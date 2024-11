【明報專訊】上一期,我們邀請大家嘗試用When You're Ready, This Is How You Heal一書提到的方法,幫助自己轉念,擺脫停滯不前的念頭,從而突破自己。知易,行難,哪怕只是從你們的來信,我們也讀到大家對於自我突破的憂慮、懷疑。這些情緒,都是正常的,但又請記得,我們不必隨時都ready去完美地改變自己,只要隨時ready踏出第一步!