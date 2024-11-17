家明雜感：《破．地獄》 好一堂生命教育課

黃子華在《破．地獄》演魏道生。他負債纍纍，加上疫情後經濟不景，被迫轉行。道生從明叔（秦沛）那裏接手長生店，初看以為他唯利是圖，再看本性不壞。黃子華第幾次飾演典型的「香港仔」了？平時愛貪小便宜，大是大非時有情有義。道生為客人提供的殯儀服務，體貼周到，很有人味。看着看着，想起《從今以後》區嘉雯演的Angie。摯愛離世本來已夠傷痛了，為她辦身後事，還要憋一肚子氣。要是Angie能找到道生幫忙，或許會感到安慰。

《破．地獄》同樣有對女同志角色。本片有好多感人肺腑的演出，其中梁雍婷戲分不多，印象倒難忘。梁的愛人熙雯離世了，「愛人」的另一身分是「黎太太」。黎先生（白只）早知道有梁這個「情婦」的存在，對她恨之入骨。一如《從今以後》，觀眾立即發現，法律地位毫無意義。一副臭臉的黎先生（另一港人寫照？），雖有「夫婿」的名分，可真正不捨得熙雯離去的是梁雍婷這個「第三者」。魏道生面對此個案，有他法、理、情之間的取捨。

《破．地獄》難得直接描寫「殯葬」題材。從前的港片，「靈堂」、「殯儀館」等場景，素來都十分功能性的。不是哀悼的過場，就用來拍驚嚇或搞笑，有時是又驚又笑。《破．地獄》的另一主角許冠文，拍戲、演戲超過半個世紀了，今天八十二歲仍然生龍活虎。從前，許冠文大概也拍過不少靈堂笑話吧？1981年的《摩登保鑣》就有很經典的一幕。殯儀館怕有人偷屍體的器官，請護衛員來埋伏、捉賊，過程既驚嚇也惹笑。為了製造效果，該片把靈堂拍得陰陰暗暗。

《破．地獄》的靈堂大部分時間燈火通明，應較寫實。本片的攝影指導原來正是《焚城》的導演暨攝影潘耀明，這陣子他的兩部新作，一次過成為城中熱話。好奇一問，兩片的調色師亦是同一人麼？同樣調得比較雅淡。那種猶如洗刷過的色調，似乎已成為當今「電影感」的代名詞了。《破．地獄》因為涉及死亡與殯葬，顏色的取捨自是理所當然的，角色也多穿素色或深色衣服。許冠文演的喃嘸師傅文哥，穿起他的道袍作法時，袍上的紅色被調得不見耀眼。

盡見人生百態思念不捨

《破．地獄》是一堂生命教育課，過程盡見人生百態、思念與不捨。任何人的故事都可入戲，人皆有生離死別的體驗。魏道生接觸的客戶，既包括可憐的梁雍婷，也有傷心欲絕的母親甄小姐（韋羅莎）。甄小姐的幼兒離世一段時間了，她要找專人把愛子的遺體妥善保存。全片下來，這段落看得人最悸動、心碎。我們對甄小姐所知不多，憑她獨力的面對悲慟，加上她自稱的身分（小姐而非太太），估計母子本來就是相依為命的。甄小姐愛子深切、對亡兒殮葬有非一般的要求。對白說連殯儀館的紅磡一帶，早已把她當成精神病患者看待。

《破．地獄》還可以延綿不盡的，讓一個個未亡人登場，細訴他們的牽掛。它搞不好還能夠演化為長篇的章回連續劇，像日本漫畫或電視劇《流氓醫生》或《深宵食堂》那樣。主角的職業既然面向公眾，根本已是一道窺探蒼生的窗口了。故事是以藉着他們的視點，遇上不同人物，從小見大、見微知著，剖寫出眾生的悲喜。據說陳茂賢的劇本醞釀了不少時候（合編的還有鄭緯機），相信他們在資料蒐集、田野考察的過程中，耳聞目睹更多有趣的個案。

不過，影片最後段落，還是選擇回到幾個主角身上。《破．地獄》片長兩小時多一點，演了一小時許，敘事的支線慢慢收回來。

許冠文的郭文（文哥）乃資深喃嘸師傅，他多年前繼承父親衣缽，從事殯儀行業，專門「破地獄」超度死者。文哥說自己八十歲了，妻子早已離世，他與一對子女同住。長子為朱栢康演的郭志斌，志斌從小跟父親學做喃嘸。然而老父眼裏，志斌不大爭氣、未夠專業。次女是衛詩雅演的郭文玥，任職消防處的救護工作。文玥的個性剛烈，跟老父與兄長一樣，工作見慣生死與別離。按人物設定，文哥是個典型的嚴父。脾氣暴躁，與子女無法融洽相處。

當然，找許冠文演嚴父是不是最理想人選？值得斟酌。畢竟，許的喜劇形象太深入民心。讀到網上一個觀點，說《破．地獄》應該把許冠文與秦沛的角色互換，由秦去演嚴父更有說服力，這點不無道理。片初，黃子華的道生剛入殯儀行，明叔說要有被臭罵的心理準備。不久後，道生首次拜會文哥，立即被他好好教訓。只是，許冠文連罵人，還是那套非常本色、相當可愛的方法（「令壽堂還健在麼？」）。戲裏，文哥有個綽號叫「Hello文」，觀眾到片末方知原委。但，許冠文橫看豎看未算HELLO吧？

只好說，電影人及觀眾都太痛惜這些家傳戶曉的偶像了。港片要有名氣的演員，演個難纏、脾氣古怪、食古不化的傢伙，還是跳不出形象的框框。《破．地獄》的黃子華也是如此。片初寫魏道生拮据，加入殯儀業。他眼前有一大疊帳單，說每月還款達六位數字。然而，他的錢銀周轉，轉眼已不是一回事。事實上，道生即使要賺快錢，也未至於太不擇手段。他初入行的確闖過禍（片中有兩段靈堂的「驚奇」，其實都蠻牽強的）。他被文哥數落、批評他無心，他很快已學乖。倒頭來，道生對殯儀業還有一套獨特的「超度」見解。

重點不（止）在黃子華一角蛻變成長

又或者，陳茂賢他們的劇本，重點不（止）在黃子華一角的蛻變成長吧。《破．地獄》的野心不小，藉着許冠文與黃子華等角色，觸及兩代人之間的複雜議題與衝突。一方面，黃子華與許冠文是行內新舊兩股力量的象徵，他們（尤其初段）抱持不同的意見。另方面，許冠文代表的「傳統」、「父權」、「祖師爺遺訓」什麼的，在自己的家裏也掀起連翻碰撞。

丁方的郭家，住着4個成年與一個小孩。一家人總是永無寧日的，連吃餐飯都充滿矛盾。長子志斌已婚，夫妻育有一幼子。妻子為兒子升學，信奉天主教，令志斌這個喃嘸佬左右為難。文哥媳婦的內衣，洗濯晾乾後，不小心覆蓋到他的道袍之上，他大為緊張，但屢勸媳婦未改（老爺對媳婦最沒脾氣？）。喃嘸師傅秉承祖師爺遺訓，認定女性有月經不潔。行業悠來已久的「性別歧視」，衣缽不傳女兒。女兒文玥硬朗果敢，工作與感情上皆獨立自我。就喃嘸佬的「兩性觀」，她經常與老父衝撞。

坦白說，換了我是文哥已成年的子女，一早已選擇搬離了，眼不見為淨。即使一時之間沒有條件，起碼也會成為奮發的動力。即使無奈的留下，多少年下來，家人之間的劍拔弩張，恐怕已演化成置若罔聞吧？要知道，爭吵也需要能量的。當有些嫌隙已根深柢固，自己的工作如此勞累了，很難想像類似的折子戲還會天天上演。《破．地獄》好像深怕觀眾不明所以，於是按捺不住的一再重申，郭家有很多煩惱。

文玥有另一親情依靠，她與燉湯小店的老闆娘蓮姐（金燕玲）稔熟，兩人投契得像對母女。有次，文玥還於小店碰見魏道生。《破．地獄》另一可觀，是在紅磡殯儀館及附近一帶實景拍攝。某場戲，文玥與道生在天台抽煙、聊天，遠處仍清晰可見「大酒店」（殯儀館）的建築。連帶蓮姐那家小店，也似在就近的街巷取景拍成。華人社會迷信，一般人對「大酒店」一帶避之則吉。久而久之，那裏形成獨處一隅的小社區，能容納蓮姐的小店，夜裏尤其幽靜。

黃子華的魏道生也有些家庭的煩惱。他與同居女友美玉（周家怡）一起很久了。某天，美玉告知他有了身孕。道生人到中年，不敢肯定自己有沒有當父親的準備。

「未知生，焉知死？」死亡與別離教懂在世的人如何活着。《破．地獄》從醫護、殮葬等專業出發，生死的頓悟。甚至有時從「局外人」變身「劇中人」——沒人能躲過生養死葬的循環，當有天出現在眼前的是至親或好友時，該如何自處？怎樣克制哀慟、保持專業？《破》要帶出的一點是，即使每天見證生死別離，不表示就會麻木、沒感。《破．地獄》有時真讓人想起一些日本名作。除了上面提及的外，亦聯想到瀧田洋二郎的《禮儀師之奏鳴曲》。許冠文、黃子華這對老嫩的組合，初出茅廬的要經得起刺激砥礪，我還不自覺的想起黑澤明的《赤鬍子》。

可幸《破．地獄》不只在重複別人的套路。它去到最後，透過癒合劇中幾段破裂的關係，更一次過想清算殯儀業的守舊與父權。年初《從今以後》主人翁忍氣吞聲的所謂「傳統」、本片中文哥那一代從不反思的「遺訓」，結尾索性來個大顛覆、大翻盤，有點不近人情。結局的安排，孰優孰劣實在見仁見智了。《破》的英文名題為「最後一舞」（The Last Dance），陳茂賢也許一開始就想着要拍片末的那支舞，其餘的都在所不計。

《破．地獄》整體還算美滿的。黃子華再一次演繹「香港仔」，給我們體驗他的感悟之旅，丟出不少棟篤笑式金句。結局與《毒舌大狀》幾乎同出一轍，他躊躇滿志，再一次在逆光斜陽的大道上慢鏡邁步。許冠文令人喜出望外，少有的不演搞笑角色。放映過程中，我期待他演的文哥每次出場，稍嫌戲分較少。朱栢康演有口難言的中佬、爛撻撻的「不肖子」，十分搶鏡。幾個要角中，衛詩雅最驚艷。之前沒為意，嬌小、眼大的美人，演起倔強女子如此稱職。她的角色硬朗，每見她傷心淚崩時，更我見猶憐了。

影片資料蒐集豐富，介紹殯儀的冷知識。從片首明叔執骨，細節還原度高，到中段道生工作漸上軌道、事必躬親的蒙太奇段落。一則大開眼界，再者也打破了一點華人的禁忌、行業的神秘面紗（卻有殯儀業內人網上發文批評影片部分失實）。全片製作認真，配樂好得沒有話說，操刀的朱芸編原來才三十多歲，末段的二胡樂章尤其動人。潘耀明的攝影恰如其分，個別場口有神來之筆——最漂亮是黃子華與韋羅莎在義莊外的幾個鏡頭。若問《破．地獄》有何主題、教訓？我打趣一句：老人家不宜天天吃高熱量的小吃喇（合桃酥）……說笑而已。

借生離成別 喻這些年的各散東西

《破．地獄》借生離成別，同時喻香港人這些年的各散東西、老幼被迫分離。文哥開始接受道生、發覺這名後進有點意思，由兩個人合唱一曲《客途秋恨》開始。文哥說，此曲最易忽略的一句，為「今日天各一方，難………見面」的「難見面」三字。影片有提及移民的，秦沛演的明叔退休，移民加拿大。文哥的長子志斌與他的家眷，後來也落戶澳洲了。文哥問：「香港大把學校喇？做咩移民？」你說呢？

電影、故事的好處是，肯付出多少有收成的。只要細心的看下去，最終會見證到「療癒」或「救贖」——劇中人不論抱殘守缺了幾多十年，末了大都有所感知感悟。戲裏的別離，無論有多倉卒、出奇不意，總有機會向至親至愛說出心底話。現實中，我們身邊太多的人與事，稍不為意，倏的一下子就過去了。難怪，我們都需要電影。

文˙家明

編輯˙秦瑞錚

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao