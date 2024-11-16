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巧避穿崩位 城門谷公園捕捉異國情調

【明報專訊】大家對康樂及文化事務署轄下的公園有什麼印象？還停留在一式一樣的硬地籃球場、滑梯、鞦韆等過時印象？近年康文署已陸續為各區公園加入打卡靚景裝置，好像今次介紹的荃灣城門谷公園，便有3個充滿異國情調的打卡場景，即使是荃灣區外居民，也不妨在微涼天氣下，走到公園閒逛打卡。

於1997年尾啟用的荃灣城門谷公園，雖然佔地只有10.73公頃（約等於10個標準足球場），相較全港最大康文署公園、面積22公頃的大埔海濱公園細一半，但設施仍算充足，除了有運動場、游泳池，還有一個可將水柱射至6米高的噴水池，以及小型人工瀑布等。每年秋冬均有不少過境季候鳥路經城門谷公園，因此總會遇到一班影友拿起「長短火」鏡頭在公園游弋。

公園位置距離港鐵荃灣及大窩口站均約10分鐘步程，如乘搭前往石圍角的巴士，則可在石圍角巴士總站下車步行約5分鐘。今次記者選擇從港鐵大窩口站B出口，經國瑞路、德士古道北再轉入城門道，從城門谷游泳池旁的入口進入公園。3個打卡裝置都設於園內的籃球場及足球場旁邊，各裝置之間距離近，對專程來打卡的人來說非常貼心，即使其中一個裝置正被佔用拍攝，只要多行數十步，就可到其他裝置影靚相。

長焦＋前景 拍出獨特紅影

從泳池旁入口入園，沿着輕微向上斜的樹蔭大道直走，約5分鐘便會來到第一個帶有歐洲小木屋風格的打卡裝置。這個三角形小木屋四周都被綠色植物包圍，而前方則放置一些小木馬造型的多肉植物盆栽、石椅及木椅，營造出一種自然環境，構圖時只要避開在後方或旁邊停泊的工程車，基本上相片不易穿崩。如想有特別一點的構圖，可走到正前方的花圃後，使用手機或相機的遠攝鏡頭並貼近花圃上的花卉拍攝，而對焦點則落在小木屋前的被攝者身上。如此，拍出來的前景便會因失焦而虛化，例如拍攝時花圃種了一條條紫紅色的青葙，虛化後便留下有趣的模糊紅影。

再向前行，左手邊有一座醒目的藍色荷蘭風車裝置。其拍攝難度其實頗高，因為風車旁栽種了很多不同植物，後方又隱現石圍角邨的公屋，若硬要拍攝整座風車，構圖會較雜亂；建議捨棄拍攝整座風車，盡量將無關事物排除，又或利用左右兩邊的植物作前景，遮掩旁邊格格不入的植物及建築物。雖然未能拍出整座風車，但只要保留2、3塊車葉於構圖內，也能拍出帶異國氣氛的相片。

與全港僅餘麥當勞叔叔合照

影完風車，再向前行數十步，便會發現一個日式庭園場景。這場景曾於去年香港花卉展覽期間移至維園展出，展後才歸位。這打卡位也有難度，「布景板」面積不大之餘，庭園下的地板又正維修，部分位置圍了膠帶。如從正面拍攝，雜物難免入鏡。此時，可活用旁邊的羅漢松作前景，遮掩腳下的膠帶及雜物。如站遠一點利用遠攝鏡頭拍攝，還可將庭園背景、被攝者及羅漢松前景拉在一起，營造壓縮感。

除了這3個打卡裝置，公園內還設有不少小矮人及其他雕像。署方指是為了增加遊園趣味，讓不同年齡層的市民都能享受在公園消閒樂趣。雖然這些小矮人太矮小，不太適合合照，但在社交平台分享時不妨加插幾張小矮人或希臘雕像的相片，提升異國風情。順帶一提，在公園附近的石圍角邨商場，內裏的麥當勞仍保留1990年代裝潢，包括了全港僅餘的麥當勞叔叔人像，是懷舊攝友的好去處。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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