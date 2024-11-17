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2024年11月17日星期日
星期日生活
星期日生活
拍好電影：專訪陳茂賢 當世界已經不再好笑
編者話：當地獄成為話題
少數搖擺選民決定了全球眾生命運
什麼人訪問什麼人：髹油少女
家明雜感：《破．地獄》 好一堂生命教育課
無名周記：歷史、小說與現在——看《狼廳》
開門讀書：特朗普的虐待式民粹主義
星期日現場：李維怡專訪 開一間小店，讓文藝自然生長
老少女之麻糬周記！
圖文城市
Short D：（二十四）：仙境與煉獄
五音筆傳：勇敢表達是說唱的DNA——來自廣東的達摩流浪者
#054 金魚囝
放心寫作：#111 我只是失去雙眼
讀者來信：你隨時都ready!
阿貓阿狗：#251 捉蛇
movie chic, movie style：《飛黃騰達》：特朗普形容是「誹謗」
魂牽夢縈：Anora之淚
影片簡評
單元連載：香港書122
星期日文學‧《間奏曲》：仍舊是一場左翼的對話
{應付審查達人}緬甸導演帖莫奈 掌鏡傳星火 記緬甸抗爭故事
讀食時光：芝士凍餅 令黑咖啡變得更美味的魔法
民間故宮：走入磁廠 居港日人查藏品根源 看綠金花瓷窺國際大局
ways of seeing：以色列導演藉創作療傷 重述創傷經歷撫痛前行
社會實驗：從零開始學畫 長者玩藝術記古洞
未來城市：救救廣東話？ 不如先救圍頭話與客家話！
#054 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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拍好電影：專訪陳茂賢 當世界已經不再好笑
編者話：當地獄成為話題
少數搖擺選民決定了全球眾生命運
什麼人訪問什麼人：髹油少女
家明雜感：《破．地獄》 好一堂生命教育課
無名周記：歷史、小說與現在——看《狼廳》
開門讀書：特朗普的虐待式民粹主義
星期日現場：李維怡專訪 開一間小店，讓文藝自然生長
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Short D：（二十四）：仙境與煉獄
五音筆傳：勇敢表達是說唱的DNA——來自廣東的達摩流浪者
#054 金魚囝
放心寫作：#111 我只是失去雙眼
讀者來信：你隨時都ready!
阿貓阿狗：#251 捉蛇
movie chic, movie style：《飛黃騰達》：特朗普形容是「誹謗」
魂牽夢縈：Anora之淚
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單元連載：香港書122
星期日文學‧《間奏曲》：仍舊是一場左翼的對話
{應付審查達人}緬甸導演帖莫奈 掌鏡傳星火 記緬甸抗爭故事
讀食時光：芝士凍餅 令黑咖啡變得更美味的魔法
民間故宮：走入磁廠 居港日人查藏品根源 看綠金花瓷窺國際大局
ways of seeing：以色列導演藉創作療傷 重述創傷經歷撫痛前行
社會實驗：從零開始學畫 長者玩藝術記古洞
未來城市：救救廣東話？ 不如先救圍頭話與客家話！
拍好電影：專訪陳茂賢 當世界已經不再好笑
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未來城市：救救廣東話？ 不如先救圍頭話與客家話！
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