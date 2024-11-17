拍好電影：專訪陳茂賢 當世界已經不再好笑

從婚禮寫到喪禮

電影，或者就是社會現實的縮影，在《破．地獄》裏，香港已然跌入蕭條絕景，經濟不好，由黃子華飾演的男主角——道生，唯有從婚宴統籌轉行做殯儀經紀，昔日辦喜慶，今日做喪事，陳茂賢坦言，主人公的故事，正是他自己的電影路。前作《不日成婚》及《不日成婚 2》明明是搞笑詼諧的輕喜劇，細數結婚、生仔、婆媳糾紛這些現代都市人的「兒女經」，第3部作品卻不再講婚姻喜事，反而借殯儀業行內看人間百態，談死道生，原來超度先人禮節繁多，都不及度人自度那麼艱難。

本以為像《破．地獄》這麼嚴肅、沉重的生死課題，普羅大眾會卻步，沒想到好評如潮，也證實了陳茂賢當初的頓悟。入行做編劇20多年，過去主力寫商業喜劇的他，突然意識到這再不是一個歡樂的年代，活在當下，也可能不再需要以前那一套「笑吓啦香港人」的喜劇笑片。

當然，沒有幾年前的《不日成婚》，就沒有今日的《破．地獄》。陳茂賢說得現實：「它是一張讓我做到導演的入場券。」寫港式喜劇，曾經是陳茂賢的撚手小菜，如果《破．地獄》是你接觸陳茂賢的第一部作品，你可能很難想像，當初帶他入行的人，是王晶；讓他留在電影圈的伯樂，是谷德昭：「始終我跟了Vincent導演（谷德昭）這麼多年，也做過不少喜劇和賀歲片。在疫情前那幾年，各大電影公司都會跟我說，其實我都寫過這麼多喜劇了，不如自己試一試，我做喜劇導演，就開一部戲給我。」他接着說：「劇情片就不好了，他們覺得我寫喜劇好一點。」

陳茂賢承認，難得有機會擺在眼前，自己本身恨做導演，當然要好好抓住：「剛好當時社會環境不好，就決定寫一部純粹好笑的喜劇，恰巧那時候，我覺得婚姻對我來說是一個挺大的問題。」

如是者，就拍板開拍《不日成婚》。然後再下一城，轉眼再拍《不日成婚 2》。從婚姻、男女感情關係橫跨到《破．地獄》的喪禮、殯儀主題，他解釋：「婚禮和喪禮，真是一字之差嘛。」拍《不日成婚 2》的時候，陳茂賢還拍了一條玩味的預告片，婚姻即地獄，於是就把婚禮辦得像喪禮一樣悲壯。

但事實上，不是真是純粹開個玩笑。「恰巧就是，在《不日 2》開機的那一天……」陳茂賢續說：「開工第一日，我婆婆過了身。當時疫情尚未完結，突然之間聽到這個消息，那段時間很難受，仲點開工拍喜劇喎。」

「中間我寫了一場戲，是紀念我婆婆的。但到我拍完《不日 2》之後，緊接下來的生活就變得更差，很多家人都相繼離開了，我去了很多喪禮，同時也要幫忙搞很多喪禮，我媽媽又大病，要做一個很大的心臟手術。」

陳茂賢憶述，那段時間情緒跌到低點：「開始經常有個想法，其實我們做人有什麼意義？就是電影裏面說的，我們一出生就已在倒數了，但我們的感情是不斷與日俱增的，當感情最濃烈的時候，時間就夠了，然後就要分開。我突然覺得人生好無奈，又好無意義，我為什麼還要生存呢？」

「最初寫《破．地獄》的時候，結局是很悲傷的，就真的像我剛才這麼說，最終的命題是發現到人生原來沒意義，人生就是不斷製造悲傷，而我們再有下一代的時候，就只會將悲傷不斷繁衍下去。」據陳茂賢所說，第一個看完劇本初稿的人，就是被陳茂賢尊稱為「阿媽」的金燕玲。「然後她打電話給我，鬧了我兩個鐘頭。我知道她很關心我，問我為何要寫一些這麼悲傷的東西？為何要這麼絕望？」

「但這就是我當下的感覺。有很多事情，我沒辦法說出我的感受，我需要一點時間。於是，很多個晚上就是靠着整個《不日》的家庭，衛詩雅、梁雍婷、朱栢康、陳家樂，岑珈其，是他們這一班人陪我談了無數的夜晚，不斷開解我。」

「然後我就寫了一個這樣的故事。」他說。

第49版結局

但傷心歸傷心，陳茂賢心裏明白，開宗明義要拍「殯儀戲」很難說服投資者。於是，稍為倒帶一下，他忽然笑道：「其實我最初是跟公司說，想拍一部類似《不日成婚》的笑片，但講殯儀的，都是有很多笑話啦，後面有少少感動位，再說少少道理這樣，哈哈哈，監製（邵劍秋）即刻說好啊，他覺得很有趣，都想看看怎樣可以又講殯儀又好笑。」

「直到我將劇本準備好了，終於拿回公司，他看完之後便說，一點也不好笑，但他覺得劇本不錯，既然對這個劇本有信心，於是試一試找老闆開戲。」陳茂賢轉念一想，續道：「公司問我，那想找誰來主演呢？我就想找黃子華。一來他已經是『子華神』，二來我想用一個很iconic的人，替我把這些信息傳達出去。而這個人是要觀眾一見到他，就感覺到他是有內涵、有智慧的，不可以找一個所謂的流量明星去演。我監製好好人，我也好好運，幾天後我就見到黃子華。」

誠然，本身對死亡哲思甚有興趣及研究的黃子華，欣賞《破．地獄》的故事主題，笑言他既傻傻又大膽，「但子華也覺得最初的ending有點淡，有點悲傷。其實無數人都有跟我說過，結尾真的不可以這樣，我們做電影要有社會責任」。陳茂賢接着說：「尤其現在大家的情緒也不夠穩定，萬一有觀眾看完，感受到你想表達的東西，反而觸發到他一些不好的情緒，那怎麼樣？」

陳茂賢坦言，自己一直思前想後，電影結局遲遲未有定案，「到我拍完之後，我足足剪了這部戲9個月」。他說得有點像跌進了多元宇宙，始終找不到最理想的版本：「我總共剪了48個版本，每一個版本的結尾都是sad ending，直到突然有一天，我覺得我可以將它變得沒有那麼悲傷，可以有很多希望。於是最後交出去的結局，就是第49個版本，我覺得是這部戲本身的力量，原來它足以超度到我。」

義莊取景 東華：冇下次

先找到黃子華首肯主演，再找到喜劇「祖師爺」許冠文出馬，兩大笑匠坐鎮，噱頭十足，但其實都不是《破．地獄》最「破」的事情。

就在《破．地獄》上映不久，東華三院罕有地公開特別聲明，提到他們破例借出義莊讓《破．地獄》劇組實地取景拍攝，但只借一次，下不為例，也預先跟其他電影公司表明，往後外借免問。陳茂賢解釋道：「因為電影裏面有一段情節，改寫自我們從殯儀顧問所聽到的一件真人真事，就是Rosa（韋羅莎）飾演的媽媽，幫孩子做防腐，遺體便擺放在他們的義莊。我又是膽粗粗拿着劇本去問東華三院，他們看完劇本之後，都說知道義莊裏確實有這個案，說如果是我們想拍，肯借給我們。」

陳茂賢補充指出，東華義莊「只借一次」的最大原因，據說是歷年都有電影行家來問東華三院借出義莊做拍攝場地，「一般的商業電影，他們都不肯借，因為很多劇組都是借來拍鬼片。之前唯一借出的那次，就是他們東華自己拍的電影《東風破》」。由於《破．地獄》的劇本是講香港殯儀行業，有別於過去港產片常見的靈異鬼怪題材，所以東華三院才願意破例。

而事實上，在籌備《破．地獄》的過程之中，陳茂賢承認也有這方面的憂慮。「由片名《破．地獄》開始，便有很多人擔心會不會以為是拍鬼片。所以後來我改過另一片名，叫《度脫之舞》，夠文藝了吧。但子華覺得，都是叫《破．地獄》好，因為『破地獄』就是一個很代表到香港的儀式。」

「但你描寫到一整個殯儀行業，不多不少是會有忌諱的。不過，當我做了一段時間的研究，我又發現其實那些忌諱都是我們的誤解，就是因為我們不知道，所以才有忌諱。」他續說：「我覺得這部電影就是要還原（殯儀業）裏面的真實情况，要令大家看到，其實所謂的忌諱，只不過是一些儀式，真正的核心，我們要做的儀式，都是為了生人而做。生人才是我們最重要的考慮。」

扔掉賀歲片的商業模式

《破．地獄》不但讓陳茂賢一鳴驚人，也終於可以用一句「青出於藍」來形容他和王晶的關係。外界對王晶總是夾雜許多又愛又恨的聲音，陳茂賢大方談到當年提拔過自己、把他帶入編劇行業的王晶：「撇除其他事情不說，單是拍電影，我真心認為他是一個很厲害的編劇，但是，他可能是一個比較上更精於做生意的人。他很懂得捨棄自己的作品，將它變成商品。」

「在我年輕的時候，他跟我講過，他說這一部戲，可能盡了全力，會是80分的作品，那他就做到80分。他懂得不執著，很懂得用這樣子的商業操作去衡量，但是我不行。」陳茂賢形容自己一直引以為鑑：「到我自己做導演的時候，我覺得不可以是這樣，可能它真的只是一個80分的東西，但我覺得我怎樣都要做到最後，或者它真的有可能一分一分地加上去呢，起碼每一部戲要盡量令自己不要後悔。」

但他也不否認，當年為商業笑片做編劇的那一段時間，對他往後的電影創作亦多多少少有些潛移默化的影響。事實上，短短3年前，開拍《不日成婚》的陳茂賢仍然是新導演，確實有意沿襲過去港式笑片的那種套路。「我視它為一種那個年代，即是已經叫上一個年代的商業喜劇formula，後來我也跟Vincent導演做了很多這些作品，都是屬於那個年代的行業模式，在所難免。到我拍《不日成婚》第一集的時候，都會有這些影子在裏面，而且可以很誠實地告訴你，我本身的劇本是文戲多一點，但budget非常有限，應該要說故事多一點，還是要搞笑多一點？那時我始終是一個新人，就覺得不如不要想了，以笑先行。都是一種行業模式的習慣。」

「拍完《不日成婚》之後，我有給吳君如、鄭中基看過，他們都是我年輕時經常合作的演員。他們都覺得，夠好笑了，但要寫多一點人物。」陳茂賢想了想，續道：「其實是我當時不夠信心，不敢拍這麼多文戲，因為我只有一群很年輕的演員，怕觀眾沒興趣看。記得Ronald（鄭中基）便跟我說，今日的觀眾不會介意的了，可以大膽一點，要慢慢扔掉我們以前做賀歲片那種商業模式。」

「《不日成婚》是我30歲前寫的，那時候覺得這些東西真的很好笑，現在回望是一個很孩子氣的作品，但是到了《不日2》，我覺得自己要正正經經去表達一些東西，不可以再這麼小孩子了，我很想去講一些信息，講一些對生命的感悟。」

就是因為在商業模式裏打滾多年，一種不想只是寫個好笑的劇本，讓觀眾「笑吓就算」的覺悟，便延續到今日的《破．地獄》，也同時對照了香港電影近年轉向寫實社會題材，圍繞時代創傷的命題。

「剛剛一開始的時候說得很對，其實子華的角色（道生）就是我本人，因為我同樣就是先拍婚禮（《不日成婚》），然後再拍喪禮。我慢慢地覺得這個故事本身就是一種比喻，你看到香港的前景是很迷惘的，而我作為一個當代導演，同樣都很迷失，究竟我們應該怎樣做？」陳茂賢嘆道：「一個城市是需要喜劇的，但現在不止是我們這個城市了，我覺得這個世界都已經不再好笑。」

「當然，用上一輩電影人的想法，就是因為我們現在不開心，所以你要拍喜劇。但我覺得現在的問題是，我已經很不開心了，我連身為做電影的那個人，我都覺得不開心，我為什麼還要拍喜劇？你現在不開心，我就叫你開心一點啦，叫你笑啦，逼你笑，你為何還不笑？這是很討厭的，你共情不了他，對吧？我為什麼要開心一點呢？」

「我不是說喜劇已死，但慢慢我會覺得，真是不可以再做以前電影行業那種喜劇了，你要跟觀眾有共情，你要了解他們，個人又好，整體又好，其實我們有很多傷痕，不開心的事情，要為大家找一個出口。」

「我覺得《破．地獄》就是一個出口。」陳茂賢說：「每部電影都代表一個導演的世界，是我透過一部電影去跟你分享我的世界，我想跟你有共情，你可能未必認同我，但起碼，從我自己出發，《破．地獄》是我的出口，其實它可能都是你們的出口。」

「有人走過來跟我說謝謝」

雖說今天電影市道不景，卻冥冥中成就了《破．地獄》的熱烈迴響。陳茂賢答得謙虛：「從商業的角度來說，現在的成績，當然是因為有『子華神』，因為有Michael（許冠文），讓所有戲院都覺得《破．地獄》是一部被看重的港產片。」

電影掀起全城熱話，反應之大甚至令陳茂賢覺得受寵若驚，然而，念念不忘的不止是票房，還有觀眾的回饋：「當初拍完《破．地獄》的時候，我只是覺得自己拍了一部幾decent的作品，但去到後來，我們做很多優先場的分享，有人跟我說，他已經有30年沒有跟父母聯絡了，大家老死不相往來，但看完這部戲之後，他會想跟家人吃一頓飯。這是一個遠超我所想像的效果。」

陳茂賢說來感慨：「我2002年就入行做電影了，今年是我入行第22年，我從沒試過有人看完我的戲，會這樣走過來跟我說『謝謝』。他告訴你，透過這部戲，他得到一些感受，而那些感受是改變了他，令他可以放下，可以釋懷、明白到一些東西。原來這部戲不止超度了我，我還覺得它的威力可以超度其他觀眾，這件事重要過它的票房。」

說着，他又笑道：「但當然我希望它票房好啦。票房好、市道好的話，我明年都有戲拍呀，欸，我現在都未知有沒有戲拍。」

「以前我做的那些喜劇，大家看完可能會笑，但它從來帶不到這些東西給我。」

文˙紅眼

編輯˙王翠麗

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