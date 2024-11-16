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趁「熱」食

太古城美食：$148起午餐 品味法式度假風

【明報專訊】近年，港島東太古坊一帶重整建設，也進駐了一些讓客人好好享受陽光、呼吸新鮮空氣的al fresco式餐廳，位處太古城民居之下的À Poêle French Bistro可算是其一。雖然餐廳不設戶外座位，但bistro以雙向折疊玻璃門作開放式設計，在室內用餐一樣可以感受天然日光與舒爽的鮮風，頗有法式度假風。

Bistro氣氛平易近人，柔和的燈光，藍白間條紋梳化，走復古風的藤椅，大理石餐桌與老式鏡子，配合慵懶而輕鬆的音樂。再看看菜單，一份兩道菜的午餐$148起，當中主菜選擇也不欺場，有油封鴨腿配馬鈴薯蓉及菠菜，香烤盲鰽魚配馬鈴薯及混合橄欖油、檸檬汁、番茄及羅勒調製而成的冶味醬汁，經典吞拿魚尼斯沙律，梅格茲香腸燴貓耳朵意粉等。

以為將貨就價？聽聽快有20年經驗的廚師甘浩銘介紹，餐廳用料毫不馬虎，盲鰽是澳洲貨色，至於配菜橄欖油涼拌馬鈴薯，也選質感合適的「手指薯仔」再作多重調味；又如蘑菇燉飯，用了大量牛肝菌粉與白松露油一同燴煮，最後加入巴馬臣芝士，端上桌時菇菌香四溢；還有一道熱賣的梅格茲香腸燴貓耳朵意粉，廚師解釋梅格茲（merguez）是源自北非的羊肉香腸，由於法國曾為北非霸主，所以當地食物亦被法國人帶到法式餐飲中。北非人喜歡在肉內加入多種香料，如茴香、辣椒粉等，吃來香辣冶味。用它跟香烤甜椒、鼠尾草、乾葱、紅甜椒粉等去炒鮮製的貓耳朵意粉，辣勁十足。

以這價位來說，有味道好的食物，有舒適的用餐環境，實在無可挑剔。他們午餐供應時段也特別長，從中午12時至下午5時，怕飯市與人擠迫？就晚點來慢慢吃。或是happy hour來喝杯紅酒白酒也愜意！

À Poêle French Bistro

地址：太古太裕路5號興安閣地下G514號舖

查詢：2446 1598

註：午市套餐由$148起，周一至五中午12:00至下午5:00供應；另加一

[趁「熱」食]

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