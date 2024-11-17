明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

什麼人訪問什麼人：髹油少女

【明報專訊】前些日子因為「不可抗逆」的原因，我失去了不少教育和文字工作；作為香港人馬死便落地行，遂開始了打散工的生涯。炒散開了我的眼界，應聘過程簡單、直接而赤裸，不再需要什麼cover letter、什麼人事關係，什麼文字作品。合則來不合則去，東家唔打打西家，被拒絕不打擊情緒，被接納頓覺新奇刺激。

某一天我打破了慣例，在早上烈日當空的時分，懷着覺悟的心情去跑步。一念之間跑上了平日會避開的長命樓梯，跑上了尖東的天橋，看見四五個工人或蹲着或弓着身子，默默地在欄杆上髹油，當中一個穿背心的少女，吸引了我的視線。

***

我：「Hello！我想問問，你們是義工髹油？還是食環署的？」

少女：「ummm……是工程公司的。」

我：「我見其他人都係大嬸，得你咁年輕？」

少女笑，猶豫一會後說：「我係其中一個大佬個女，所以在這裏髹油。」

我：「你本身是油漆工人還是什麼？」

少女：「我本身是畫畫的，髹壁畫。」

啊，原來如此。

我：「我有做開散工，你哋還請人嗎？」

說罷我再補上一句：「其實我又係記者，想同你傾吓偈。我沒有電話在身，不如你save我的號碼，給我留一個missed call，我回家後再搵你？」

連珠炮發之後，我覺得自己好似「騙子」，問道：「唔好意思，有冇嚇親你？」

她回了一句我意想不到的說話：「冇、冇，我想多謝你看見我。」

***

話說回頭，我想髹油炒散是真的，但同時又覺得這個少女很有故事，想跟她聊聊煲一下訪問，也是真的。翌日夜晚我再跑到尖東橋上，油漆工程的老細碰巧亦在現場，我遂揮着一身臭汗「見工」。對於他沒有審查我臉書曾轉發過什麼帖子、不在乎我筆下可曾批評過政府或者同情過「黑暴」、不耐煩知道我閱了哪個人物的Patreon等，讓我鬆一口氣，香港彷彿又回到了從前。

***

老細：「加你入去group，幾時返得工？每次來到現場開工，拍照傳去群組，離開時再拍照，寫明返工時數。」

老細：「你先跟Bunny（少女）一pair，跟住佢做啦。」

老細：「有冇問題？」

我：「請咗我嗱？我明日可以開工！」

老細眨眨眼睛：「靚女我實請嘅。」

以上是「什麼人訪問什麼人」的前傳，我就是第一個「什麼人」。以下將要為大家寫的則是「什麼人訪問什麼人」的正傳，也就是第二個「什麼人」；她叫魯賓尼，那個在天橋上髹油的少女。

這個髹油工程涵蓋紅磡和尖東相連天橋上的所有欄杆，以及一座樓梯牆身連地面的油漆美化，會髹上特殊圖案，整個項目要兩個月完工。我們較固定的「油漆工人」人腳有八人，未計兩名非常賣力的老細。一班嬸嬸喜返早更，我怕曬黑誓死返夜更，一更約4小時。少女魯賓尼角色較吃重，日夜也會見她蹤影。

這天我們髹粉藍色

10月某個夜晚，多蚊多蒼蠅

一件2012年渣馬的經典青綠色（絕版）跑步tee是我的開工衫（它平時的功能是睡衣），少女穿的是背心粗布褲。這天要為欄杆的藍色部分上色，起碼要髹3層，顏色才較穩固，我學到原來每種油漆顏色的密度不同，會影響其覆蓋度。

這夜僅得少女和我開工，髹油時要蹲下、彎腰、踮起腳尖去遷就欄杆的高度，油漆滴到地上要趕快抹掉，兼且不斷上上落落，因為那是一條螺旋形的樓梯。我不斷踎低起身見頭暈，整條腿被蚊子狂叮（樓梯旁是草叢），夜愈深則到蒼蠅出動（樓梯旁有狗糞收集箱）；髹壁畫變成髹欄杆，會不會屈就了？

她說：「髹欄杆比油壁畫掙到錢啊。」我暗忖，髹欄杆也好像比寫稿掙到錢啊。

而魯賓尼的DSE視藝科，得了一個5**。

她考過3次視藝科，第一年是全職學生，考了一個4，在學校間歇受到欺凌。翌年以自修生身分重考，同樣得了一個4，其他科目「炒咗」。第3年她把心一橫，拿住自己的作品到一家中學叩門念中六，發生了一件人生從未遇過的事情。

她提高了聲線，在這個悶熱又有蚊叮的晚上。「我成世人都未聽過、成世人都未試過，有人會咁樣對我。」話說她獲新校取錄後，有一天在視藝室上課，阿sir經過她的座位，駐足觀看了也的作品，很自然地拋下了一句：「佢得㗎啦！」這句當着魯賓尼面，又似是跟其他學生說的話，多年以來一直在她的心坎裏泊岸，「就係呢一句，我所有信心返晒嚟。那一刻我覺得，原來我得㗎？原來我得㗎！」

少女把這4個字咀嚼又咀嚼（女人心真係海底針）：「如果阿sir對住我話：你得嘅，我會覺得好假，只係想鼓勵我啫。但那一刻他那種從容的肯定，令我相信了。人生第一次，有老師讓我知道，我係得嘅。」

她笑說，在舊校讀視藝，從未見過老師執筆畫畫，永遠只用口講。在新校某次她正在用塑膠彩畫畫，阿sir突然把她叫停：「唔好咁畫，你望住我。」他拿起筆示範，「他拎住支筆撩撩撩，好神奇，我真係恍然大悟，原來咁畫㗎！那時我已經讀了3次中六，我先知原來塑膠彩係咁畫㗎！」

這個被少女形容為「好跳」的阿sir，還會在學校的牆「亂咁畫」，「他向學校申請不同牆壁，帶我們周圍畫，激發我愛上畫壁畫。他仲不惜叫我們曠課，在校內畫壁畫。他會說：『唔緊要啦，你都中六啦，第日都係畫畫㗎啦。』」魯賓尼突然說了一句任何一個老師畢生可能最想聽到的肯定：「如果冇呢件事（曠課畫壁畫），就冇今日的我。」

她明明報考全科DSE，但最後只考了視藝科，「我已考咗兩次，有點承受不到再考不好的壓力，好想逃避。」她用校內成績，報讀台灣某設計學院，在DSE開考前獲得取錄，更「助燃」了她放棄考試的念頭。最後她只考了視藝科，考完出來，她第一次對自己的能力顯得如此囂張，「我跟朋友說，我會5**」。

我的興趣來了，「究竟你畫咗乜？點解可以咁肯定？」那是2019年DSE視藝科考試，她選了題目「門裏門外」，用粉彩作畫。之前兩次考試皆用塑膠彩，但阿sir認為用粉彩才能充分利用應試時間。「我在畫紙中間畫了一扇隨意門，出面是旺角繁榮街景，門入面是劏房，一個女仔坐在門框上。」放榜日，她的視藝科果然取得5**，我好奇：「阿sir今次有咩反應？」他實在不負眾望，拋下了4個字：「我預咗啦。」（如果我手上不是拿住油轆，我會在黑夜裏大力鼓掌！）

這天我們髹泥黃色

途人：你是否做社會服務令？

2019年7月收穫DSE放榜的狂喜之後，魯賓尼迎來了漫長的災難和創傷的日子。

她出發到台灣念設計學院，「生活環境不適應，教學方式不適應」。臨行前還跟立場不同的家人吵鬧反目，獨自去台又擔心留港朋友的安危，她懷着不安的心踏上求學之路。

以為自己上大學念書，「但好似返中學咁，理想與現實落差太大」。那一堂設計課，老師講線條畫，讓全班同學畫斑馬。「人人都用間尺間線畫，我唔想用間尺，畫了一隻全部曲線的斑馬。」廿幾份功課交上來，一式一樣，規規矩矩，老師看見她那頭曲線的斑馬後，在課上只留下一句話：「我想把名字蓋起來，不想知道是誰畫的。」

4年制的課程，捱完一個學期，她便退學，「讀4年好浪費時間」。但原因不止是那頭只能畫直線的斑馬，還因為她誤信世界會有奇蹟。「我一直覺得會有奇蹟，科技咁發達，人邊有咁易死？」但她的媽媽卻在2020年1月死了。

「媽媽患了cancer，我去台灣時，她的病况已不太好。但那時候太細個了吧？我好似意識不到情况有幾差，老是覺得媽媽最後會好番的，她咁後生，點會有事？人邊會咁易死？科技咁發達，佢實捱得過。」她腦海中還出現很多新聞個案，「好多人都有嚴重的病，好多人明明都救得番」。

2019年12月她回到香港，「醫生在所有人面前說媽咪冇得醫，我哋好嬲……」媽媽想返回自己的家鄉湖南，尋找偏方治病，丈夫和兩個女兒同行。在老家待了一星期後，媽媽在至親的陪伴下離世。「如今回想，最可惜的是我一直相信奇蹟，一直抱住這個感覺，爸爸常說，這件事是一個身教，世界是沒有奇蹟的。」

這天我們趴在地上把樓梯髹成Tiffany blue

途人越繩闖入 雙方大吵

社會運動、母親離世、世紀疫症，在魯賓尼的生命周期中接連爆發，鐵路的軌迹重複上演。她報考IVE獲得取錄，開學、一個學期後休學，打散工冲珍珠奶茶，以為想通了復課，一個學期後受不了身邊同學抽大麻，再退學。「我好焦慮，又好抑鬱、又好火爆，非常迷惘。」

她突然見到一絲曙光，首次接到了髹壁畫的工作，又得陌生編輯在IG賞識，邀她為書本畫插畫，可惜好事很少接二連三。「以為一切向好，再接到另一單學校壁畫工作，髹一幅20米×5米的地面，設計、教班、髹壁畫一腳踢，需時約3個月。」大判開價1.5萬元，她拗到1.9萬。主題本來畫Q版耶穌，她設計完成後，對方要改成十二生肖、龍蛇混集，她棄稿再畫。「我喜歡畫，又想儲portfolio，明知剝削價都會想做。」

本來要求判頭派人幫手，但一直「安排唔到」，她遂自掏腰包7000元請人趕工，終情緒崩潰在學校對住尚欠兩成才完工的地畫痛哭。判頭到場，第一句朝她吼：「你喊乜？呢度得你有壓力？」最後判頭拒絕增援，要求她獨自完成或自聘人手，願意先付半糧以解窘境。我問：「咁最後點？」她說：「給我付了9000蚊後，他叫我盡快完成，不會派人幫手。我受不了，跟他說中止合作，就係咁……」

這天我們髹粉紅色

途人：欄杆好靚，多謝你哋

魯賓尼說以前跟家人關係不好，母親離世後一家人也只是各自療傷。直到最近一兩年，她才學識事無大小相約父親和妹妹吃飯、一起聊天，「就算立場唔同，我不想大家冇咗溝通，始終是家人。現在明白人會走，好多東西會消失，我會想聽他們講嘢，不是只圍住自己轉」。在她遭遇了今年初的壁畫打擊後，父親叫女兒發一份portfolio給他，再周圍給朋友轉發。「爸爸好想宣傳我的作品，他想透過他的網絡，幫我找到一些機會。」

果然，一個做油漆工程的朋友，看中了她的「壁畫」CV，認為髹油和壁畫如出一轍。於是他（亦即是我見工的老細）就投得這個髹油工程，請兩父女落搭，幫手打點。因此有些夜晚，我會跟他們父女工作，常上演一些父慈女孝的場面，有一次正在念大學的妹妹還來到工地替父親和姊姊拍沙龍照。

我問魯賓尼：「咁畫壁畫跟髹欄杆，即係有乜唔同？」她說：「髹油很格式化，覺得自己是工人。畫壁畫時我則覺得天地都是我的舞台，覺得自己正在表演呀！」我呢？髹了好多條欄杆、髹了好多個小時之後，我覺得髹油都是一種治療，尤其是下午寫稿之後，我總是期待夜晚一身爛撻撻開工，一層油漆塗在一層油漆上面，把不喜歡的東西統統幹掉！

「多謝你看見我」

魯賓尼事務所是少女Ig和YouTube頻道的名稱，她目前有多個身分，教畫班、髹壁畫、畫插畫、髹油漆。今年4月，她在屯門一個商場租了小單位做「竇」，「我不用搵好多錢，只要夠支援我的夢想就成」。她其中一個已達成的夢想，就是有個竇，跟朋友一齊做勞作，再把過程拍下來。她的勞作諸如在Ikea買了一張$79的枱，然後把它畫滿了畫；又或者某日在地上拾了好多落葉，跟朋友動手做了一棵小樹，把葉子貼上去，畫了很多個他們曾一起經歷的畫面。我睜大眼睛：「就係咁？」她說：「就係咁！一做大半日，覺得非常愉快。」

她說不論畫畫還是壁畫行業，剝削成為常態，「標書價錢愈搶愈低，但artist會為了儲portfolio，不惜低價都做」。而她最大的夢想，是做一個能付合理報酬給手下的壁畫師，「我希望透過金額讓他知道，你是值得的」。少女說自己有好多話想講，卻苦於沒有人聆聽，所以那天當我在橋上說自己是記者時，她開心到立即回我這一句：「多謝你看見我。」

■答•魯賓尼

因為屬兔所以叫Bunny，筆名叫魯賓尼。她覺得髹油時自己是一個工人，畫壁畫時則彷彿在舞台的C位表演。「不過髹油才掙到錢。」

■問•鄭美姿

自從當油漆工後，身上常出現莫名其妙的油漆痕迹，家中沒有天拿水，意外發現原來洗甲水可以去油污。髹油時覺得自己是工人，寫字時覺得自己是一線之差的罪人，危險。

文˙鄭美姿

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞