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編者話：當地獄成為話題

【明報專訊】緊接「看了《焚城》沒有」，新近茶餘飯後的話題是「《破．地獄》覺得點？真的很催淚麼？」

電影直白描繪死亡，甚至出現仿真度甚高的模擬屍體防腐情節，在忌諱死亡的社會可謂破天荒，但少有聽見有人看完大喊嚇到腳軟或指斥大逆不道（又可能有一種根深柢固如家母，一聽題材就怕怕堅拒入場）。或許因為近年大家都共同經歷過不少生關死劫，對死亡的隨時襲來可以更多從容和共感。紅眼訪問導演陳茂賢，他本來是拍笑片的，師父是王晶，個人也好，社會大氣候也好，現在笑片已拍不下去了，他寫出《破．地獄》，本來也沒料到有這般大的迴響。家明今期影評則說「好一堂生命教育課」。

電影金句又說：「生人都要破地獄」，特朗普當選對不少人來說或許亦算是一層地獄，亞然便說他「公然種族歧視、性別歧視、對民主制度輸打贏要的人，竟然又再成為美國總統」。近日陸續出台的內閣人選名單就引發腦袋陣陣閉塞，不少人嘗試解讀為何美國人會選出特朗普，葉蔭聰翻查數據，發現竟然是非常少數的搖擺選民左右了世界大局。

關於電影，今期另有兩篇訪問，專訪兩位來自異國的導演。一位是估計新片上映後再難以返回家鄉的緬甸導演帖莫奈，另一位是曾遇性侵及丈夫死於哈馬斯襲擊的以色列導演Shaylee Atary。他們也有各自的地獄，但積極面對等待破曉。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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