是看起來開朗的長者，他們均認為藝術可表達平常難以啟齒的事，例如身體痛症和家人移民的離散之痛，其中一篇馬鞍山長者地區中心的老友記寫的詩道：「我的腰／像吳剛的玉桂樹／每天被砍／沒有喜只有驚／沒有樂只有苦」，基督教香港信義會社會服務部（長者服務）總監鄧光宇補充，計劃進行3年期間，社會經歷不少轉變，老友記各有關注的議題，並透過藝術訴說這些感受，「我覺得好有意思」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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